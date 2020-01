Acuerdan Guatemala y la ONU un protocolo por la caravana de migrantes hondureños

Acuerdan Guatemala y la ONU un protocolo por la caravana de migrantes hondureos

El gobierno de Guatemala acordó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional para las Migraciones y las iglesias para atender a la caravana de migrantes hondureños que se movilizan por el país rumbo a Estados Unidos. El vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo informó en conferencia de prensa que la atención incluye servicios de salud, agua, medicamentos y alimentos básicos. También, Castillo señaló que se han formado mesas técnicas para abordar la crisis migratoria de Centroamérica, en la que se han identificado a personas que movilizan a los migrantes 'con intereses perversos', situación que será atendida con las medidas necesarias. 'Nos hemos propuesto no ser reactivos y tardíos, sino que vamos a definir una ruta para las personas que se van a movilizar', sostuvo el vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo.

Califica el canciller ruso de positiva la conferencia realizada en Berlín sobre Libia



El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, calificó la conferencia internacional sobre Libia que se celebró este fin de semana en Berlín, Alemania este fin de semana de útil y un 'pequeño paso adelante'. Ambas partes en el conflicto libio enviarían ahora cinco representantes respectivos a un comité militar para sondear nuevos pasos hacia un pacto de cese al fuego permanente, explicó el canciller ruso. Además, fuentes de prensa rusas, señalaron que, además LAVROV declaró al final de la conferencia que el Primer Ministro libio Fajis Al-Sarradsch y su adversario, el General Chalifa Haftar no habían hablado directamente entre ellos. No obstante, los representantes militares de Al-Sarradsch Y Haftar deben trabajar ahora bajo la égida de las Naciones Unidas para garantizar que el cese del fuego sea permanente. Durante la cumbre extraordinaria en Berlín los líderes de Alemania, Rusia, Turquía, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y otros implicados en el conflicto libio también acordaron detener todos los envíos de armas, no más interferencias extranjeras y pasos concretos hacia un alto el fuego permanente.



Lanza la oposición chilena campaña por una nueva Constitución



Fuerzas políticas de oposición acompañadas de representantes de diversos movimientos sociales arrancaron este domingo la campaña 'Apruebo Chile Digno', que apoya votar por el Sí en el plebiscito constituyente del próximo 26 de abril. El Partido Comunista, el Partido Progresista, la Federación Regionalista Verde Social, Igualdad, Izquierda Libertaria y el movimiento mapuche Wallmapuwen anunciaron que buscan consolidar una asamblea constituyente plurinacional, paritaria y soberana, y cambiar el modelo económico, político y social heredado por la dictadura militar de Augusto Pinochet. La nueva constitución debe garantizar los derechos sociales, económicos, políticos y culturales del país, además de promover un modelo de desarrollo sustentable, solidario, regionalista, comunitario, democrático y participativo, en defensa de los derechos humanos, destacaron los autores de la Campaña por una nueva constitución. 'Lo que estamos construyendo nosotros creo es una nueva forma de hacer política, no es una política cupular, es una política que trata de alguna manera de entrelazar, de sumar sus esfuerzos con el mundo social, que es el que está hoy día en las calles y en todas partes protestando y haciendo demandas', consideró, presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier.



Rechaza Nicolás Maduro la injerencia de Estados unidos en decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela en desacato



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la injerencia extranjera ejercida hoy por el gobierno de Estados Unidos al pretender tutelar las decisiones de la Asamblea Nacional (AN) en desacato. Durante una entrevista concedida al periodista Anthony Faiola, del diario estadounidense The Washington Post y difundida por la cancillería venezolana, Nicolás Maduro declaró que el ejecutivo estadounidense no debe intervenir en los asuntos que son únicamente de la nación bolivariana. Además, el presidente venezolano repudió el informe del portal oficial de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en el cual admiten haber pagado más de 460 millones de dólares a sectores de la ultraderecha venezolana bajo la excusa de asistencia humanitaria. Por otra parte, el mandatario Nicolás Maduro manifestó que Estados Unidos persigue a Venezuela con el fin de golpear todas las importaciones necesarias para el funcionamiento energético del país, y señaló que no obstante; “hasta ahora hemos logrado salir airosos”



Revisará Irán la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica si aumenta presión de Unión Europea



Irán anunció que revisará las relaciones de cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica en caso de que la Unión Europea aumente la presión, según declaró el presidente del Parlamento iraní, Alí Larijani. "Declaramos abiertamente que si las potencias europeas, por cualquier motivo, adoptan un enfoque injusto al usar el mecanismo de disputa, reconsideraremos seriamente nuestra cooperación con esa institución internacional ", señaló Larijani. Este anuncio de Irán se produce tras la decisión de Reino Unido, Francia y Alemania de activar el mecanismo de disputa previsto por el acuerdo nuclear del año 2015, a causa del incumplimiento, por parte de Teherán, de los términos del pacto. Las tres potencias firmantes del pacto nuclear declararon que las acciones de Irán con respecto al Plan Integral de Acción Conjunta o pacto nuclear "tienen implicaciones de proliferación no reversibles", y por ese motivo activaron el citado mecanismo para preservar el acuerdo.



Afirma Lula que la Lava Jato es una operación para destruir Brasil



El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva afirmó que la investigación judicial bajo el nombre de Lava Jato resulta hoy una operación de destrucción de Brasil, de la democracia y del pueblo que vuelve al desempleo y a la miseria. Durante una reunión nacional de la Campaña Nacional Lula Libre en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, en Sao Paulo, Lula destacó que resulta fundamental mostrar a la sociedad brasileña que Lava Jato no solo estuvo concebida para perjudicarme, sino que es una operación de destrucción del país. Por otro lado, Lula afirmó estar convencido de que 'el tema de (empresa) Petrobras es uno de los pilares y que están tratando de convertir a Brasil en una colonia'. Medios periodísticos aseguran que el encuentro reunió a representantes de más de 25 organizaciones y movimientos que forman parte del Comité Nacional Lula Libre, entre ellos miembros de los partidos Comunista de Brasil, de la Causa Obrera, del Socialismo y la Libertad y de los Trabajadores.



Crece a 29 la cifra de muertos por los incendios forestales en Australia



La policía australiana informó el fallecimiento de un hombre de 84 años que era tratado en un hospital por las quemaduras sufridas durante los incendios forestales que asolan Nueva Gales Del Sur, con lo cual se elevó a 29 el número de muertos en todo el país. El anciano sufrió quemaduras el pasado 31 de diciembre en la localidad de Cobargo, después de que un incendio arrasó la ciudad de Bega Valley, cuando tratada de apagar el fuego en su hogar. El fallecido estaba siendo tratado en el Hospital Concord, en Sydney, donde murió este domingo. Este nuevo fallecimiento elevó la cifra nacional de muertos a 29, con 21 víctimas mortales en Nueva Gales del Sur, cinco en Victoria y tres en Australia del Sur desde que empezaron los incendios en el pasado mes septiembre del 2019.



