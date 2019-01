Adelante, siempre con la revolución, en Camagüey

Camagüey, Cuba.- A propósito de la celebración, este 12 de enero, del aniversario 60 del Periódico Adelante, el primer órgano de prensa fundado en el país después del triunfo de la Revolución, el colectivo de trabajadores del semanario desarrolló un variado programa conmemorativo, durante esta semana.

:Felicidades a los periodistas, directivos y trabajadores, especialmente los fundadores, del diario camagüeyano «Adelante», el primer periódico creado en la era revolucionaria. Nunca olviden que su hermoso nombre salió de una estrofa del himno del 26: Adelante. #SomosCuba — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 12, 2019

Sobresalen entre las acciones, el Primer Taller Nacional de la Prensa Escrita, concluido con el Panel Desafíos, que convocó a los periodistas al estudio y a la preparación, para enfrentar los retos que demandan las transformaciones actuales de la sociedad cubana.



La doctora Olga García Yero, al intervenir en torno a la presencia de las mujeres en el periodismo, planteó el primer desafío a los profesionales de la prensa.





“Urge una mirada profunda al papel de la mujer en el periodismo; porque sigue pendiente una investigación sobre este tema, para destacar nombres imprescindibles en la historia de la prensa cubana, como Aurelia Castillo; y que nos permita calibrar con exactitud y con justeza, el desempeño que a lo largo de la historia cultural de la Isla, ha tenido la mujer cubana en el periodismo”.



Otro reconocido intelectual camagüeyano, el Doctor Luis Álvarez, Premio Nacional de Literatura, significó, entre los retos que tienen los periodistas, “la necesidad del estudio de la historia de la prensa en Cuba, y la elevación de la preparación técnico- profesional e ideológica, para lograr optimizar los planes temáticos y el uso de las nuevas tecnologías”.





En tal sentido, precisó que “el primer desafío es comprender que el público cambió; porque esta es una sociedad en proceso de informatización creciente; y no podemos seguir viendo a los sitios web como un apéndice, todo lo contrario.



“Tenemos que comprender que nuestro público lector ya no es el mismo, y el periodismo, -de cualquier país— tiene una presencia que nunca es local, y no hemos acabado de entender eso; el más humilde periódico de provincia, a través de su sitio web puede ser leído en Alaska; y eso significa crear un periodista distinto”.





“En el Panel Desafíos, el Presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, (UPEC), Ricardo Ronquillo, insistió en “la importancia del liderazgo y la creatividad de los directivos de los órganos de prensa, como vía para lograr las transformaciones integrales que requieren los medios, cuando se amplían los canales de comunicación.



“Necesitamos directivos que sean líderes, no jefes que mandan, porque los tiempos nuevos demandan miradas nuevas”, enfatizó el dirigente de la UPEC.



Adelantó además Ronquillo, que “se trabaja para rescatar el Festival de la Prensa, con el concepto de integración de todos los medios, no sólo los impresos; porque en la actualidad, un periódico no es sólo la edición impresa, hoy hablamos de prácticas profesionales en contextos transmediales, de la gestión de contenidos multimedia; de la vuelta al diarismo, a través de internet y las redes sociales; y urge la preparación de los colectivos para actuar en las plataformas de hipermedia y el ejercicio de la profesión periodística en los nuevos medios de comunicación”.



El Presidente nacional de la UPEC, se refirió además, al imperativo de implementar la Política de Comunicación lo que requiere de la preparación de los colectivos de la prensa, para enfrentar también ese desafío.

“Tenemos otro reto muy importante, que nos dejó el X Congreso de la UPEC, la fundación de un nuevo modelo de prensa pública para el Socialismo; y si pensamos en ese desafío, es evidente, que se necesita también un nuevo periodista, y esa es la tarea más importante que asumimos hoy”.





En el Salón de Protocolo Nicolás Guillén, de la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte, en la ciudad de Camagüey, el colectivo de trabajadores del Periódico Adelante, fundado el 12 de enero de 1959, recibe hoy el reconocimiento del Buró provincial del Partido Comunista de Cuba, (PCC); de la Asamblea provincial del Poder Popular y de la Unión de Periodistas de Cuba, (UPEC).



El Periódico Adelante, surge por acuerdo de los miembros de la Sección de Propaganda del Movimiento 26 de Julio, en reunión efectuada el nueve de enero de1959, en el Colegio Cisneros, desde cuyos balcones el Comandante en Jefe del Ejército Rebelde, Fidel Castro, habla por primera vez al pueblo de Camagüey, el día cuatro, cuando entra la Caravana de la Libertad a la ciudad.



El entonces conocido periodista camagüeyano Gustavo Tomeu Riverón hace la propuesta del nombre. “¡Adelante!, como la primera palabra con que inicia la segunda estrofa del himno de los Moncadistas…”





Nace así, en Cuba, el primer periódico después del triunfo de la Revolución, como órgano oficial del Movimiento 26 de Julio, un verdadero suceso en el ámbito informativo de la provincia de Camagüey.



En el Salón de Protocolo de la Plaza de la Revolución, Mayor General Ignacio Agramonte, se efectuó el acto de reconocimiento al colectivo de trabajadores del Periódico Adelante, quienes recibieron una carta felicitación del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, (PCC), Víctor Gaute.



En la ceremonia, se canceló un sello de correos y el sobre del primer día, alegórico a la creación de ese órgano de prensa, con las firmas del miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, (PCC) y su Primer Secretario en la provincia, Jorge Luis Tapia; del Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo; de la Presidenta del Poder Popular, Isabel González; de la directora del Periódico Adelante, Daicar Saladrigas; y del Presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba,(UPEC), Ricardo Ronquillo.



Los trabajadores del periódico adelante recibieron reconocimientos del PCC y de la Asamblea provincial del Poder Popular, de la Unión de Periodistas de Cuba y de la Universidad de Camagüey.



El miembro del Buró provincial del PCC, Jorge Enrique Sutil, en nombre del pueblo camagüeyano agradeció a los trabajadores del primer periódico fundado en Cuba, después del triunfo del primero de enero, la entrega y el acompañamiento a la revolución en estos sesenta años.

