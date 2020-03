Agradece Cristina Fernández apoyo de Cuba a su hija Florencia Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, agradeció hoy a través de sus redes sociales, el apoyo de los profesionales cubanos de la salud en el proceso de recuperación de su hija Florencia.



La joven se encuentra en La Habana desde hace un año, como parte de su tratamiento para enfrentar un cuadro de estrés postraumático y un linfedema en las piernas, cuyo tratamiento comenzó en Cuba desde marzo del 2019.



En su perfil en Twitter, Fernández de Kirchner explica que ella y su hija regresarán a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación entre la mayor de las Antillas y la nación austral.



En la propia plataforma digital, la vicepresidenta escribió:

Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi cien días. Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva.