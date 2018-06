Acuerda Europa acoger centros para desembarco de migrantes ilegales

2018-06-29 10:24:09 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Unión Europea (UE) que alcanzó un acuerdo de cómo gestionar la migración ilegal luego de más de 13 horas de debates y la amenaza de Italia de vetar conclusiones en otros temas de no incluirse el principio de solidaridad en la estrategia pactada. Los migrantes rescatados al intentar cruzar el Mar Mediterráneo con destino a la UE serán llevados a 'centros controlados' que se abrirán en países europeos de manera voluntaria; España y Francia, impulsora de la idea, se mostraron su disposición de acoger dichos centros. Allí, las autoridades europeas determinarán quienes tienen derecho a protección internacional y quienes, por otra parte, se caracterizan como migrantes económicos y serán expulsados a sus países de origen. El 'principio de solidaridad' se aplicará para aquellos considerados como refugiados, lo que quiere decir que serán repartidos entre los países europeos, aunque sobre una base voluntaria. Esa fue la fórmula encontrada para satisfacer a los dispares puntos de vista de los Veintiocho. Italia exigía que los centros de desembarco se abrieran fuera del territorio europeo, a fin de no aumentar la carga sobre los países en la primera línea del flujo migratorio, una idea que los líderes aceptaron 'explorar'. Hungría, Polonia y Austria exigían ser eximidos de cualquier obligación de acoger refugiados.



Refuerza Estados Unidos sus presiones a Nicaragua



El gobierno de Estados Unidos refuerza hoy sus presiones sobre Nicaragua, al anunciar nuevas restricciones en el otorgamiento de visas a funcionarios y otros individuos presuntamente involucrados en actos de represión y violaciones de los derechos humanos en ese país, publicó Prensa Latina. Esta nueva medida de Washington, según se conoció en Managua, alcanza a funcionarios de la Policía Nacional, a algunos miembros de los gobiernos municipales y a un funcionario del Ministerio de Salud. Por otro lado, el periodista estadounidense Max Blumenthal denunció en un reportaje que la actual crisis que atraviesa Nicaragua no se debe a una explosión social espontánea como han pretendido hacer creer determinados medios de comunicación, sino que obedece a una estrategia bien diseñada por Washington. Para Blumenthal la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, en inglés) son los organismos que están detrás de la inestabilidad en Nicaragua. Ambos entidades, dedicadas a la intromisión en países que no son alineados a sus políticas expansionistas, han asesorado y financiado movimientos en la nación centroamericana para socavar al gobierno sandinista, de acuerdo con Blumenthal.



Prorroga UE por otros seis meses sanciones contra Rusia



La Unión Europea (UE) prorrogó hoy por otros seis meses las sanciones unilaterales impuestas a Rusia, tras su rechazo de un golpe de estado en Ucrania y su apoyo a la soberanía de Crimea. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la discusión sobre la extensión de las restricciones de la UE a Rusia contó con la oposición de Italia que consideró necesario un inicio de una derogación paulatina de las medidas coercitivas contra esa nación. Una fuente cercana a las discusiones en Bruselas señaló a medios de difusión rusos que se produjo, además, una debate sobre el cumplimiento de los acuerdos de Minsk para el fin del conflicto en el Donbass, y luego se aprobó la prórroga. La víspera, al comentar sugerencias para entablar un diálogo con la UE para la suspensión de las restricciones, la vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, consideró que no existía tema de debate alguno. Ellos fueron los que aplicaron las sanciones unilaterales, comentó la portavoz. En respuesta, Rusia aplicó contramedidas que causaron pérdidas a los europeos por unos 100 mil millones de dólares, lo cual aumenta las preocupaciones en Europa. Moscú expresó su disposición a poner fin a las restricciones impuestas para un largo listado de productos, sobre todo, agropecuarios provenientes de la UE, Canadá, Japón y Estados Unidos que tienen prohibido el paso a este país. Pero Rusia considera que Occidente debe tomar la iniciativa para levantar las sanciones, vigentes desde el verano de 2014.



(Haciendo Radio)