Acusan a firma británica por violar leyes electorales de EE.UU.

La empresa británica en el centro del escándalo de filtración de datos protagonizado por Facebook, ha sido acusada formalmente de violar las leyes electorales de Estados Unidos.



La demanda contra Cambridge Analytica fue presentada por el organismo de control gubernamental Common Cause, ante la Comisión Federal Electoral y el Departamento de Justicia.



Conmom Cause acusó a Cambridge Analytica de violar las leyes que prohíben a los extranjeros la participación directa o indirecta en las campañas políticas en la nación norteña, y solo les permiten que actúen como funcionarios en la recopilación y procesamiento de datos, siempre y cuando el análisis final sea realizado por estadounidenses.



El grupo de control tomó como base un memorándum en el que el abogado Laurence Levy advertía al director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, de que los ciudadanos de otros países No podían desempeñar papeles estratégicos en las campañas electorales estadounidenses.



Según la denuncia de Conmon Cause, Levy le sugirió a Nix que, como ciudadano extranjero, debía retirarse de la gestión sustantiva de los clientes involucrados en las elecciones estadounidenses, pero Cambridge Analytica ignoró ese consejo.



Cambrigde Analytica está acusada de extraer datos de 50 millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento o consentimiento explícito, y usarlos para intentar influir sobre los votantes en favor de la elección de Trump.



Algunas informaciones aseguran que la campaña de Trump pagó a la compañía británica más de cinco millones de dólares por sus servicios.



También se ha revelado que otras 17 campañas electorales republicanas y grupos políticos pagaron a Cambridge Analytica 16 millones de dólares por servicios similares.



Cambridge Analytica rechazó haber cometido cualquier tipo de delito, pero declaró que toma muy en serio las recientes acusaciones de prácticas poco éticas, mientras que los asesores de Trump negaron haber utilizado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook, obtenidos de manera ilegal por la firma británica.



Entre tanto, en una intensificación de la batalla legal entre el presidente estadounidense y la estrella porno, Stormy Daniels, esta última demandó por difamación al abogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien la acusó de mentir.



Daniels presentó su reclamación un día después de la emisión de su entrevista en el programa “60 Minutes”, de la cadena CBS, a la cual aseguró que la amenazaron con violencia para que guardara silencio sobre un supuesto amorío del 2006 con Trump.



La Casa Blanca ha intentado contener el escándalo y negado el romance, pero Stormy Daniel, ahora de 39 años y cuyo verdadero nombre es Stephanie Gregory Clifford, se ha convertido en un dolor de cabeza para el magnate y en una figura protagonista en el debate público estadounidense.



