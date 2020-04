Admite Mike Pompeo que EEUU puede abandonar a la OMS para siempre

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señaló que Washington no se limitará a dejar de financiar a la Organización Mundial de Salud (OMS), sino que quiere cambiar la cúpula del organismo, y que al mismo tiempo evalúa la posibilidad de abandonarlo. "Creo que es lo correcto", declaró POMPEO, en una entrevista al canal Fox, respondiendo a la idea de la presentadora Laura Ingraham de exigir la dimisión del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "O incluso más que eso. Es posible que Estados Unidos no vuelva nunca más, haciendo que los dólares de los contribuyentes estadounidenses vayan a la OMS. Puede que necesitemos un cambio aún más audaz que ese", agregó el secretario de Estado norteamericano. También, Mike Pompeo criticó a la OMS por supuestamente no impedir que China oculte información sobre el origen del nuevo coronavirus, una enfermedad que, según Pompeo, habría comenzado en un laboratorio chino.



Afirma activista estadounidense que debemos aplaudir el sistema de salud de Cuba



Deberíamos aplaudir el sistema de salud de Cuba y aprender de él, manifestó la activista estadounidense Medea Benjamin al destacar las potencialidades de la Mayor de las Antillas para enfrentar la pandemia que golpea hoy al Mundo. En un artículo publicado este miércoles en la revista Jacobin, la cofundadora de las organizaciones Global Exchange y Codepink manifestó que esta emergencia provocada por el nuevo coronavirus 'ha mostrado al mundo entero el lado heroico del sistema de salud de Cuba'. Además, Medea Benjamin señaló que, como la mayoría del mundo, la nación antillana ahora está lidiando con el coronavirus, 'pero el sistema de atención médica universal y gratuito de Cuba, que incluye un sólido grupo de profesionales de la salud, coloca al país en una mejor posición para enfrentar esta crisis'. Asimismo, la activista estadounidense advirtió que la administración del presidente, Donald Trump, plantea un desafío significativo a los programas sociales cubanos, pues desde la llegada al poder impuso restricciones a los viajes y el envío de remesas, ha interferido en el transporte de petróleo y trata de sabotear las colaboraciones médicas. A medida que avanzamos en esta crisis, vemos la tragedia de la superpotencia rica con su sistema de atención médica privatizado y disfuncional que falla a su gente, mientras que su vecino empobrecido, bajo el ataque constante de la superpotencia, se extiende para ayudar al mundo, apuntó Medea Benjamin.



Ascienden a 183 mil 120 los muertos en el Mundo por la COVID-19



El nuevo coronavirus ha provocado la muerte de al menos 183 mil 120 personas en todo el mundo y ha contagiado a dos millones 624 mil 846 individuos, con Estados Unidos como la nación más afectada, de acuerdo con estimaciones de la Universidad John Hopkins. El país gobernado por Donald Trump sumó, esta miércoles 840 mil 476 contagios y los muertos ascendieron a 46 mil 640. En cuanto al número de personas fallecidas, Italia ocupa la segunda posición mundial de países afectados por el COVID-19, con 25 mil 85 casos, seguido de España, con 21 mil 717. Le continúan, Francia, con 21 mil 340; Reino Unido, con 18 mil 100; Bélgica, con seis mil 262; Irán, con cinco mil 391, y Alemania, con cinco mil 315 defunciones. Europa sigue siendo el continente más afectado, con un millón 219 mil 486 casos, seguido de América, con 925 mil 291 contagios, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud. En lo referente al continente africano, Egipto desplazó a Sudáfrica como el país más afectado, al concentrar 3 mil 659 contagios positivos de COVID-19, frente a los 3 mil 635 sudafricanos, según cifras de la Universidad John Hopkins.



Insta dirigente socialista venezolanos a fortalecer la unidad nacional



El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, instó al pueblo a fortalecer la unidad para vencer las agresiones del gobierno de Estados Unidos, al que calificó de enemigo estratégico del país. Durante su programa Con el Mazo Dando, de este miércoles el dirigente socialista resaltó la importancia de la lucha unida para enfrentar la actual pandemia de la COVID-19, pese a las limitaciones provocadas por el bloqueo estadounidense. Además, Cabello rechazó a su vez los ataques de la administración de Donald Trump contra China, en su afán por desviar la atención sobre la crisis sanitaria desatada en su país, en la que han fallecido casi 47 mil personas por causa del nuevo coronavirus COVID-19. En tal sentido, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello destacó el importante rol de China en el combate de la COVID-19 en el mundo y reconoció su espíritu de solidaridad al colaborar con la mayoría de las naciones del orbe.



Denuncian en Luxemburgo que el bloqueo de EEUU. a Cuba es crimen contra la humanidad



El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba se convierte en estos tiempos de pandemia de la COVID-19 es un crimen contra la humanidad, denunció hoy, presidenta de la asociación Solidaridad Luxemburgo-Cuba (SLC), Christiane Tonnar. En declaraciones a Prensa Latina, Tonnar advirtió que no merece otro calificativo una política de guerra destinada a exponer ante la enfermedad y la muerte a la población civil. Sin embargo, casi 60 años de cerco no han podido quebrar la voluntad de resistencia de los cubanos, aun cuando ningún otro país ha enfrentado un bloqueo tan largo e injustificado, destacó la presidenta de la asociación Solidaridad Luxemburgo-Cuba. Además, Christiane Tonnar señaló que existe mucha desinformación en torno a este tema, y gran cantidad de personas piensa que las medidas hostiles han sido aliviadas o incluso levantadas, sin saber que en realidad con la administración de Donald Trump ha ocurrido todo lo contrario, se ha recrudecido. Asimismo, Tonnar insistió en que las dificultades que tiene Cuba para comprar los respiradores y los medicamentos, y por eso ratifico el carácter inhumano del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Mayor de las Antillas.



Rechaza China la maliciosa demanda de Washington por la COVID-19



China expresó hoy firme rechazo, valoró de maliciosa y contraria a los principios básicos de las leyes, una demanda que interpuso en su contra el estado de estadounidense de Missouri vinculada a la pandemia de COVID-19. Al respecto, el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang recordó que bajo ningún concepto las acciones soberanas de su país para prevenir y contener la mortífera enfermedad son objeto de disputa en las cortes norteamericanas. Además, SHUANG enfatizó que el proceso abierto por Missouri es un abuso, que debe revocarse porque no es bueno para Estados Unidos y diverge con la necesaria cooperación global en la lucha contra la COVID-19. También, el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang hizo referencia a la contribución de su país en ese aspecto, específicamente, en el suministro oportuno, responsable y transparente de información a la Organización Mundial de la Salud y varios gobiernos del planeta, incluido Washington. Al respecto, SHUANG detalló que desde el pasado 3 de enero China comparte de manera regular datos con el país norteamericano y mantiene sin obstrucción los canales abiertos para los intercambios científicos.



Asesinan en Colombia a tres líderes sociales



Organizaciones defensoras de Derechos Humanos colombianos denunciaron este miércoles el asesinado de al menos tres líderes sociales y campesinos en el departamento del Cauca. Los jóvenes asesinados fueron identificados como Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, quienes se encontraban en una asamblea comunitaria en la que se discutía el alto riesgo que corren los líderes y las comunidades de la región, mientras la Comisión Colombiana de Juristas informó que Hugo De Jesús Giraldo López, defensor de derechos humanos y miembro del movimiento político Marcha Patriótica, fue asesinado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. De acuerdo al coordinador de la Red por la Vida, Miguel Fernández el asesinato de Riascos y Angulo fue perpetrado por desconocidos, quienes los sacaron de la reunión y les dispararon en presencia de la comunidad. Mientras, el miembro el Red Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, detalló que el crimen contra Giraldo López tuvo lugar en la Vereda San Pedro, cuando dos hombres llegaron a la vivienda del líder social, y uno de ellos ingresa a la vivienda y le dispara en repetidas ocasiones y posteriormente huyen del lugar”.



Afirma científico estadounidense que la aplicación de las pruebas para detectar a la COVID- 19 no muestra progresos



El director del Instituto de Salud Global de Harvard, Ashish Jha, declaró que la administración actual de Estados Unidos carece de progreso en la aplicación de las pruebas de COVID-19. El científico difundió a través de su cuenta de twitter mostro una estadísticas del seguimiento de las pruebas aplicadas en las últimas semanas en su país, con base en el cual afirmó que el desarrollo es plano, rechazando las declaraciones de la Casa Blanca que afirman que se está incrementado el número de pruebas en la nación. 'Excluida California, el 15 de abril se realizaron 146 mil 857 pruebas. Hoy miércoles se hicieron 146 mil 157, básicamente, en las últimas tres semanas estamos planos', publicó Jha. 'No importa lo que los políticos te están diciendo. La realidad es que no tenemos progreso. Estamos bajo cuarentena porque no tuvimos pruebas. Si abrimos la economía sin suficientes pruebas, vamos a tener que cerrar de nuevo', expresó el director del Instituto de Salud Global de Harvard, Ashish Jha.



