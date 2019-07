Advierten en Brasil sobre movilizaciones de una ultraderecha cada vez más agresiva

Advierten en Brasil sobre movilizaciones de una ultraderecha cada vez ms agresiva

El comunista Flávio Dino, Gobernador del estado de Marañao denunció que se van fortaleciendo rupos de derecha cada vez más extremistas y violentos



Una ultraderecha cada vez más violenta y agresiva está movilizándose en las calles de Brasil, a medida que el gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, no sale de una crisis para entrar en otra, se ha vuelto más impopular e incumplido las promesas de que recuperaría la economía del país.



En referencia a la manifestación protagonizada ayer en Sao Paulo por las huestes bolsonaristas, el gobernador del estado de Marañao, el comunista Flávio Dino, denunció en las últimas horas las señales que se van fortaleciendo, pequeños grupos de derecha cada vez más extremistas y violentos, la idea de la salvación nacional contrapuesta a la defensa de las instituciones del Estado y un general agresivo acechando como tutor.



Dino aludía al actual jefe del gabinete de seguridad institucional del gobierno de Bolsonaro, el general Augusto Heleno, quien profesa un odio visceral contra Luis Inacio Lula da Silva, su Partido de los Trabajadores y la izquierda en general.



Heleno participó en la movilización ultraderechista de ayer en Sao Paulo, donde hizo declaraciones en contra de las fuerzas izquierdistas del país.





El gobernador de Marañao llamó a los brasileños a estar alertas ante los pronunciamientos agresivos del domingo contra el Congreso y la Corte Suprema, los pedidos de intervención militar, los descalificativos contra la libertad de prensa, y la defensa de ilegalidades judiciales como las que llevaron a Luis Inacio Lula da Silva a la cárcel.



Los ultraderechistas se movilizaron ayer en defensa del entonces juez Sergio Moro y ahora ministro de justicia de Jair Bolsonaro, acusado de conspirar con los fiscales de la campaña anticorrupción Lava Jato, en un proceso judicial fraudulento para detener a Lula, impedirle ser candidato presidencial y frustrar la vuelta al poder de su Partido de los Trabajadores.



Tanto Moro, los fiscales como la propia operación Lava Jato están recibiendo duras críticas, incluso de juristas, porque las filtraciones de mensajes entre el juez y los procuradores confirmaron que hubo violaciones al código ético de la justicia, con tal de armar la componenda política contra Lula y el PT.



Detalles de esa conjura están siendo revelados por el capítulo brasileño del portal digital The Intercept, cuyo editor, el periodista Leandro Demori, celebró que las manifestaciones a favor de Moro y su operación Lava Jato están ya en declive gracias a las verdades que salen a la luz.



Según Demori, la manifestación ultraderechista de ayer en Sao Paulo fue un fracaso en cuanto al número de participantes, como lo prueba que la televisión dominante mostrara más primeros planos de la gente congregada que imágenes aéreas.





El editor de The Intercept lo consideró una victoria inmensa y reafirmó que seguirán publicando más documentos sobre la conjura político-judicial en contra de Lula y su Partido de los Trabajadores.



El diario Folha de Sao Paulo y el portal digital The Intercep dieron a conocer ayer una nueva tanda de mensajes entre el juez Sergio Moro y los fiscales, con presiones sobre el presidente de la constructora OAS, Leo Piñeiro, para que testificara contra Lula.



En sus primeras declaraciones, Piñeiro aseguró que no había delito en el caso del apartamento triple, cuya reforma y supuesta entrega en propiedad a Lula, a cambio de contratos públicos, fue el eje de su condena a nueve años de prisión, pese a que no había pruebas contra el ex presidente.



A cambio de cambiar ese testimonio, Piñeiro obtuvo una reducción sustancial de su pena por delitos de corrupción.



(Agencia Cubana de Noticias)

