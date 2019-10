Acusa Rusia a Estados Unidos de traficar con el petróleo sirio

Acusa Rusia a Estados Unidos de traficar con el petrleo sirio

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó hoy a Estados Unidos de traficar con petróleo sirio, contrabando que, según los cálculos de Moscú, le reporta mensualmente a las agencias gubernamentales estadounidenses más de 30 millones de dólares. Bajo la protección de militares y compañías de seguridad privadas estadounidenses, a los yacimientos de Siria Oriental camiones cisternas transportan contrabando a otros estados, declaró el portavoz de esa cartera, el general Ögor Konashénkov. Además, Konashénkov agregó que, en caso de un ataque a esas caravanas, inmediatamente acuden en su defensa fuerzas especiales y la aviación de Eestados Unidos'. Tomando en cuenta que el barril de petróleo sirio cuesta 38 dólares, los beneficios mensuales que genera este 'negocio privado' de las agencias gubernamentales estadounidenses superan los 30 millones de dólares, aseveró el portavoz ruso. Según Konashénkov, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia están dispuestos a 'proteger eternamente los yacimientos sirios de supuestas 'células clandestinas del Estado Islámico', con tal de conservar este flujo financiero permanente'.



Finaliza hoy en Bakú la Decimoctava Cumbre del Movimiento de Países No Alineados

La Decimoctava Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) concluye hoy en Bakú, capital de Azerbaiyán, país que tiene la encomienda de coordinar hasta el 2022 el devenir de esa agrupación. Los caminos a recorrer estarán contenidos en la Declaración de Bakú, que será adoptada por el consenso de la mayoría de representantes de las 120 naciones del Mnoal, las cuales representan casi las dos terceras partes de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. En esta cumbre se respira unidad en torno a la defensa de los principios bajo los que comenzó a articular el Movimiento en la Conferencia de Bandung, en Indonesia, de 1955, y también los adoptados en la reunión de Belgrado de 1961, que marcaron el nacimiento del Movimiento de Países No Alineados. La defensa del multilateralismo, el diálogo, la negociación y la cooperación para la solución de conflicto, así como el rechazo a la intromisión extranjera, a medidas unilaterales y coercitivas resultan principios que deberán estar refrendados en el documento final de esta Decimoctava Cumbre del Movimiento de países No alineados.



Reportan un aumento de los heridos y detenidos en las protestas en Chile



El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile contabilizó hasta hoy 997 lesionados y tres mil 162 detenidos durante las protestas contra las políticas económicas del gobierno de Sebastián Piñera. La cifra de heridos constatados en hospitales por la institución aumentó de manera exponencial durante la jornada de este viernes, marcada por la multitudinaria marcha hasta la capitalina plaza Italia, en Santiago de Chile. En el anterior balance publicado por la organización independiente se contabilizaban 585 ciudadanos con heridas ocasionadas durante las manifestaciones, reprimidas por las fuerzas de seguridad con el empleo incluso de armas de fuego. Asimismo, la entidad reportó que de las tres mil 162 personas detenidas, 545 corresponden al sexo femenino y más de 340 son menores de edad, niños y adolescentes.



Establece Jueza de legal el 'impeachment' contra Donald Trump



La jueza federal del Distrito de Columbia, Estado Unidos, Beryl Howell declaró legal la investigación de juicio político impulsada por la Cámara de Representantes del Congreso contra el presidente Donald Trump, por la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. La magistrada indicó que el Comité Judicial de la Cámara Baja “tiene el derecho legal de ver las pruebas secretas del Gran Jurado reunidas por el ex-fiscal especial Robert Mueller”, desestimando los argumentos de los republicanos sobre una supuesta farsa e ilegitimidad del proceso. Howell explicó en su fallo que las acusaciones de los legisladores republicanos son “escogidas e incompletas”, y carecen de sustento en la Constitución de Estados Unidos, según reseñó Prensa Latina. También, el fallo de la jueza Howell, ordena entregar materiales al Congreso a los que tuvo acceso el gran jurado de la investigación conocida como la trama rusa encabezada por Robert Mueller. Por otro lado, los demócratas abrieron hace un mes una investigación de juicio político contra Trump al considerar que "traicionó" la seguridad nacional y la Constitución al pedir al presidente ucraniano, Vladímir Zelensky, que investigase por supuesta corrupción al hijo del exvicepresidente Joe Biden.



Dispuesto a recibir cualquier auditoría el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia



Estamos abiertos a cualquier auditoría, ratificó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, María Eugenia Choque, al informar los resultados finales, después de haber contabilizado el 100 por ciento de los votos, de las elecciones 2019. A la población boliviana en general, pueden hacernos la auditoría la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, las otras organizaciones internacionales, las políticas, estamos abiertos', declaró Eugenia Choque en conferencia de prensa. También la máxima autoridad TSE ratificó el triunfo del Movimiento al Socialismo con el 47 coma 08 por ciento, contra 36 coma 51 de la alianza Comunidad Ciudadana y 8 coma 78 del Partido Demócrata Cristiano. Además, Eugeni Choque explicó las diferencias entre el sistema de Trasmisión de Resultados Preliminares (TREP) y el Sistema de Cómputo Oficial, los cuales tuvieron el acompañamiento de la empresa Neotec Ltda, la cual antes trabajó en el país con el referéndum del 21 de febrero de 2016 y las elecciones primarias del 27 de enero de este año.



Detectan en Colombia irregularidades en las células electorales



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia informó que detectó hasta hoy más de un millón de casos de inscripciones irregulares de cédulas, a pocas horas de los comicios regionales y locales de mañana. La institución declaró que un millón 87 mil colombianos a los que les anularon el mencionado documento para registrarlo de manera irregular. Sobre las apelaciones que hicieron algunas personas señaladas, el presidente del CNE, Hernán Penagos, explicó que se presentaron 90 mil recursos y fueron atendidos, muchos de esos ciudadanos, a los cuales se les entregó nuevamente la cédula y se le inscribió en el censo electoral. Desde mediados del pasado mes septiembre, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó invalidar miles de cédulas de ciudadanías, al alertar sobre el riesgo de fraude en la inscripción para los comicios.



Realizarán este fin de semana múltiples manifestaciones en Cataluña



Varias organizaciones sociales participarán este fin de semana, de forma masiva en las protestas que se realizarán en Barcelona y Cataluña, en respaldo a los líderes independentistas y para exigir su liberación. Al respecto el movimiento independentista afirmó que saldrá a las calles a protestar contra la sentencia de los “procés” y será una jornada para demandar “los derechos y las libertades individuales y colectivas”. Por su parte, la plataforma Parlem/Hablamos pidió a los asistentes a su manifestación que vistan de blanco para defender la restitución del diálogo, la fraternidad y la convivencia en Cataluña. Vamos a salir a las calles porque vivimos en un clima de absoluta crispación y lo peor es que no hay manera de tender ningún tipo de puente; el presidente del Gobierno no le coge el teléfono a un presidente de una comunidad autónoma, expresó el portavoz de la organización Parlem/Hablamos, Alan Barroso. Otra de las protestas convocadas para este fin de semana fue por la Sociedad Civil Catalana, asociación que respalda al Gobierno español y está en desacuerdo con las demandas independentistas.



Confirma China los avances en las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos



El Gobierno chino confirmó hoy el avance de las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, y aseguró que las consultas técnicas sobre parte del texto del acuerdo se han completado, informó la agencia de noticias china Xinhua. El principal representante de China en la mesa de negociación el viceprimer ministro chino Liu He, mantuvo una conversación telefónica con el representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y las dos partes acordaron abordar adecuadamente las preocupaciones centrales de cada uno, y confirmaron que las consultas técnicas sobre parte del texto del acuerdo se han completado. Las dos partes llegaron a un consenso sobre la importación de carne de aves de corral cocinada de China, la equivalencia de los sistemas de supervisión de productos de siluro, el levantamiento de la prohibición de las exportaciones de aves de corral por parte de China, así como sobre la aplicación del sistema de información de salud pública de los productos cárnicos. Estas conversaciones tienen el objetivo de ultimar los flecos del acuerdo que deberían firmar Trump y Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en Santiago de Chile el 16 y el 17 de noviembre.



