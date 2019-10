Acusa Pelosi a Trump de minar la seguridad nacional de Estados Unidos

2019-10-04 09:05:19 / web@radiorebelde.icrt.cu

La líder demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, subrayó que el presidente Donald Trump, está minando la seguridad nacional. Pelosi hizo esta acusación, debido a la solicitud de Trump al Gobierno chino que investigue a la familia del exvicepresidente y precandidato presidencial demócrata Joe Biden. Con sus comentarios el presidente está minando y pone en peligro nuestra seguridad nacional, señaló la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos en una conferencia de prensa en Weston, sur de Florida. Estas declaraciones de Nancy Pelosi hacen referencia a la solicitud del presidente Donald Trump a China para que investigase al que puede convertirse en su principal rival político en las próximas elecciones, Biden, e insistir en que Ucrania haga lo mismo.



Revela diario que Trump retiró a embajadora de Estados Unidos en Ucrania porque había impedido investigar a Biden



El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó en mayo retirar a la embajadora de su país en Ucrania, Marie Yovanovitch, porque sus asesores se quejaban de que bloqueaba la investigación contra el exvicepresidente, el demócrata Joe Biden, según informó el periódico The Wall Street Journal. Entre los asesores que aconsejaron a Trump destituir a Yovanovitch se encontraba su abogado personal, Rudy Giuliani, quién declaró al medio que la antigua embajadora estadounidense en Ucrania había mostrado un sesgo contra el mandatario norteamericano en conversaciones privadas y era un obstáculo para que Kiev investigara por corrupción tanto al exvicepresidente estadounidense Joe Biden como a su hijo Hunter. Además, Giuliani aseguró que entregó un documento de nueve páginas fechado el 28 de marzo al secretario de Estado, Mike Pompeo, que incluía un cronograma de los negocios de Joe Biden en Ucrania y mencionaba a Marie Yovanovitch como una persona "muy cercana" al exvicepresidente estadounidense. Marie Yovanovitch y Rudokph Giuliani se encuentran en la lista de personas que deberán declarar ante la Cámara de Representantes por la investigación contra Donald Trump, mientras que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes incluyó a Giuliani en la investigación y estableció el 15 de octubre como fecha tope para que entregue documentos sobre la conversación entre Trump y Zelenski.



Agradece Nicolás Maduro el apoyo de la OPS a Venezuela



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el apoyo brindado a su país ante el bloqueo ilegal y unilateral impuesto por Estados Unidos que afecta a la población. En el marco de una jornada de salud, Maduro también transmitió un mensaje de agradecimiento a otros entes como la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Agradezco a la OPS, a la OMS, porque ha convertido en hechos concretos la ayuda humanitaria, el apoyo humanitario, el apoyo a la salud en Venezuela, así como a la Unicef", destacó, el presidente venezolano, e insistió en que ese país "va a salir adelante con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra producción". También, Nicolás Maduro aprobó recursos para concretar el Plan Nacional de Prevención y Control de enfermedades en el ámbito nacional.



Reportan 28 muertos en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Iraq



Un total de 28 personas murieron y unas mil resultaron heridas como resultado de la represión policial contra una protesta masiva en Iraq que cumple hoy su cuarto día. Desafiando un toque de queda, al gas lacrimógeno, a los cañonazos de agua y disparos con munición real, miles de manifestantes continúan movilizados contra la corrupción, el desempleo y falta de servicios. Seguiremos adelante hasta que el gobierno caiga”, prometió Ali, de 22 años de edad, graduado universitario y sin empleo. Por otro lado, la policía antidisturbios y el Ejército dispararon al suelo con armas automáticas montadas en vehículos y las balas rebotaron contra una multitud concentrada frente al Ministerio de Petróleo e Industria. El saldo hasta ahora es de 28 personas muertas, incluidos dos policías, y más de mil heridos, y más de la mitad de los occisos provienen de la sureña ciudad de Nasiriya, donde solo la víspera seis personas murieron a causa de los disparos.



Sesionará hoy en Caracas Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela



La Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela comenzará hoy, en Caracas con el objetivo de consolidar acuerdos económicos, energéticos, tecnológicos y financieros, entre las dos naciones. Esta comisión se celebra una semana después de la visita oficial de Maduro a Rusia, donde sostuvo una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, en la que se acordó la creación de un nuevo mapa de cooperación. El Gobierno ruso se comprometió a apoyar a Venezuela en recuperar su economía, en medio del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. Actualmente en el mercado venezolano están presentes las compañías rusas Rosneft, Gazprombank, Inter RAO y la compañía estatal Rostec, y los dos países desarrollan varios proyectos inversionistas en la esfera de la energía, ante todo los relacionados con la explotación de yacimientos de petróleo y gas.



Confirma la OIEA que Irán mejora su cooperación



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de las Naciones Unidas, señaló hoy en Viena que Irán ha mejorado su cooperación en las últimas semanas para esclarecer el origen de unas partículas de uranio enriquecido detectadas este año en la República Islámica. El director general de la OIEA, Cornel Feruta, advirtió a comienzos de septiembre, tras una visita a Teherán, que 'el tiempo apremia' para mejorar la cooperación y para completar la declaración iraní sobre los fines pacíficos de todos sus materiales fisibles, y este viernes confirmó en declaraciones a la prensa que desde entonces se ha producido un 'diálogo activo, a nivel técnico y de altos cargos' entre Irán y el OIEA. Esta cooperación no significa que se estén tratando todos los asuntos, pero es un paso en la dirección directa, declaró Feruta. El mensaje que enviamos en septiembre a Teherán ha sido entendido por los iraníes, agregó Feruta, y reconoció que esta cooperación no significa que exista una solución todavía.



Revela Rusia intención de Estados Unidos de reforzar su poder nuclear en Asia



El presidente ruso, Vladimir Putin, reveló hoy la verdadera intención de Estados Unidos al abandonar el Tratado de Armas Nucleares de mediano y corto alcance (INF) siempre fue reforzar la presencia de estas armas en Asia. Washington tiene la intención de situar misiles de mediano y corto alcance, en un rango de entre 500 y cinco mil 500 kilómetros en países de la región asiática, pero eso nos puede llevar a aplicar medidas simétricas, advirtió Putin. Tal situación para nada será favorable para la mencionada región, afirmó el mandatario ruso, quien explicó que Rusia se verá obligada a enfrentar ese futuro reto. Al intervenir en el Club Internacional Valdai en la discusión de la dimensión asiática, el presidente Vladimir Putin se refirió a su anuncio en al menos cinco ocasiones de que Rusia se abstendría de desplegar cohetes prohibidos por el INF, donde Estados Unidos deje de hacerlo.



(Haciendo Radio)

Del Autor