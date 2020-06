🎧 Agilizan programa de reparación y mantenimiento de redes hidráulicas en Ciego de Ávila 2020-06-16 11:52:47 / web@radiorebelde.icrt.cu / Luís Falcón Saavedra

Ciego de Ávila, Cuba.- Que el vital líquido llegue a todas las comunidades de esta región del país es el propósito de los hombres y mujeres que laboran en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, tarea que no se ha detenido pese a la actual pandemia que continua amenazando a varios territorios cubanos.



Como parte del programa de rehabilitación de redes hidráulicas que lleva adelante el territorio avileño figuran la estación de bombeo conocido como Panchi 2 en el consejo popular de Gaspar del municipio de Baraguá que desde el 2007 no ofrecía servicio a la población y se espera que antes del 26 de julio concluya las labores en este lugar.



De igual forma los especialistas del sector concluyeron las reparaciones en la comunidad de Guadalupe en el municipio de Florencia, así como la instalación de nueva estación de bombeo más conocida como Florencia 3 que abastece a 19 puntos donde no llegaba el preciado líquido.



Wilber Matos Lamber, Director Provincial de Acueducto y Alcantarillado en esta Ciudad de los Portales dijo que se trabaja en la rehabilitación de 98 metros de sanitarias en el reparto Peñaranda del municipio de Morón y se impulsan acciones en las sanitarias del hotel Perla del mencionado territorio.



“También como parte del programa de reparación y mantenimiento de las redes hidráulicas en la provincia se encuentra reducir hasta el 50 por ciento del tiro de agua en pipa, por lo que ya se encuentra en el territorio las tuberías de diversos diámetros para hacer las conexiones en aquellos lugares donde hoy no llega el agua potable”, apuntó Matos Lamber.



Por otra parte explicó que con la llegada de nuevos equipos a la provincia los trabajadores de Acueducto y Alcantarillado acometen acciones como la limpieza de canales en aquellas zonas donde se producen inundaciones en la temporada ciclónica o de intensas lluvias.

