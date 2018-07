Actuará en Santiago de Cuba Andy Montañez junto a los Karachi

El programa del 38 Festival del Caribe, el sábado 8 de julio tendrá un acento especial: ese día se adueñará de la escena del teatro Heredia, de Santiago de Cuba, Andy Montañez. El notable cantor puertorriqueño estará acompañado por la orquesta Karachi. Santiago de Cuba es un territorio familiar para el cantante. Allí entró en contacto directo por primera vez con el público cubano cuando en 1981 viajó con la orquesta venezolana Dimensión Latina. Montañez acaba de figurar en el elenco que protagonizó a principios de junio, en el Barclays Center, de Brooklyn, el 34 festival de salsa de Nueva York –a la cabeza de un cartel compartido con D’ León, Willie Colón, Rey Ruiz, Eddie Santiago y el grupo Niche–; y dedicar en el teatro Tapia, de San Juan, un concierto a las madres puertorriqueñas en mayo. En diciembre pasado celebró sus 55 años de carrera artística con un multitudinario espectáculo en el coliseo José Miguel Agrelot, de Hato Rey. Ese día Danny Rivera le regaló una muy sentida interpretación de Yo quiero un pueblo. Karachi lleva 42 años en la primera línea de la defensa y promoción de la música popular bailable de puro linaje sonero, aunque, como santiagueros al fin, hagan suyos otros ritmos caribeños, díganse el merengue y la cumbia.



Comienza Curso de Verano 2018 de Lizt Alfonso Dance Cuba



Comienza el Curso de Verano 2018 de Lizt Alfonso Dance Cuba, creado hace más de veinte años, con el objetivo de ofrecer a niños y jóvenes estudiantes de danza y bailarines, un curso intensivo de danza a la par de conocer el estilo fusión que nos define, así como de presentarse en un gran escenario en la gala de clausura. Dividido en tres etapas, desde hoy 2 al 15 de Julio; del 17 al 29 de Julio y del 31 de julio al 12 de agosto permitirá a bailarines y estudiantes de danza elevar su nivel artístico-técnico en un ambiente de alta profesionalidad y las óptimas condiciones para su desarrollo. Todos los grupos creados en los Cursos de Verano estrenarán coreografías especialmente para la ocasión, entre ellas, una perteneciente al musical de Broadway, Hair Spray y otra muy conocida, La Boda de Luis Alonso, el gran clásico español. Las Galas de Clausura serán en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, los domingos 15 y 29 de Julio y el 12 de Agosto, todas a las 11h00am. La venta de las entradas a las tres galas serán cada martes previo a cada función en la taquilla del propio teatro y en los horarios habituales.



Proponen en Cuba semana de cine argentino



El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos anuncia dentro de su programación de verano una semana de cine argentino, del 11 al 15 de julio.

La sala uno del Multicine Infanta, de La Habana, acogerá el ciclo de cinco películas de actualidad, referentes a una amplia gama de temáticas y dirigidas por jóvenes realizadores. Según el programa de la cita, las obras previstas para proyectarse son la hilarante Me casé con un boludo, escrita por Pablo Solarz y del director Juan Taratuto, que logró varios récords de audiencia en Argentina. Del género comedia también se proyectará Mamá se fue de viaje, de Ariel Winograd, protagonizada por Diego Peretti en el papel de gerente de una cadena de grandes almacenes y padre de familia; y Carla Peterson, un ama de casa que se encarga de los mil y un detalles de la dinámica cotidiana. Otras cintas en cartelera son Bomba, de Sergio Bizzio, y La valija de Benavidez, obra de corte fantástico coescrita y dirigida por Laura Casabé a partir de un cuento de Samanta Schweblin, autora que ha sido galardonada con premios como el Casa de las Américas en 2008 y el Juan Rulfo en 2012.



Dedicarán espacio Páginas inéditas al narrador y periodista Alberto Ajón León



El narrador y periodista Alberto Ajón León, a propósito del aniversario 70 de su natalicio, será el invitado, el jueves 5 de julio, a las cuatro de la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En la bibliografía de Alberto Ajón León aparecen, entre otros títulos, los cuadernos de cuentos Después del rayo y del fuego y Saga de un hombre sentado, así como las novelas Áncora y Crónicas de Castalia. Avalan su ejercicio intelectual el Premio Pinos Nuevos, primera mención en el Concurso 26 de Julio y numerosos reconocimientos en certámenes periodísticos convocados en la isla. Graduado de la carrera profesoral de Español y Literatura, Alberto Ajón León, nacido en Jobabo, en Las Tunas, en 1948, labora en Radio Reloj, emisora donde desarrolla una activa y fecunda acción a favor del correcto empleo del idioma español y en defensa de los valores éticos, morales y patrióticos de la nación cubana. Al presentar la novela Áncora, su editora Ana María Muñoz Bachs afirmaba que «asumiendo algunos símbolos perennes de la cultura universal en los que se engarza con elegancia eso que llamamos “la cubanidad”, Áncora se convierte en un riguroso ejercicio de lenguaje, erotismo, humor y poesía».



Se presentará en La Habana Teatro Tuyo invitado por Teatro La Proa



Como parte de las acciones que Teatro La Proa programó dentro de los festejos por su Aniversario 15, se encuentra una visita del prestigioso grupo tunero Teatro Tuyo. Esta visita incluye la presentación de la obra La Estación y el taller Clown de verano, que impartirá el actor Ernesto Parra, director de Teatro Tuyo. Este taller está destinado a actores profesionales o que hayan tenido algún acercamiento al trabajo como payaso. El mismo se realizará desde el lunes 9 al jueves 12 de julio, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Teatro La Proa, en la Calle San Ignacio 166, altos, entre Obispo y Obrapía, en La Habana Vieja. Existen solo 15 capacidades, las mismas se cubrirán por orden de inscripción a través del correo teatrolaproa@cubarte.cult.cu o haciendo la solicitud personalmente en la sede del grupo habanero. El espectáculo La Estación, se presentará los días: sábado 14 y domingo 15 de julio, a las 11:00 a.m. en el mismo espacio. Esta puesta en escena y el taller Clown de verano son dos excelentes propuestas.



