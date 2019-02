Advierte Rusia a Washington de que no use la fuerza contra Venezuela

2019-02-13

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió a su par norteamericano, Mike Pompeo, de que Estados Unidos no use la fuerza contra Venezuela, reportó el sitio digital Rusia Today. Al discutir temas de alta prioridad de política exterior con Pompeo, el canciller ruso se pronunció contra cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela, incluido el uso de la fuerza, con el que amenaza Washington en violación del derecho internacional. Según el comunicado de la cancillería rusa, informó que, en el intercambio telefónico, Lavrov previno al secretario de Estado estadounidense contra cualquier interferencia en los asuntos internos de Venezuela. También el texto de la Cancillería señaló que Rusia, además, había manifestado su disposición a celebrar consultas sobre Venezuela en el marco de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En otra parte de su conferencia telefónica, Lavrov y Pompeo hablaron sobre la situación en Siria y priorizaron la necesidad de continuar el diálogo bilateral en pro del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Denuncia en las Naciones Unidas el canciller de Venezuela el golpe de Estados Unidos contra su país



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció en las Naciones Unidas (ONU) el intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos contra su país, y acusó la indiferencia de los miembros de ese organismo internacional ante tal escenario, publicó Telesur. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay una economía bloqueada y asediada, ya basta de tanta mentira. Vinimos aquí a defender la verdad de Venezuela, expresó Arreaza luego de su encuentro con los 120 miembros del Movimiento de No Alineados (MNOAL), acusando a EE.UU. de liderar el golpismo de manera directa y abierta. Puede pasar cualquier cosa, y no hay reacción por parte de la ONU, afirmó el canciller venezolano leyendo el artículo 4 de la Carta del organismo internacional y recordando los principios de la gesta de la organización, asegurando que esta tiene la credibilidad y el reconocimiento del Gobierno Bolivariano. Asimismo, Jorge Arreaza aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a sentarse con la oposición a dialogar, sin importar lugar, día u hora, reiterando que constantemente extienden esta invitación. Además, el canciller venezolano se dirigió a los pueblos del mundo para agradecerles y pedirles que se mantenga el apoyo y respaldo al Gobierno de Venezuela.



Jornada de protesta en Buenos Aires y otras 49 ciudades argentinas



En Buenos Aires y otras 49 ciudades argentinas se vivirán hoy una gran jornada de protesta lideradas por varias organizaciones sociales que reclamarán tierra, techo, trabajo y un aumento de las compensaciones sociales, entre otras demandas. Este miércoles se escucharán en las calles las consignas, el repicar de los tambores, las banderas y los carteles y las columnas de manifestantes se apoderarán de la concurrida avenida 9 de julio y otras avenidas de Bueno Aires, una imagen que se repetirá en otras partes como Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza y La Pampa. Encabezada por organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha, la 'jornada nacional de lucha' sumará un grito colectivo para decir basta a los aumentos de alimentos y los precios de los servicios. Desde horas tempranos se esperan concentraciones en tres lugares bien movidos de la capital, uno de ellos en la Plaza Congreso, en las inmediaciones del Poder Legislativo. Allí otras organizaciones como el gremio de los transportistas o la Asociación de Trabajadores del Estados reclamarán por el ajuste económico del Gobierno. Uno de los urgentes pedidos será una paritaria social (negociaciones salariales) que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas de los últimos meses. Pero también los manifestantes exigirán ante el ministerio de Desarrollo Social la implementación de la urbanización de los barrios populares y fondos para la infraestructura social.



Más de 500 muertos por el ébola en la República Democrática del Congo



El brote de ébola iniciado en julio de 2018 ha registrado unos 819 casos y 516 muertos en la República Democrática del Congo, según datos del Ministerio de Sanidad de ese país. A través de su cuenta en Twitter, la institución de salud precisó que hasta la fecha han sido confirmados 758 casos mientras que al menos 61 son probables. Además, reportó que la cifra de muertos ascendió a 516 personas con tres nuevas muertes ocurridas en las últimas horas. Por otro lado, especificó que unas 278 personas lograron curarse, pero otros 170 casos son sospechosos. Las ciudades con más casos registrados son Beni al presentar 225, Katwa con 202, Mabalako con 90, Butembo con 62, Kalunguta con 42 y Oicha con 30. La Organización de las Naciones Unidas alertó que este es el segundo mayor brote presentado en el continente desde el ocurrido entre 2014 y 2016 en África Occidental, el cual dejó 11.300 muertos.



Advierten sobre derrota de Estados Unidos si intenta invadir Venezuela



Medios internacionales informan que el periodista y analista político brasileño José Reinaldo Carvalho, advirtió que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide invadir Venezuela tendrá su Vietnam latinoamericano. Carvalho declaró que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, lidera una tenaz resistencia contra la más brutal ofensiva del imperialismo y la oligarquía local. El también director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, afirmó que esa ofensiva es multidimensional e incluye la guerra mediática y económica, el golpe de Estado y el aislamiento diplomático. Igualmente se refirió a los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019, iniciados el 10 de febrero en el país sudamericano, y los consideró una respuesta contundente del gobierno a las provocaciones, intentonas de golpe y amenazas de intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. La embajadora de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, denunció la persistente amenaza que representa el Gobierno de Estados Unidos para Venezuela y los pueblos de América Latina y el Caribe en general.



Declaran emergencia en 40 distritos peruanos por lluvias



El Gobierno de Perú declaró este martes el estado de emergencia en 40 distritos de siete provincias ante los daños ocasionados por las fuertes lluvias en la región de Arequipa, al sur del país. La medida establecida en el decreto supremo del Gobierno peruano será por 60 días ante la continuidad de las fuertes lluvias. Además, la medida también estipula que los Gobiernos regionales deberán trabajar junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y demás Ministerios para las acciones que contribuirán a la rehabilitación de las zonas afectadas. El presidente peruano Martín Vizcarra informó el lunes que, según datos del Indeci, al menos diez personas han fallecido y 1.800 están damnificadas. Para este martes se sumó otra víctima fatal.



(Haciendo Radio)