Acude Trump a Tribunal Supremo en contra de protección a jóvenes inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió este viernes al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre el fallo con el que un juez de California extendió la vigencia del programa migratorio DACA para jóvenes indocumentados, derogado por el presidente, Donald Trump.



El abogado del gobierno estadounidense, Noel J. Francisco, solicitó al Alto Tribunal que actúe antes de que en los juzgados intermedios empiece el proceso normal de apelaciones sobre el DAC.



Según Francisco, ello implicaría muchos meses de demora y haría que el gobierno de Trump, tenga que mantener un programa inmigratorio que considera ilegal.



De acuerdo con el proceso habitual, sería al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California al que le correspondería tomar una decisión sobre el recurso del Gobierno de Trump contra el DACA, antes de que lo haga el Supremo.



El juzgado californiano ha fallado en numerosas ocasiones en contra de las políticas de Trump, quien no ha dudado en criticar públicamente a sus magistrados y teme un pronunciamiento a favor del DACA, las siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.



Esa iniciativa del expresidente Barack Obama protege de la deportación a 800 mil jóvenes, mayormente de México y Centroamérica, que llegaron de niños a la nación norteña, llevados ilegalmente por sus padres.



Con DACA, esos jóvenes, conocidos como dreamers o soñadores, obtuvieron permisos temporales de residencia y de trabajo, pero sin el programa podrían enfrentarse a órdenes de deportación.



Trump derogó el DACA en septiembre, aunque no expira hasta el 5 de marzo, el plazo dado por el departamento de justicia para que el Congreso decida una solución.



Sin embargo, esa fecha límite impuesta por el gobierno de Trump quedó anulada con el fallo del juez federal de California, William Alsup, contra cuya decisión apeló este viernes la Casa Blanca ante la Corte Suprema.





El programa DACA está precisamente en el centro del debate político en Estados Unidos, porque los demócratas han puesto como condición para aprobar los presupuestos del gobierno de Trump a que se dé una solución definitiva a la controversia.



Los fondos de los que dispone la administración de Trump expiran la medianoche del viernes al sábado y si no se llega antes a un acuerdo con los legisladores republicanos, los demócratas provocarían un cierre parcial del Ejecutivo estadounidense.



Sin un reabastecimiento de fondos, las agencias federales, incluyendo los Departamentos de Estado, de Agricultura, Salud y Servicios Humanos, de Defensa y de Justicia, tendrían que cortar algunas actividades y dar licencia a sus trabajadores.



La Cámara Baja aprobó anoche con 230 votos a favor y 197 en contra los fondos para financiar al Gobierno hasta febrero, pero todavía falta el visto bueno del Senado.



Allí sigue existiendo una profunda división entre republicanos y demócratas en torno a la solución para el estatus legal temporal protección de los 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados o "soñadores" acogidos al programa DACA.



Activistas liberales están exigiendo a los demócratas que protejan a los "soñadores" de ser deportados, aunque el gobierno de Trump quede paralizado por falta de fondos.



Analistas comentaron que la inmigración se está convirtiendo en una prueba política decisiva para los demócratas, e incluso supera al programa de seguros de gastos médicos como tema que define este segundo año de Trump como presidente.



