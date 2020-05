🎧 África, mis respetos

🎧 frica, mis respetos

Celebrar el Día de África es ir en una constante búsqueda de unidad y solidaridad de los estados africanos. Este continente continúa padeciendo y viviendo circunstancias inhumanas, y más en pleno siglo XXI. La actualidad África es inseguridad, hambruna, enfermedades, además se incrementan sus crisis locales.



Pero cuando Cuba piensa en África piensa en raíces, en colores, internacionalismo, entrega desinteresada, y por qué no? en hermanos también. Por esas tierras africanas ha corrido sangre de cubanos que vieron en cada batalla la posibilidad de la libertad tan anhelada por muchos de ellos. La posibilidad de ser respetados y de disfrutar de igualdad de derechos.





El Día de África es una conmemoración anual, que se celebra cada 25 de mayo desde 1963, por la Organización para la Unidad Africana. Con el transcurso del tiempo son más los países del propio continente que se han sumado a esta celebración.



Así como otras naciones del mundo, las cuales de una manera u otra, consideran que una de las acciones que no se puede hacer en esta efeméride, es rendir honor a tierras y a antepasados, los cuales por diferentes vías llegaron a convertirse en las raíces de casi todo el planeta.



Cada año, la celebración es motivo para reivindicar los logros del continente, así como para discutir los objetivos, necesidades y ambiciones que se marcan para mejorar la vida de todos los africanos.





Todos los pueblos africanos, y las etnias que lo integran tienen derecho a la paz, a un orden internacional justo y al desarrollo sostenible. Todos los grupos etarios, y de diferentes sexos se merecen el respeto entre sí, así como el de los de afuera. El mundo no puede estar ajeno a lo que sucede en las naciones africanas, no se puede vivir de una manera indiferente a sus necesidades, intensificadas en la mayoría de los casos, por los que hoy disfrutan de lujos.



Este continente ha estado lacerado por aquellos que consideran que pueden, a lo largo del tiempo, apoderarse de cuanto necesiten, sin importar el daño que esto ocasione. El presente de África no se sería el mismo sino hubiese sido por el internacionalismo desinteresado de Cuba, impulsado por el Comandante Fidel Castro Ruz.





Era imposible superar los efectos heredados por la dominación del colonialismo en el siglo XX europeo en ese contingente, como es el caso de la salud y la educación. Pero África no solo necesita mejores sistemas de salud, de educación, o que los efectos del cambio climático no consuma más la vida en esta región.



África necesita respeto y el perdón de esa humanidad que se cree superior a ellos, que no han tenido por siglos la capacidad de valorar la rica cultura de este continente, ni el valor de los que forman parte de él. Se merece el respecto de aquellos que en varias ocasiones se sienten con la autoridad de apropiarse de sus mayores riquezas naturales, al precio más temible y doloroso.



Porque África es sangre, es valentía, es pasión, es vida, es sonrisa y es dolor. Es olor a tierra y sonidos de cantos y lenguas que gritan a todo pulmón, que ellos también son la humanidad.

