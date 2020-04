Afirman en los Países Bajos que Estados Unidos ofende al mundo por el bloqueo a Cuba

Afirman en los Pases Bajos que Estados Unidos ofende al mundo por el bloqueo a Cuba

2020-04-03 08:08:12 / web@radiorebelde.icrt.cu





Varias organizaciones comunistas neerlandesas advirtieron hoy que, con su bloqueo a Cuba, el gobierno estadounidense insulta a una comunidad internacional enfrascada en el combate a la pandemia de la COVID-19. En una carta dirigida a la Embajada cubana, el Nuevo Partido Comunista Neerlandés y el Movimiento Comunista Juvenil de los Países Bajos afirmaron que el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana desde hace casi seis décadas representa la medida coercitiva unilateral e ilegal más severa y prolongada aplicada contra país alguno. Pese al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a la solidaridad, la esperanza y la voluntad política para superar la crisis como unas verdaderas naciones unidas, Washington busca en tiempos de la COVID-19 más odio y más bloqueo, denunciaron las organizaciones de los Países Bajos. También, las organizaciones comunistas neerlandesas firmantes del texto señalaron que el fin de la agresividad de Estados Unidos hacia Cuba es una cuestión de justicia, decencia y de conducta humana.



Asciende a 53 mil los muertos, tras superar el millón de contagiados de la COVID-19 en el orbe



La pandemia de la COVID-19, que afecta ya a 181 países, sigue sumando casos y, tras superar el jueves el umbral del millón de contagiados, también acumula más de 53 mil muertos en todo el mundo, con Estados Unidos encadenando récords tanto en personas enfermas como en fallecidas de forma prácticamente diaria. El ritmo de crecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus se ha acelerado de forma muy pronunciada en las últimas semanas y suma ya más de 100 mil casos por día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos alcanzó este jueves niveles sin precedentes desde que se detectaron los primeros casos del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, sumando unos 30 mil 100 positivos y al menos mil 169 fallecidos en solo un día, según los datos oficiales recabados por la casa de latos estudios estadunidense. También, el país norteamericano acumula ya más casos de la COVID-19 que Italia y España juntas y supero el umbral de los 6 mil fallecidos, de los cuales más de 2 mil corresponden al estado de Nueva York.



Bloquean en las Naciones Unidas una Resolución de Rusia para levantar sanciones a varios países por la COVID-19



Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Ucrania y Georgia no permitieron que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptase un proyecto de resolución ruso, que llama a levantar las sanciones unilaterales que impiden a los países combatir el nuevo coronavirus, según comunicó la misión permanente de Rusia ante el organismo internacional. El documento presentado por Rusia y nombrado: Declaración de Solidaridad en la lucha contra el coronavirus, llamaba a los Estados a colaborar entre todos y con la Organización Mundial de la Salud para desarrollar formas de combatir la propagación y el tratamiento del COVID-19. Además, el documento llamaba a los países a que brinden ayuda a los Estados más afectados, especialmente a los países en desarrollo, así como a que renuncien a las guerras comerciales y las sanciones unilaterales aprobadas sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a que la declaración propuesta por Rusia fue bloqueada por un pequeño grupo de Estados, la parte rusa continuará coordinando este tema con los que apoyan su iniciativa y espera que todos los países interesados se sumen a la misma.



Anuncia China dos casos de transmisión local y 29 importados del nuevo coronavirus



El Ministerio de Salud de China anunció este viernes que se han registrado dos casos de transmisión local de la COVID-19, uno en la provincia de Liaoning y el otro en la de Guangdong, así como 29 contagios procedentes del extranjero. El número total de casos importados, en China ascendido a 870, de los cuales 160 han sido dados de alta y 710 están siendo aún tratados, y de ellos, 19 están en estado grave, señaló el informe de la institución de salud del gigante asiático. Además, las autoridades sanitarias chinas confirmaron la muerte de cuatro personas por coronavirus en la provincia de Hubei elevando la cifra a 3 mil 322 fallecidos por coronavirus en el país asiático y se han registrado 81 mil 620 casos de personas contagiadas. Por otro lado, 163 nuevos pacientes fueron dados de alta tras haberse recuperado, por lo que total de personas recuperadas de la COVID-19 en China creció a 76 mil 571.



Afirma el embajador de Venezuela en Francia que Estados Unidos quiere robar los recursos de su país



El gobierno estadounidense acude a la mentira en su empeño de apoderarse de los recursos y destruir la soberanía de Venezuela, denunció hoy el embajador venezolano en Francia, Michel Mujica. En entrevista con Prensa Latina, Mujica consideró que no deja de causar asombro hasta dónde es capaz de llegar Washington para lograr sus objetivos imperiales mediante las falsedades, las injurias y el chantaje. La primera potencia mundial se arroga, a base de mentiras, la potestad de intervenir groseramente en los asuntos internos de mi país y de ofrecer recompensa por 14 altos dirigentes, entre ellos el presidente constitucional y legítimamente electo, Nicolás Maduro, advirtió el diplomático venezolano. Esto genera una mayor indignación que la actual administración en la Casa Blanca escale en sus planes contra Venezuela en momentos en los que la comunidad internacional centra sus prioridades en el combate a la pandemia del nuevo coronavirus, la cual azota con mucha fuerza a Estados Unidos, destacó el embajador de Venezuela en Francia, Michel Mujica.



Anuncia la Cámara Baja la creación un comité para supervisar la respuesta de Donald Trump ante el nuevo coronavirus



La presidenta de la Cámara estadounidense de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este jueves que establecerán un comité bipartidista para supervisar la respuesta de la administración de Donald Trump ante la pandemia del nuevo coronavirus. Ese grupo legislativo, que está encabezado por el congresista demócrata Jim Clyburn, quien también velará por la implementación de un paquete de estímulo de más de dos billones de dólares aprobado recientemente en el Capitolio para enfrentar la crisis de la COVID-19. Además, esta nueva estructura tendrá el poder de citación, lo que significa que poseerá la autoridad para exigir testimonios y documentos del equipo de Trump relacionados con todos los aspectos de su manejo de la emergencia sanitaria. Donde hay dinero, con frecuencia también hay malicias, expresó Pelosi, al explicar que el panel se centrará en eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso.



Denuncia el Partido de los Trabajadores al ministro de Economía de utilizar la crisis de la COVID-19 para beneficiar a bancos y al capital financiero



El Partido de los Trabajadores de Brasil acusó al ministro de Economía, Paulo Guedes, de utilizar hoy la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus para beneficiar a bancos y al capital financiero, en detrimento de la población. 'Sin una garantía de empleo para los trabajadores, la Propuesta de Enmienda a la Constitución articulada por el equipo económico solo sirve a los intereses de los empresarios', denunció la organización partidista través de su presidenta, Gleisi Hoffmann. La también diputada precisó que 'la intervención del Banco Central para dar liquidez al sistema financiero debe estar guiada por el compromiso de que las empresas beneficiadas no despidan a los trabajadores ni reduzcan los salarios'. En la nota del Partido de los Trabajadores que aparece en la página oficial de la organización política, además se alerta que, a principios de semana, tras una videoconferencia, el Ministro de Economía, Paulo Guedes reapareció ante la prensa y en lugar de aclarar cómo pagar rápidamente a los trabajadores, condicionó la liberación de fondos al cambio de la Constitución.



Pone China a un condado en cuarentana tras detectar nuevos contagios del nuevo coronavirus



La provincia de Henan, en el centro de China, está investigando cuatro contagios recientes por la COVID-19 tras poner bajo cuarentena al condado en el que se produjeron, informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post. Según estas informaciones, tres médicos de un hospital del condado de Jia dieron positivo del nuevo coronavirus este fin de semana, aunque no presentaron síntomas, lo que ha generado temores de que la zona, donde viven unas 600 mil personas y que se registre una nueva oleada de infecciones por la COVID-19. Uno de los contagiados con la COVID-19, según la prensa, había visitado Wuhan, la ciudad del brote de la epidemia, antes del Año Nuevo lunar, y cenó con los otros dos médicos hace más de dos semanas. Por otro lado, las autoridades sanitarias chinas investigan los contactos cercanos de un limpiador que vive a unos cien kilómetros, amigo de uno de los doctores contagiados y que regresó a Jia desde el lugar donde trabaja, a unos 100 kilómetros de distancia, antes de mostrar síntomas y de dar positivo en las pruebas de la COVID-19.



(Haciendo Radio)