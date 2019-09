Acusa Dilma Rousseff a Bolsonaro de ser un traidor a la Patria

La ex presidenta depuesta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó al actual mandatario, Jair Bolsonaro, de ser un traidor a la Patria, al celebrarse este sábado el día de la independencia del país sudamericano.

Rousseff denunció que bajo el gobierno de Bolsonaro, la soberanía brasileña está siendo atacada en varios frentes, y los más visible son, la venta de las grandes empresas estatales, que son estratégicas, el desmonte de la enseñanza superior pública, del sistema de investigación y generación de ciencia y tecnología, así como de la cultura, con el bloqueo de fondos, la destrucción del cuidado y conservación de la Amazonía y el Medio ambiente y además del desprecio hacia los pueblos indígenas.



Como una traición a Brasil y al pueblo, Rousseff particularizó en el caso de la privatización de la petrolera estatal y una de las mayores del Mundo, Petrobras, algunas de cuyas subsidiarias están siendo entregadas por medio de la oferta de sus acciones, en una estrategia del gobierno de Bolsonaro para esconder la entrega de la empresa a extranjeros.



Rousseff recordó que Bolsonaro ya anunció la venta de Petrobras en el 2022, una idea que ella calificó como un escándalo, porque la compañía tiene dueño y no son los accionistas minoritarios, sino el principal, el pueblo brasileño, representado por su accionista controlador, el Estado.



La ex presidenta subrayó que no es aceptable la desnacionalización de la mayor riqueza del país, desde el punto de vista económico y geopolítico, ni quebrar la independencia del pueblo brasileño sobre su futuro.



En un análisis secuencial de cómo se gestó el ataque a la soberanía del país y el desmantelamiento de Petrobras, Roussef explicó que fue un proceso de acciones clandestinas en el marco de la campaña anticorrupción Lava Jato y la criminalización del Partido de los Trabajadores, una campaña cuyo acto inaugural fue el juicio político o impeachment que la derrocó ilegalmente en el 2016.



Rousseff precisó que ese proceso culmina en la prisión de Luiz Inacio Lula da Silva, sin pruebas, impidiéndole volver a la presidencia, y abriendo el camino para la elección de un neofascista, Jair Bolsonaro, quien torno viable la adopción de una política neoliberal de desnacionalización, derrotada cuatro veces en las urnas con las victorias presidenciales del Partido de los Trabajadores, PT.



La ex mandataria denunció que los organizadores de ese plan sabían que los gobiernos del PT jamás permitirían tamaño golpe contra Petrobras y las reservas petroleras de Brasil.



En cambio, Bolsonaro representa el desprecio por las riquezas, nacionales y el futuro del país, y es una punta de lanza de la implantación de un neoliberalismo perverso y devastador, según Dilma Rousseff.



La ex presidenta depuesta por el golpe parlamentario del 2016 destacó al Frente en Defensa de la Soberanía Nacional, creado el pasado día cuatro, como una trinchera de resistencia que se transformará en una ofensiva para contener, barrer y derrotar a quienes encaminaron la destrucción de la nación.



Por eso, Rousseff exhortó a que el Frente sea amplio y reúna a todos los que quieren un Brasil soberano, dueño de su destino y de sus riquezas.

Este siete de septiembre, coincidiendo con el Día de la Independencia brasileña y mientras Jair Bolsonaro celebra actos oficiales, miles de estudiantes tomarán las calles en su cuarta manifestación nacional para protestar contra el desmantelamiento de la educación pública, impulsada por el mandatario ultraderechista, así como su destrucción de la Amazonía.



La Unión Nacional de Estudiantes destacó que los participantes vestirán de negro como una manera de manifestar luto por la forma en que el gobierno de Bolsonaro ha tratado a la población brasileña, y llevarán el rostro pintado de verde y amarillo, por respeto a los símbolos nacionales.



