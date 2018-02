Afirma Lula confiar en ser candidato porque prevalecerá la verdad

2018-02-07 07:33:31 / web@radiorebelde.icrt.cu

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su confianza en que podrá ser candidato en las elecciones de octubre porque al final la verdad prevalecerá, precisa Radio Habana Cuba. En una entrevista sostuvo que continuará creyendo en el Poder Judicial, porque allí hay mucha gente honesta y trabajadora. Lula ratificó que continuará luchando ante la justicia 'porque soy inocente', dijo y acotó: si yo hubiera cometido un delito, ellos (el Ministerio Público) necesitan mostrar cuál fue; porque yo acabo de ser condenado por tener un apartamento que no es mío, recalcó. El 24 de enero, el tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre avaló e incluso agravó la condena proferida en julio por el juez federal Sergio Moro contra Lula por los presuntos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.



Pide un tribunal colombiano investigar al expresidente Álvaro Uribe



Un tribunal colombiano pidió hoy investigar al expresidente Alvaro Uribe por presunta participación en dos masacres ocurridas en el departamento de Antioquia hace 20 años, reportó Prensa Latina. Según el Tribunal Superior de la ciudad de Medellín, existen suficientes elementos de juicio que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. El actual senador del partido Centro Democrático negó su responsabilidad y participación en los hechos. Llevan miles de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra, nada creíble que me comprometa, afirmó hoy Uribe en su cuenta personal de Twitter. La imputación a exmandatario colombiano Álvaro Uribe se refiere a las masacres cometidas contra los corregimientos del Aro y La Granja, municipio antioqueño de Ituango, y al asesinato del defensor de los derechos humanos José María Valle, justamente cuando investigaba esos crímenes.



Retrasa Merkel comparecencia con Gentiloni



El Ejecutivo alemán informó hoy de que se retrasa varias horas la comparecencia que tenían previsto realizar la canciller, Angela Merkel, junto al primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, en Berlín, donde continúan las negociaciones entre conservadores y socialdemócratas para intentar formar el gobierno. Precisa la agencia de prensa española EFE que Merkel tenía previsto recibir a Gentiloni al mediodía, finamente lo hará a partir de las 18.00 horas, señaló el Ejecutivo. La canciller y su equipo negociador están reunidos desde ayer por la mañana con los socialdemócratas que lidera Martin Schulz para intentar consensuar un pacto para reeditar la gran coalición, más de cuatro meses después de las elecciones generales. Los dos bloques superaron el plazo que se dieron para cerrar el acuerdo y sus delegados, con Merkel y Schulz a la cabeza, negocian en la sede de la Unión Cristianodemócrata (CDU) desde hace 23 horas intentando superar las diferencias que impiden dar luz verde a una alianza. Además de discrepancias en política laboral y sanitaria, los equipos afrontan también el complicado reparto de carteras ministeriales. Si finalmente llegan a un acuerdo, éste deberá someterse todavía al voto de los 464.000 afiliados del SPD en una consulta vinculante.



Provocan nevadas caos en los transportes de la región de París



Las intensas nevadas provocaron el caos en los transportes de la región de París, donde numerosos automovilistas abandonaron su vehículos en las carreteras y más de mil 500 personas quedaron varados en las estaciones de tren o aeropuertos. La agencia francesa AFP reflejó que en la mañana de hoy miércoles, cuando se registraban casi 200 km de embotellamientos, y al respecto el ministerio del Interior exhortó a los habitantes de la región parisina a no circular en automóvil. En la noche del martes las autoridades contabilizaron 739 km de embotellamientos en las carreteras de la región parisina. La compañía de la red de autobuses suspendieron el servicio y la empresa pública de ferrocarriles SNCF aconsejó a los pasajeros aplazar los viajes. En cambio, el metro de París circulaba normalmente. También se registraron intensas nevadas en otros 25 departamentos del centro y noreste de Francia.



Asesinan a periodista mexicana en Acapulco



La periodista Pamela Montenegro de 36 años de edad fue ultimada a tiros en Acapulco, estado de Guerrero, México, donde emitía cortos de vídeo en las redes sociales sobre sátira política. Según informaciones el crimen fue perpetrado por dos hombres, en el interior de un restaurante donde cenaba con su esposo. El Club de Periodistas de Guerrero emitió un comunicado en el que condenó el hecho, y exigió una investigación por el crimen de su agremiada. México es señalado como el peor país de América Latina para ejercer el periodismo, además de cerrar el año 2017 como el año más violento en su historia reciente.



Familiares de tripulantes del ARA San Juan piden respuestas



El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunió en la Casa Rosada con los familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan, quienes piden al ejecutivo brindar respuestas concretas. Los familiares se reunieron con Macri con la expectativa de expandir el presupuesto destinado a la búsqueda y ampliar la zona de rastrillaje. La reunión se realiza a casi tres meses de la desaparición de la nave de la Armada en medio del Mar Argentino, cuando se trasladaba desde Ushuaia al Apostadero Naval de Mar del Plata. El último contacto registrado fue el pasado 15 de noviembre de 2017. Macri les reiteró "su dolor" por la desaparición del submarino y tras ratificar la "firme intención" del Gobierno de continuar la búsqueda con la mejor tecnología", anunció que se va a fijar una recompensa millonaria para quien encuentre la nave.



(Haciendo Radio)