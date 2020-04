Afirma diario canadiense que más países pueden aprender de la solidaridad de Cuba

Afirma diario canadiense que ms pases pueden aprender de la solidaridad de Cuba

2020-04-08 07:01:31 / web@radiorebelde.icrt.cu

Hay mucho que Canadá y otras naciones pueden aprender de las prácticas de solidaridad internacional de Cuba, expresó un artículo que aborda la lucha de la Mayor de las Antillas contra el nuevo coronavirus, expresó el artículo de Peter Mckenna, profesor de ciencias políticas en la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo en Charlottetown. Bajo el título Covid-19 y la conexión italiano-cubana, el texto publicado en el diario canadiense Winnipeg Free Press resalta que en medio de la actual pandemia global, Italia está en una situación desesperada y está recibiendo una necesaria ayuda no de Estados Unidos o la Unión Europea, sino de Cuba. Curiosamente, Canadá no tiene mucha experiencia en enviar a sus profesionales médicos al extranjero para ayudar en situaciones de emergencia. Entonces, cuando un país amigo del G-7 se encuentra ante una catástrofe humana increíble, probablemente no piense en acercarse a los canadienses, añadió el artículo del diario. Sin embargo, el gobierno cubano tiene una historia de respuesta a innumerables desastres naturales, brotes pandémicos, crisis humanitarias e, incluso, dolencias médicas específicas, incluida la ceguera y la exposición a material radiactivo, resaltó el artículo de Peter Mckenna.



Amenaza Trump con retener fondos de la Organización Mundial de la Salud



El presidente estadounidense, Donald Trump anunció este martes que suspenderá la contribución de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca dedicada al nuevo coronavirus. Unas horas más tardes Trump a través de Twitter criticó fuertemente a la OMS, acusándola de estar demasiado centrada en China y emitir malos consejos durante el brote de la COVID-19. También, el mandatario estadounidense señaló que la OMS "recibe grandes cantidades de dinero de Estados Unidos" y que el organismo está financiado en "mayor parte" por Washington. "Vamos a suspender los pagos a la OMS. Vamos a poner una suspensión muy poderosa sobre ellos, y ya veremos", aseveró Trump.



Se despide de la cuarentena la ciudad china de Wuhan



Tras 76 días de cuarentena la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de COVID-19 en China, reanudó hoy el movimiento de transporte y personas fuera de sus fronteras, considerado una de las mayores señales del progreso alcanzado por esa urbe contra el nuevo coronavirus. Desde este miércoles los ciudadanos de la capital de la provincia de Hubei ya viajan hacia otras partes del país si tienen el certificado con código verde, el cual avala el buen estado de salud y cero contacto con infectados o sospechosos de ser portadores de la COVID-19. No obstante, las clases seguirán suspendidas hasta nuevo aviso y la producción se reanudará gradualmente en zonas de bajo riesgo sanitario. Hoy la ciudad de Wuhan abrió sus fronteras luego de varios días consecutivos libres o con pocos contagios de la COVID-19 que permitieron poco a poco a los residentes de las vecindades declaradas libres del coronavirus, salir por grupos y en distintos horarios a realizar actividades personales dentro de la ciudad

🔴 Wuhan tras levantar restricciones de la cuarentena por el #coronavirus https://t.co/maapIeYbZo — RT en Español (@ActualidadRT) April 8, 2020

Ordena Nicolás Maduro reforzar la seguridad ante los planes violentos contra Venezuela



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás órganos de seguridad reforzar las labores de patrullaje, protección e inteligencia ante planes de violentos de algunos grupos. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión en la noche de este miércoles, Maduro denunció el asesinato del teniente coronel del Ejército Bolivariano León Ernesto Solís y el sargento Gustavo Manuel Flores en la localidad de Tumeremo, en el oriental Estado de Bolívar. El presidente de Venezuela atribuyó ese crimen a 'grupos mafiosos' que actúan en correspondencia con sectores de la extrema derecha venezolana vinculados a planes de agresiones contra objetivos civiles y militares en el país. 'He ordenado incrementar el patrullaje policial, militar y de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los lugares de Venezuela; máximas medidas de protección, patrullaje, inteligencia y seguridad de todas las unidades y jefes militares del país', subrayó el Nicolás Maduro.



Asciende a 82 mil los muertos por la COVID-19 en el Mundo



El balance global de la pandemia de coronavirus superó al millón 400 mil personas contagiadas y los 82 mil muertos, además la COVID-19 ya por afecta a 184 países del mundo. Estados Unidos registra uno 400 mil contagios y el número de fallecidos se sitúa en torno a los 13 mil, y alrededor de una tercera parte corresponden al estado de Nueva York, donde se han registrado hasta unas 4 mil víctimas mortales, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Detrás de Estados Unidos se sitúa España con unas 142 mil personas contagiadas por la COVID-19 y más de 14 mil fallecidos, en tercer lugar está Italia donde se registran 135 mil enfermos y más de 17 mil víctimas mortales. Francia es el cuarto país en la lista, con más de 110 mil casos positivos del nuevo coronavirus y más de 10 mil 300 muertos, mientras en cuanto a casos positivos le sigue Alemania, cuya cifra de afectados por el Covid-19 alcanza los 107 mil y 2 mil personas murieron a causa de esa enfermedad. China, donde se originó el brote del nuevo coronavirus registra unos 82 mil casos y más de 3 mil 300 muertos, y en Irán, donde el ritmo de crecimiento también habría comenzado a ralentizarse, las autoridades informaron unos 62 mil positivos de la COVID-19 y 3 mil 800 fallecidos.



Exigen en Francia al gobierno no sumarse a planes contra Venezuela



El Partido Comunista Francés exigió hoy al gobierno del presidente Emmanuel Macron no ser parte de los planes agresivos de Estados Unidos contra Venezuela. 'Francia no debería en ningún caso apoyar de manera alguna a Estados Unidos en su intento de desestabilizar a Venezuela, un país soberano e independiente', defendió la organización partidista en un comunicado. Además, los comunistas franceses rechazaron las maniobras militares estadounidenses cerca de las costas de Venezuela así como el apoyo de Francia y la Unión Europea a la llamada transición política que Washington que busca imponer a Caracas. Reiteramos nuestra total solidaridad con el pueblo venezolano y las fuerzas democráticas y de paz de ese país, subrayó el comunicado del Partido Comunista Francés.



Fracasa la Unión Europea en dar una respuesta económica común frente a la crisis del coronavirus



ministros de Finanzas de la Unión Europea no lograron un acuerdo sobre una respuesta económica común ante la pandemia de la COVID-19 tras una noche y madrugada entera de negociaciones en la que los países del norte seguían oponiéndose a los del sur, que reclaman un esfuerzo financiero sin precedentes. 'Tras 16 horas negociando, nos acercamos a un acuerdo, pero todavía no lo logramos, y seguiremos 'mañana jueves', escribió el ministro portugués y presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, esta miércoles en su cuenta en la red social Twitter. 'Mi objetivo sigue siendo el mismo, lograr una red de seguridad europea sólida contra las consecuencias de la COVID-19 para proteger a los trabajadores, empresas y los países, y comprometernos en un plan de recuperación importante', agregó Centeno. Esta reunión es una prueba de fuego para la unidad de los 27 miembros de la Unión Europea, que siguen mostrando diferencias, al parecer irreconciliables, tras el fracaso de la pasada Cumbre de jefes de Estado y de gobierno del 26 de marzo que trató sobre el nuevo coronavirus.



Logran científicos argentinos secuenciar genoma del Sars Cov-2



Científicos argentinos lograron secuenciar el genoma completo del Sars-Cov-2, que produce la enfermedad COVID-19, a quienes el presidente Alberto Fernández les expresó hoy su reconocimiento. Los especialistas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Doctor Carlos Malbrán están haciendo historia, consideró el mandatario, pues el descubrimiento es útil para asegurar la calidad del diagnóstico en el país, complementar la vigilancia epidemiológica y desarrollar vacunas. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Doctor Carlos Malbrán adjunta del Ministerio de Salud, está a cargo del desarrollo de pruebas de diagnóstico de pacientes infectados con el coronavirus desde que se declaró el primer caso en Argentina, recordó la Casa Rosada. Esa institución científica es uno de los principales centros de investigación de microbiología en el mundo, reconocido por la Organización Mundial de la Salud', subrayó la presidencia argentina.

#Argentina | El Gobierno anunció que un grupo de científicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán secuenció los primeros tres genomas del #coronavirus SARS-COV-2 https://t.co/lo6dxKabJ5 pic.twitter.com/4LC4pxACsy — teleSUR TV (@teleSURtv) April 8, 2020

Insiste la OMS desde China en la solidaridad global ante COVID-19



El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China, Gauden Galea, insistió hoy en unir fuerzas, fortalecer la solidaridad internacional y apoyar a los países pobres para derrotar la pandemia de la COVID-19. Ante los periodistas, Galea que la mortífera neumonía está lejos de alcanzar su pico y solo terminará cuando se obtenga una vacuna efectiva y todas las personas del planeta sean inmunizadas, y señaló que resulta impresionante como la COVID-19 deja a su paso un elevadísimo saldo de humanos sufriendo, de fallecidos y de efectos devastadores en las economías de los países. Además, el representante de la organización mundial de la salud señaló por eso consideró imperativo y vital la cooperación entre los distintos estados y el respaldo a aquellos países con débiles sistemas de salud para que accedan a equipos y suministros necesarios para el enfrentamiento a la COVID-19. Gauden Galea, también destacó la experiencia de China de concentrar recursos humanos y materiales médicos en Hubei y su capital Wuhan para contener a la COVID-19, y resaltó que ese 'es el espíritu de solidaridad' requerido ahora en el Mundo.



