Acusa Rusia a EEUU. de atentar contra la soberanía de Venezuela

2019-01-11 09:57:50 / web@radiorebelde.icrt.cu

Varios medios internacionales de prensa publicaron que Rusia acusó hoy a Estados Unidos de atentar abiertamente contra la soberanía de Venezuela al promover la creación de estructuras gubernamentales alternativas en el país latinoamericano, y reiteró su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La desvergonzada política de Washington, que apunta a la creación anticonstitucional de estructuras gubernamentales para operar en contra del Gobierno legítimo de Venezuela, también la nota de la cancillería rusa destacó que Moscú seguirá profundizando sus relaciones de socios estratégicos con Caracas. Continuaremos ayudando a Venezuela para que salga de la compleja situación económica en que se encuentra, destacó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Maduro tomó posesión, la víspera para un segundo período como presidente de Venezuela en medio de críticas internacionales sobre la legitimidad de su nuevo mandato. La delegación rusa que asistió a la ceremonia de investidura estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo de la Federación (Senado), Iliás Umajánov.



Realizan los argentinos marcha de las antorchas contra los tarifazos del Gobierno de Mauricio Macri



Varias centrales sindicales, organizaciones sociales, agrupaciones barriales, cámaras empresarias, asociaciones de consumidores y partidos políticos, realizaron en Buenos Aires, Argentina, una movilización denominada "Marcha de Antorchas", para rechazar los diferentes tarifazos en los precios de los servicios públicos que impuso el Gobierno neoliberal del presidente Mauricio Macri. Los manifestantes se concentraron en la Avenida de Mayo y 9 de Julio desde donde partieron hacia el Congreso con la consigna “Basta de tarifazos¨. Esta es la primera gran protesta que se registra en Argentina en este año 2019, año en el que se prevé se realicen elecciones presidenciales en el mes de octubre. También, movilizaciones similares a la de este jueves serán desarrolladas el próximo 17 de enero en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Mendoza, y hay previstas otras marchas para el mes de febrero, pero las fechas aún no han sido confirmadas. Los manifestantes rechazaron los aumentos decretados por el presidente Macri en los servicios de transporte publicó como trenes y autobuses; en el gas residencial, agua, electricidad y empresas de medicina prepaga, y se espera que el próximo primero de febrero la electricidad vuelva a aumentar un 34 por ciento.



Anunció hoy la coalición liderada por Estados Unidos el inició de la retira de Siria



La coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció hoy el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses del territorio de Siria. La Coalición internacional comenzó el proceso retirada de Siria, afirmó su portavoz Sean Ryan a la agencia de prensa AFP en un comunicado, sin ofrecer detalles sobre lugares o plazos concretos. Asimismo, una fuente militar estadounidense no identificada ha asegurado a la agencia que el Ejército de EE.UU. ya ha comenzado a retirar algunos equipos militares del país árabe. Sin embargo, la fuente se negó a proporcionar información adicional "por razones de seguridad". El pasado 19 de diciembre el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró la victoria sobre el Estado Islámico en Siria, señalando que esa era la única razón para la presencia del Ejército estadounidense en el país árabe. No obstante, el pasado domingo se volvió a negar a precisar las fechas de la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio, subrayando que no prometió una salida rápida.



Protestan contra aumento del transporte público en Sao Paulo, Brasil



El autoconvocado Movimiento Pase Libre realizó una multitudinaria protesta la tarde de este jueves en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, en rechazo a la decisión del alcalde local, Bruno Covas, y del gobernador del estado, Joao Doria, de aumentar la tarifa del pasaje de autobuses, trenes, y sistema subterráneo. El acto convocó a miles de personas reunidas en la Plaza Ramos de Azevedo, en el centro de la capital paulista, donde se registraron algunos incidentes entre los manifestantes y la Policía Militar que obligaron al cierre de tiendas y comercios en la zona. Un grupo de mediación de las fuerzas policiales negoció con los participantes el itinerario de la protesta y la situación no escaló, aunque se produjeron actos de vandalismo contra algunas sedes bancarias cuando la manifestación se dispersaba de forma pacífica en horas de la noche.



Asesinados en Colombia más de 170 líderes sociales durante el pasado año



La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que unos 172 líderes sociales fueron asesinados durante el 2018, hecho que conlleva a 431 homicidios registrados en el país desde 2016. Un informe indicó que solo 126 casos se encuentran en proceso de investigación o fueron resueltos. Los datos del ente precisan que entre las víctimas están 14 mujeres y 152 hombres. Con respecto a los agresores, al menos el 54 por ciento ha sido identificado, es decir, 126 de los casos se encuentran en proceso o fueron resueltos. Las regiones con mayor número de crímenes contra activistas y comuneros son el Cauca, Santander Norte, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Putumayo; con un promedio de 10 homicidios en cada departamento solo en 2018.



