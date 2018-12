Acusa Putin a Estados Unidos de aumentar riesgos de una guerra nuclear

2018-12-20 13:13:43 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de aumentar los riesgos de una guerra nuclear, al amenazar con marginarse de un tratado clave de control de armas atómicas y negarse a mantener conversaciones sobre otro pacto que expira pronto.



“Básicamente estamos presenciando el desmoronamiento del orden internacional de control de armas y el inicio de una carrera de armamentística”, advirtió Putin en su conferencia de prensa anual con cientos de reporteros.



El líder del Kremlin advirtió que tendrá consecuencias impredecibles, si la superpotencia concreta su retirada del Tratado de 1987 sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por su sigla en inglés), que prohíbe a Moscú y Washington instalar misiles terrestres de corto y mediano alcance en Europa. Según Putin, es muy difícil imaginar cómo se desarrollará la situación, si esos misiles aparecen en Europa, y se preguntó qué debería hacer Rusia, para seguidamente responder que por supuesto el país tendrá que garantizar su propia seguridad.







Otro tratado entre Estados Unidos y Rusia que expira en el 2021, limita el número de ojivas nucleares estratégicas desplegadas que cada parte puede tener.

En ese caso, Putin expresó su preocupación porque a la nación norteña no parece interesada en discutir el futuro de ese pacto, y aún no se están llevando a cabo conversaciones sobre la extensión de ese acuerdo.



“¿No están interesados los estadounidenses, no lo necesitan? Ok, sobreviviremos y garantizaremos nuestra propia seguridad, algo que sabemos cómo hacer. Pero en general, esto es muy malo para la humanidad, porque nos acerca a un umbral peligroso”, alertó Putin, quien remarcó que la amenaza de un conflicto nuclear está creciendo como resultado de los movimientos de Estados Unidos.







Si algo así sucediera, llevaría al final de toda la civilización y quizás también del planeta, de acuerdo con las preocupaciones expresadas por Putin, quien espera, no obstante, que la humanidad tenga suficiente sentido común y sentido de auto conservación para no llevar las cosas a tales extremos.



Además de otros asuntos relacionados con la situación internacional, Putin anunció en su tradicional conferencia de prensa anual que desea colocar a Rusia entre las cinco mayores economías del planeta y aseguró que la nación tiene las fuerzas necesarias para ocupar ese lugar, y lo conseguirá.







Para lograrlo, Putin precisó que el país necesita lograr un avance, dar un salto en materia de innovación tecnológica, o de lo contrario no tendrá futuro. En un repaso a los principales índices económicos, Putin subrayó que el país registró un crecimiento del uno coma siete por ciento en los últimos diez meses, las finanzas se refuerzan, las reservas de oro se incrementan, el nivel de inflación es aceptable y los sueldos aumentarán hasta el siete por ciento este año.



En su conferencia de prensa anual, Putin denunció también las presiones occidentales contra la emergencia y el desarrollo de Rusia, objetivos a los que vinculó las sanciones de Estados Unidos y sus aliados europeos contra Moscú.Para Putin, la intención de Occidente es simple: frenar el desarrollo de Rusia, considerada como un posible competidor.



