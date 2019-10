Adicciones y juventud (+Audio)

La juventud es la etapa de experimentar y aprender sobre mucho de lo que desconocemos hasta ese momento, incluyendo las prácticas sociales que las personas incorporan al llegar a ese momento de la vida donde ganan en independencia, y tienen todos los bríos de la edad.



Sin embargo, hay experimentos que es mejor nunca hacer, porque en lugar de reforzar esa plenitud y libertad, lo que pueden hacer es hacerla fracasar para siempre, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.







Escuche y descargue de nuestro canal de iVoox la propuesta radial.



Cualquier adicción, por sencilla e inocente que parezca, resulta perjudicial en tanto que nos puede hacer dependientes de factores externos a nosotros mismos que no podemos controlar, y que, a la larga o a la corta, termina por dominar a quienes se dejan conquistar por ella. Si además esto ocurre en una etapa tan definitoria como la juventud, las consecuencias pueden ser mucho más graves.



Una adicción casi siempre surge porque existe la posibilidad material de acceder a ese factor desencadenante, y el individuo cree que necesita de él por una u otra razón, ya sea esta verdadera o falsa en su esencia. Si hay jóvenes que pueden caer en la trampa de las drogas o del alcohol, eso también tiene que ver con determinadas condicionantes familiares o sociales que quizás incluso sin darnos cuenta les abre ese camino, como el poco control, el exceso de dinero a su disposición, y una debilidad emocional cuya forma de expresión puede ser múltiple.







Porque alguien puede probar algo que produce adicción por muchos motivos, desde exceso de tristeza o depresión, hasta demasiada alegría. Este último caso resulta quizás uno de los más frecuentes pretextos. Pero ¡cuidado! La manera de divertirse, de deleitarse, o incluso la forma de consolarse o superar un percance, no tendría jamás que llevar a adicciones que tal vez parecieran temporales, y que podrían luego no serlo tanto, e incluso poner en riesgo la salud, la estabilidad psicológica y la seguridad física y mental del individuo.



Y hay adicciones de todo tipo que podrían rondar a quien es joven, desde el que se deja cautivar por el consumo excesivo de dudosos productos culturales, hasta quienes deciden probar con la traicionera alegría de las bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia que crea dependencia, y deteriora el cuerpo y el alma.







Son riesgos sin dudas detectables casi siempre por quienes rodean a la persona que cae en la adicción o va en camino de serlo. La familia, la comunidad, los grupos formales o informales a los cuales esa persona joven pertenece, pueden contribuir muchísimo a alertar a quienes empiezan por ese camino.



No es inteligente ni divertido ni gracioso ni entretenido ni consolador atar esa bella etapa de la juventud a nada que no sea posible controlar o que les ponga en una situación de dependencia que pueda arruinar la vida del muchacho o la muchacha y las de sus familiares. Esa es la edad para probar lo humano y lo divino, pero siempre hay que recordarle al joven que hay experimentos que no hacen bien, porque le pueden esclavizar o perder, en lugar de emancipar y hacer crecer. Por tanto, no merece la pena ni intentarlos.





