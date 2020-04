Adopta Ministerio de Cultura nuevas medidas para enfrentar la Covid-19

La vida cultural del país está prácticamente detenida desde el pasado 13 de marzo. Primero, se tomó la decisión de posponer los eventos artísticos, nacionales e internacionales, que implicaran grandes aglomeraciones de público. Después, cerraron galerías de arte, Casas de Cultura, museos, bibliotecas, librerías, teatros, cines y centros culturales. El gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones que garantizará la protección laboral y salarial ante la actual situación generada por la Covid-19. Los trabajadores de la cultura, afectados por estas suspensiones, también están amparados bajo las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y algunas específicas dictaminadas por el Ministerio de Cultura, durante el tiempo que dure la epidemia. El artista no subvencionado, quien percibe ingresos personales por las presentaciones artísticas que realiza en vivo y bajo los términos de oferta-demanda, quedó sin fuente de empleo, pero igual, tendrá garantías.



Conciertos online en Cuba adquieren matiz clásico



La Orquesta de Cámara de LA HABANA, bajo la dirección de la maestra Daiana García, imprimió este viernes un toque más clásico a la serie de conciertos online promovidos en Cuba para apoyar el mensaje Quédate en casa. El Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música impulsan esta iniciativa que busca respaldar las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno debido a la Covid-19, y que pretende ofrecer entretenimiento con creaciones artísticas nativas y de calidad, transmitidas mediante plataformas virtuales, enlazadas con la radio y la televisión de la isla. La Orquesta de Cámara de La Habana está integrada por jóvenes que recién se gradúan de la Universidad de las Artes, y en 2013 se alzó con el Premio Cubadisco en la Categoría Música de Cámara con el fonograma titulado Música para cuerdas, del sello discográfico Colibrí. Tal espacio musical sirve de escenario a cientos de mensajes transmitidos por la comunidad de creadores cubanos para promover las medidas de aislamiento social y ratificar el poder de la cultura como arma de sanación.



Icónico tema cubano 'Chan Chan' une a músicos del mundo



El proyecto Playing for Change estrenó una nueva versión de Chan Chan, una de las canciones cubanas más conocidas a nivel internacional, en la cual unen sus talentos artistas de diferentes lugares del orbe. El son compuesto por COMPAY SEGUNDO y popularizado dentro y fuera de la isla por la legendaria agrupación Buena Vista Social Club es la nueva propuesta del movimiento creado en 2002 por los productores estadounidenses Mark Johnson y Whitney Kroenke para inspirar y conectar al mundo a través de la música. Cubanos como el tresero Pancho Amat el pianista Roberto Carcassés y la cantante Teté García Caturla junto a otra decena de artistas de la nación antillana.



Cimafunk presenta su versión del tema Lean on me en tiempos de pandemia



Una versión del aclamado tema Lean on me del reconocido músico estadounidense Bill Withers es la nueva entrega del destacado cantante y compositor cubano Erick Iglesias Rodríguez (CIMAFUNK) el cual llega con un mensaje de unión en tiempos de pandemia. CIMAFUNK informó a medios digitales que la canción Lean on me -Apóyate en mí- "habla de la amistad y de esa unión que tanta falta hace en este periodo tan difícil que estamos viviendo". El artista, quien ya había realizado covers a otras composiciones de Withers ha destacado que esta versión constituye, además, su homenaje personal a ese grande del soul que falleciera el 30 de marzo pasado a los 81 años de edad, debido a una afección cardiaca, en la norteamericana ciudad de Los Ángeles. El emblemático tema del influyente músico estadounidense, autor de otros éxitos como Ain’t No Sunshine, llega ahora con el estilo funk/fusión de CIMAFUNK, quien a sus 30 años de edad ha colaborado ya con artistas de primer nivel dentro de la música cubana y cuenta con importantes proyectos de colaboración con figuras internacionales.



