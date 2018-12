Adiestramiento profesional, una preocupación de todos



Adiestramiento profesional, una preocupación de todos. Fotos: Sergei Montalvo Aróstegui



La ejecución del adiestramiento es una preocupación tanto de los egresados como de las instituciones que reciben a jóvenes que recién inician la vida laboral.



El tema constituye eje central en la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos, de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que sesiona en el segundo periodo de mandato correspondiente a la IX Legislatura.



Según los diputados, los estudiantes reciben insuficiente información sobre el proceso de adiestramiento, no conocen su duración ni sus deberes y derechos una vez graduados, lo que provoca desmotivación e incide en la permanencia de los egresados en su ubicación laboral, y terminan migrando hacia el sector de trabajo por cuenta propia.



Al respecto, Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, señaló que para resolver este problema se contempló la inserción de la asignatura “Elementos de Economía y Legislación Laboral” en la Unidad VII de todas las especialidades de la Enseñanza Técnico Profesional (ETP).



La diputada agregó que la continuidad de estudios de los adolescentes de Secundarias Básicas en los centros Politécnicos, y la incorporación a las entidades, dependen fundamentalmente de la calidad de la demanda que hagan los organismos de la Administración Central del Estado, que debe iniciar en las localidades.







Hasta la fecha existen 106 especialidades entre Técnico Medio y Obrero Calificado, incluyendo las que fueron abiertas este curso en algunas provincias del país de forma experimental, como Logística de Almacenes a solicitud del Ministerio del Comercio Interior, y el Técnico Medio en Derecho.



Otras de las tendencias identificadas durante las visitas de fiscalización al desempeño de los jóvenes graduados de la ETP, son la falta de acompañamiento del tutor, el poco control estadístico sobre cuántos recién graduados permanecen en sus plazas como parte del colectivo laboral una vez concluido el periodo de adiestramiento, así como la no disponibilidad de todas las plazas para garantizar a esta fuerza de trabajo su ubicación permanente en la entidad mientras existen personas que mantienen su empleo a pesar de sobrepasar la edad de jubilación.



En tal sentido la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, apuntó que el Ministerio no descansará hasta lograr la incorporación a las entidades laborales de los 90 jóvenes graduados este año de Técnico Medio que no se presentaron al cumplimiento de su servicio social, así como de los casi tres mil obreros calificados que no aceptaron las ofertas de empleo.



Feitó explicó que en el nuevo Código de Trabajo el proceso de adiestramiento cambia su nomenclatura por preparación o capacitación, para reconocerlo como un periodo de formación integral del joven, y que de manera experimental se implementa la pre-ubicación laboral en el segundo semestre de la carrera, con el objetivo de preparar al estudiante para esta nueva etapa.



En la primera jornada del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente a la IX Legislatura de la ANPP, la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez, y la Igualdad de Derechos de la Mujer, informó la aprobación de una política que aborda la responsabilidad de los organismos en la formación de la fuerza de trabajo calificada, que será presentada después de la elaboración de las normativas jurídicas que la respaldarán.

Artículos relacionados

Del Autor