Acusa Nicaragua a Estados Unidos de violar el Derecho Internacional

2019-05-08 09:03:12 / web@radiorebelde.icrt.cu

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó la víspera que Estados Unidos viola el Derecho Internacional al promover la "Nica Act", una ley que impone sanciones individuales a los miembros del Gobierno de Daniel Ortega. La Nica Act limita el acceso a préstamos internacionales por parte del Gobierno Nicaragüense como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este tipo de medidas violentan el Derecho Internacional, violan la Carta de las Naciones Unidas, violan la misma Carta de la Organización de los Estados Americanos, declaró a los periodistas el canciller nicaragüense. El Derecho Internacional ha avanzado y las Cartas precisamente reflejan el avance de la comunidad internacional para la convivencia pacífica, para un espíritu de cooperación, de ayuda, de respeto mutuo, no de agresiones, no de intervenciones, alegó el canciller Denis Moncada. El 20 de diciembre pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.



Suspende Irán algunos compromisos del acuerdo nuclear



Irán anunció este miércoles que suspenderá algunos de sus compromisos asumidos en el acuerdo nuclear firmado entre Teherán y el G5+1 conformado en un inicio por Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos más China en 2015. La decisión fue oficialmente notificada por el ministerio de Relaciones Exteriores de la república islámica a los embajadores de los países que forman parte aún de ese acuerdo después del retiro de Estados Unidos hace exactamente un año. Al respecto, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, había declarado ante periodistas que Teherán no se retirará del acuerdo nuclear conocido oficialmente como Plan Integral de Acción Conjunta, pero dejará de cumplir algunos de sus puntos que su país asumió de manera voluntaria. Además, Zarif lamentó que la Unión Europea y la comunidad mundial no pudieran hacer frente a la presión estadounidense sobre el acuerdo en torno al programa nuclear iraní. Por otro lado, el presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió que tras los 60 días Irán seguirá reduciendo el cumplimiento del acuerdo nuclear y aumentará el nivel de enriquecimiento de uranio si las demás partes no cumplen con sus compromisos durante dicho período. El Gobierno estadounidense anunció el pasado 22 de abril que restituiría las sanciones a todos los países que adquieran crudo iraní una vez expiren las actuales, cosa que sucedió el pasado 2 de mayo.



Llegará a Argentina misión del FMI para revisar el acuerdo de préstamo



Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará hoy por cuarta vez a la capital argentina de Buenos Aires para revisar todo lo relacionado con el préstamo contraído por el Gobierno del presidente Mauricio Macri, el pasado año. Los miembros del FMI observarán la marcha del programa económico de ajuste impulsado por el Ejecutivo, que, desde la pasada auditoria, en febrero último, tuvo que sortear con varios problemas, entre ellos una nueva escalada del dólar. Según el portal Ámbito Financiero, se trata de la cuarta visita por el acuerdo stand by suscrito por Argentina y ese organismo financiero, en junio de 2018, con un valor de 57 mil millones de dólares, pero es la primera tras el cambio de estrategia del Banco Central argentino para contener la fluctuación de la moneda estadounidense. Nuevamente encabeza el equipo del FMI el italiano Roberto Cardarelli, quien durante su estancia en Buenos Aires se reunirá con funcionarios de Gobierno, representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. También, la misión FMI monitoreará la marcha del acuerdo y el tema de la inflación será uno de los puntos que se analizará con particular atención.

Justicia venezolana investiga implicados en acciones golpistas



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de conjunto con el Ministerio Público continúan hoy las investigaciones para determinar los implicados en el intento del golpe de Estado del 30 de abril, cuando murieron cinco personas. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, precisó la víspera que el ente autorizó la continuidad del enjuiciamiento de seis diputados del órgano plenipotenciario en desacato, quienes participaron de manera flagrante en la acción golpista de la pasada semana. Como parte del proceso judicial, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, notificó a la prensa que hasta la fecha 233 personas están detenidas por presunta participación en las últimas acciones desestabilizadoras de la derecha.



Explosión cerca de un edificio gubernamental sacude el centro de Kabul



Una explosión junto a un edificio gubernamental y una mezquita sacudió hoy el centro de Kabul, aunque por el momento se desconoce la naturaleza de la detonación o si hay víctimas, un suceso que tiene lugar menos de un mes después de que un ataque a un edificio del Gobierno dejase doce muertos. 'Se ha producido una explosión hacia las 11.45 (7.15 GMT) en el área de Shahr-e-Naw cerca de uno de los departamentos de la Oficina del Fiscal General y la mezquita de Hanzala', afirmó a Efe el portavoz de la Policía de Kabul, Firdaws Faramarz



La ONU denuncia ataques contra instalaciones médicas en el noroeste de Siria



La escalada de violencia que comenzó a finales de abril en la zona noroeste de Siria se ha saldado por ahora con ataques contra al menos doce instalaciones médicas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera estas acciones graves y totalmente inaceptables. El responsable de la agencia en la región, Ahmed al Mandhari, recordó que el Derecho Internacional Humanitario establece protecciones expresas para los civiles, hasta en los conflictos más violentos, y esa protección se extiende también a infraestructuras básicas como hospitales y escuelas.



(Haciendo Radio)

Del Autor