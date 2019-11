Acusa Dilma Rousseff que el Gobierno de Bolsonaro vende el futuro de Brasil

La expresidenta Dilma Rouseff denunció que el Gobierno de Jair Bolsonaro vende el futuro del país con la subasta programada para hoy, de varios bloques petrolíferos, la cual será, además, un daño sin precedentes a la soberanía nacional. Este miércoles 'se cometerá un crimen contra Brasil. Uno más, sin duda uno de los más graves, contra un país que, al chocar con los abusos cometidos por el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, puede tener dificultades para darse cuenta que el ministro de Economía impone, sin ceremonia alguna, la más brutal y destructiva agenda neoliberal, denunció Rousseff en el sitio dilma.com.br. Además, la expresidenta brasileña advirtió: “la ronda en la subasta de los excedentes de la onerosa transferencia de las reservas de petróleo 'representará un ataque muy grave y un daño sin precedentes a nuestra soberanía”. “Será una pérdida irreparable 'entregar nuestras riquezas naturales a los extranjeros y privar a los brasileños de los recursos que les pertenecen. Un verdadero crimen de daño a la patria, que solo la movilización nacional puede evitar”, señaló Dilma Rousseff.



Realizarán hoy en Chile una nueva jornada de protestas



Una manifestación de transportistas se realizará hoy, en Santiago de Chile, como parte de las múltiples demostraciones populares contra el modelo neoliberal del Gobierno de Sebastián Piñera y que estremecen al país desde hace 19 días. Al respecto, el vocero de los transportistas, Andrés Alarcón señaló que la protesta a la cual se sumaron los camioneros, empresas de taxis, motociclistas y ciudadanos se realizará a partir de las 07:00 hora local, con dos puntos de concentración en la periferia de la capital. Además, los organizadores de protestas prevén, al igual que otra manifestación realizada la pasada semana, copar con sus vehículos todas las sendas de autopistas en las entradas de capital Santiago de Chile y avanzar en marcha lenta para generar grandes tranques en las vías. A pesar de la represión policial, denunciada por organismos de derechos humanos, la movilización popular no parece decrecer, y la víspera los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo se sumaron a un llamado a huelga general y protestas para la próxima semana, aunque advirtieron que no habrá problemas con el abastecimiento de combustibles.



Denuncia Premio Nobel las violaciones de los Derechos Humanos en Chile



El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró que 'cuando se violan los derechos humanos las democracias se debilitan y dejan de ser democracias'. Así se expresó, en Santiago de Chile, Pérez Esquivel tras las reiteradas violaciones de los derechos humanos por agentes del Estado que se han producido en Chile en las últimas semanas en medio de un estallido social en contra del modelo neoliberal. En conferencia de prensa, el Premio Nobel argentino señaló que la crisis que vive Chile no es un caso aislado, sino que forma parte 'de toda una política de dominación de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También, Pérez Esquivel respaldó el creciente reclamo de la mayoría de los chilenos para la creación de una nueva Constitución y en ese sentido señaló que el pueblo chileno tiene que darse una Constitución y no tener una heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.



Revelan en Estados Unidos testimonios de la investigación por el juicio político contra Trump



Los representantes demócratas de los tres comités que conducen la investigación del proceso de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relevaron parte de las declaraciones de los testigos vinculados al caso. En un primer momento mostraron las declaraciones de la exembajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, y del asesor del exsecretario de Estado, Michael McKinley, donde ambos funcionarios precisaron que “la perversión de la política exterior de Estados Unidos a través de un canal clandestino de comunicación paralela, buscaba promover los intereses personales y políticos del presidente Trump. También, Yovanovitch manifestó su preocupación por la participación del abogado personal de Trump en los asuntos ucranianos, particularmente, para investigar a uno de los precandidatos demócratas a las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden. Asimismo, los legisladores demócratas revelaron las declaraciones del exenviado especial para Ucrania, Kurt Volker, y del embajador de EE.UU. en la Unión Europea, Gordon Sondland, quien ratificó que Trump y su abogado presionaron al Departamento de Estado para que Ucrania hiciera las investigaciones.

Adoptan organizaciones bolivianas contra los planes golpistas de la oposición



Organizaciones de Bolivia adoptan distintas medidas contra las fuerzas opositoras ante las múltiples evidencias hoy de que el supuesto fraude electoral era solo la vía para dar un golpe de Estado. Estamos defendiendo porque ya no es un tema electoral, del fraude se pasó a dar un golpe de Estado y por eso estamos organizando para que eso no suceda, expresó a Bolivia Tv, Roberto Rojas, uno de los dirigentes de los reconocidos como Ponchos Rojos, de la provincia paceña Omasuyos. Estos reservistas aimaras del ejército boliviano dieron un plazo de 48 horas al candidato perdedor de las elecciones del 20 de octubre Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y al cabecilla del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho para que cambien las actitudes contra el gobierno del presidente, Evo Morales. Por su parte, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en un manifiesto leído por su secretaria ejecutiva, Segundina Flores, conminó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a procesar de oficio a los autores intelectuales y materiales de la crisis nacional que vive el país, además de los actos de racismo y discriminación, entre otros.



Rechazan en Londres la visita del secretario general de la OEA



Varias organizaciones sociales y políticas de Reino Unido rechazaron la víspera la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a Londres. Los asistentes al acto se concentraron frente al centro administrativo de la Universidad de Londres, con banderas de Cuba y Venezuela, donde Almagro ofrecía una conferencia sobre los derechos humanos en la nación suramericana. Nos hemos reunido aquí para protestar contra el secretario general de la OEA, porque está acusando al Gobierno venezolano de violar los derechos humanos, cuando en realidad esa situación es resultado de las sanciones impuestas por Estados Unidos, aseveró el integrante del Grupo Revolucionario Comunista, Will Harney. Por su parte, Bélgica Guaña calificó a Almagro de traidor y añadió que está en contra de los Gobiernos progresistas, por lo que recordó cuando el funcionario felicitó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, por su actuación ante las protestas registradas en ese país, y donde hubo una fuerte represión y varios muertos. Mientras, el representante del Partido Laborista, Chris Williamson, escribió en su cuenta en Twitter que era un chiste de mal gusto que Almagro hablara de derechos humanos cuando, en nombre de la OEA, ha apoyado una intervención militar en Venezuela.

Firman acuerdo de paz el Gobierno de Yemen y los separatistas



El Gobierno de Yemen encabezado por el presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, quien permanece en el exilio en Arabia Saudita, y los separatistas que operan en el sur del país, firmaron, en Riad un acuerdo de paz, tras varios meses de negociaciones. Ahora el Gobierno y los separatistas forman una alianza contra los rebeldes hutíes de Yemen, y hasta la firma de este acuerdo, sus enfrentamientos mortales amenazaban con una posible ruptura en el bloque anti-rebelde. La televisión estatal de Arabia Saudita transmitió la ceremonia de firma del acuerdo de Paz, en la capital saudita, Riad, donde el presidente Hadi ha estado en el exilio desde 2014, cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná y gran parte del norte de Yemen. El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman describió el "Acuerdo de Riad" como un paso crucial hacia una solución política para poner fin a la sangrienta guerra de cuatro años de Yemen.



Reanudan los jóvenes panameños sus protestas contra las reformas constitucionales en su país



En un pulseo desde posiciones antagónicas, los jóvenes panameños regresarán hoy a las calles para protestar contra las reformas constitucionales, mientras el Gobierno y el Parlamento continúan con ese proceso que los manifestantes consideran antidemocrático. La convocatoria es a volver a la capitalina Plaza 5 de Mayo junto a la estatua a Mahatma Ghandi, con banderas de Panamá, para otra jornada de rechazo al paquete de modificaciones a la Carta Magna, porque, entre otras cosas, no confían en los diputados y piden la formación de una asamblea constituyente, señaló el llamado de los jóvenes que reseñó el diario La Estrella de Panamá. Por otro lado, el presidente Laurentino Cortizo se refirió al tema en varias declaraciones a la prensa durante las celebraciones de los actos cívicos por fechas patrias, e insistió en que la vía correcta es el Consejo de la Concertación para el Desarrollo Nacional, el Parlamento, y tras las protestas, Cortizo también convocó a las mesas populares de diálogo.



