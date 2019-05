Afirma canciller que oposición venezolana está controlada por EEUU

Afirma canciller que oposicin venezolana est controlada por EEUU

El liderazgo circunstancial de la oposición venezolana es controlada por Estados Unidos y sus halcones guerreristas, denunció el canciller, Jorge Arreaza, publicó Prensa Latina. En entrevista concedida a la televisora Russia Today, el titular de la diplomacia de Venezuela aseguró que, en ese contexto, el Gobierno se concentra en potenciar la economía frente al cerco económico de la Casa Blanca; así como en promover el diálogo nacional y externo. Nosotros realmente necesitamos una oposición nacionalista, independiente de Washington que piense distinto y nos confronte en el terreno de las ideas, en el terreno electoral con seriedad, para que se pueda definir la voluntad del pueblo venezolano en democracia, indicó el canciller venezolano. De acuerdo con Arreaza, las maniobras desde enero contra la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro forman parte de la misma agenda que desde hace años enfrenta el proyecto bolivariano. Este es un golpe de Estado que tiene casi 20 años ocurriendo, la clave es el imperio estadounidense y la oligarquía venezolana tratando de retomar el control de la riqueza nacional a través del petróleo, oro, diamante, hierro, bauxita, enfatizó el jefe de la diplomacia venezolana. No obstante, el canciller venezolano Jorga Arreaza añadió, los sectores adversos al Gobierno de Nicolás Maduro experimentan una obsesión y desesperación al toparse con un pueblo y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana dedicada a la defensa del territorio nacional. (PL)



Confirma Fiscal General de Venezuela la muerte de cinco personas y más de 200 detenidos tras la pasada intentona golpista de Guiado



El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, informó que el intento de golpe de Estado comandado por el diputado opositor Juan Guaidó, dejó como saldo cinco fallecidos y 233 detenidos, reportaron varios medios internacionales de prensa. En una entrevista a un canal privado, Saab indicó además que se han librado 18 órdenes de aprehensión para civiles y militares, incluso de rango bajo como sargentos. También, el fiscal general de Venezuela señaló que los involucrados y los responsables de la intentona golpista serán investigados y sus casos tendrán conclusiones definitivas, al tiempo que ratificó que su despacho actúa con apego a las leyes, la Constitución, la paz y la estabilidad de la República. En la madrugada del 30 de abril el diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado sacó con ayuda de un grupo de militares a Leopoldo López, que había sido condenado a 13 años de cárcel, de su arresto domiciliario. Después, Guaidó apareció con López y un grupo de militares desertores en un video e hizo un llamado al pueblo y al Ejército a sumarse a un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras esos llamamientos de Guaido, en diferentes zonas de Caracas se produjeron incidentes entre grupos opositores y las fuerzas del orden público.

Consideran los expertos que un error humano fue la causa del accidente aéreo en Rusia



Un posible error humano figura hoy como la posible causa del desastre de un Superjet-100 de Aeroflot, que se incendió al aterrizar en el moscovita aeropuerto Sheremetievo, con saldo de 41 muertos. Los pilotos sobrepasaron la velocidad crucero y vertical del aterrizaje, lo cual los llevó a un toque brusco de los trenes de aterrizaje en la pista, que con el contacto perforaron los tanques de combustible y produjeron el incendio de los motores, indicó el diario ruso Kommersant. La maniobra de aterrizaje se dificultó, además, por un fallo del sistema automático y el avión aterrizó con todo el peso inicial, pues no hubo tiempo para gastar combustible por la situación de emergencia surgida a bordo, solo 28 minutos después del despegue el domingo pasado. De acuerdo con expertos citados, entre los errores de la tripulación estuvo la decisión de volar a través de una tormenta eléctrica, luego cuando se desconectó el automático, en lugar de gastar combustible, decidieron aterrizar en esas condiciones. El Comité de Investigación de Rusia, con anterioridad, señaló problemas de la tripulación a la hora de aterrizar el Superjet-100. La nave aérea de fabricación rusa posee 16 líneas de asientos. 37 personas quedaron vivas, cuatros de ellas en estado grave. De su lado, la región rusa de Murmansk, a donde se dirigía el avión de Aeroflot, amaneció esta jornada en el primero de tres días de duelo por los fallecidos del desastre, aunque entre ellos había representantes de otras 16 regiones de Rusia y un estadounidense. (PL)



Advierte especialista que los nuevos aranceles de Estados Unidos a China tendrá represalias



El economista argentino Ernesto Mattos, afirmó que la guerra comercial entre Washington y Pekín entra en una nueva fase después de que Estados Unidos anunciara un incremento de aranceles a los productos de China. Al respecto, Mattos señaló que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China no están dando frutos y las consecuencias que podría traer el reciente aumento de los aranceles. En su opinión, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de subir las tasas arancelarias a los productos chinos está relacionada fundamentalmente con su descontento por la “transferencia de tecnología” de China a países que no son amigos de EE.UU. El domingo, Trump advirtió en un tuit, que el próximo viernes elevará del 10 % al 25 % los aranceles que aplica a productos chinos importados por valor de 200 000 millones de dólares. Al respecto, Mattos advierte de que una nueva ronda de aranceles a los productos del gigante asiático, puede provocar represalias de Pekín, aunque asegura que las partes mantendrán sus negociaciones previstas para los próximos días. De acuerdo con el analista, otra consecuencia de la medida de Trump se verá en el precio del grano de soja, el cual caerá, afectando los ingresos de los exportadores norteamericanos de este producto, que colocan más del 60 % de la producción de soja en China. (Hispantv)



Exige Gobierno de Nicaragua a oposición que inste a EE.UU a abolir sanciones en su contra



La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua pidió a la oposición del país que exija a EE.UU. el cese de sanciones externas e 'ilegales' impuestas sobre la nación latinoamericana. En un comunicado emitido por la comisión, se conoció a detalle los acuerdos y logros hasta la fecha por ambas partes, así como también los puntos que aún quedan pendientes por solucionar, reporta Telesur. El canciller, Denis Moncada, se refirió específicamente a la suspensión de la “Nica Act”, ley impuesta por Estados Unidos y que establece sanciones individuales para los miembros del Gobierno del presidente, Daniel Ortega, así como la limitación de solicitudes de préstamos internacionales. Moncada indicó que el empleo de sanciones tienen el objetivo de presionar al Gobierno para que acepte las demandas opositoras. (Telesur)



Liberan a los dos periodistas de Reuters



El Gobierno de Myanmar, en Asia, emitió un indulto por el cual quedaron liberados, este martes, Wa Lone y Kyaw Soe, los dos periodistas de la agencia de noticias Reuters que fueron encarcelados por revelar documentación oficial cuando investigaban la matanza de un grupo musulmán. El presidente Win Myint emitió una amnistía para seis mil 520 presos, mediante la cual lograron su libertad los dos comunicadores, que en septiembre pasado fueron condenados a siete años de cárcel por violar la ley de secretos oficiales cuando realizaban una investigación sobre la matanza de la minoría musulmana rohinyá por parte de soldados. La semana pasada, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de apelación y declaró en firme la sentencia contra los periodistas, que habían sido arrestados el 12 de diciembre de 2017. Al salir de la prisión, Wa Lone declaró a un nutrido grupo de reporteros que continuará ejerciendo el periodismo.



