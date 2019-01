Agradece Maduro apoyo internacional ante agresión del Grupo de Lima

2019-01-08

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el apoyo recibido por diferentes Gobiernos y pueblos del mundo luego de la declaración intervencionista emitida por el Grupo de Lima, en días pasados, publico Prensa Latina. Durante un intercambio con la prensa Maduro destacó que su país no se encuentra solo en su lucha contra el imperialismo norteamericano y sus aliados, todo lo contrario seguiremos ejerciendo la política de Diplomacia Bolivariana de Paz. Tenemos el apoyo de la mayoría de los gobiernos en el mundo, quienes nos respaldan, respetan el derecho internacional, respetan a Venezuela y con ellos vamos a mantener relaciones permanentes de socios, inversiones conjuntas, comercio, relaciones diplomáticas y políticas, aseveró Maduro. Por otro lado, el mandatario venezolano, agregó que con sus acciones la coalición derechista del Grupo de Lima pretende que Venezuela sea un país sin soberanía y que ellos desde el exterior pueden gobernar y ordenar lo que debe suceder en la nación bolivariana. Este intercambio del presidente Nicolás Maduro con los medios de comunicación se desarrolló tras la suscripción de un acuerdo que permitirá el incremento de la producción de Petróleo en la empresa mixta Petro Regional del Lago, estado de Zulia, hasta 70 mil barriles de petróleo diario, convenio con el cual la estala Petróleos de Venezuela conservará el 60 por ciento de los ingresos.



Condena el PT la posición de Bolsonaro ante Estados Unidos contra Venezuela



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil condenó la posición del presidente Jair Bolsonaro tras respaldar las intenciones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela, reportó Telesur. Al respecto la agrupación política afirmó que la postura de Bolsonaro son indicios de autoritarismo por intentar irrespetar la autonomía nacional, lo que también agrede los intereses de Brasil en relación con la región, todo enmarcado en una agenda política belicista y anti latinoamericana. Esa decisión agresiva del Gobierno brasileño demuestra que nuestro país ya no tiene más política exterior autónomo, habiéndose alineado acríticamente con el presidente de EE.UU. Donald Trump, indicó un comunicado del PT. Además, el texto del Partido de los Trabajadores criticó que Bolsonaro se uniera a la línea del autodenominado Grupo de Lima para no reconocer el nuevo mandato constitucional del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien tomará posesión el próximo 10 de enero tras ser electo democráticamente en mayo del 2018. El PT catalogó las dos posturas como conductas antidiplomáticas porque transgreden lo establecido en la Constitución de Brasil para la resolución pacífica de conflictos bilaterales y la no intervención militar extranjera, lo que viola el derecho internacional. Este nuevo comunicado del PT se da por anuncio del presidente Jair Bolsonaro, quien aseguró que instalaría bases militares estadounidenses en la frontera compartida entre Brasil y Venezuela, y alegó que se colocarían como una estrategia de defensa ante la cooperación militar entre Moscú y Caracas. El Partido de los Trabajadores ha reiterado en numerosas oportunidades su posición ante las políticas ultraderechistas del nuevo mandatario, advirtiendo que la propuesta de Bolsonaro es autoritaria y poco democrática.



Viaja Kim Jong Un a China antes de una posible cumbre con Trump



El presidente de la República Popular Democrática de Corea del Norte, Kim Jong Un llegó hoy a Beinjing, en cumplimiento de la invitación extendida por el mandatario chino, Xi Jinping. Este viaje del líder norcoreano a China se produce después de que funcionarios estadounidenses y norcoreanos se reunieron en Vietnam para discutir los pormenores de una segunda cumbre entre Kim y Trump. China es un importante actor diplomático en los programas nuclear y balístico de Corea del Norte, pues el gigante asiático es su principal aliado diplomático y comercial. Kim Jong Un partió el lunes de la estación de Pyongyang y llegó este martes a la estación de Pekín. La visita de Kim Jong Un se produce una semana después de que advirtiera a Estados Unidos, en su discurso de Año Nuevo, que podría cambiar de actitud si Washington mantenía, pese al acercamiento diplomático operado desde el año pasado, sus sanciones económicas contra Pyongyang. Xi y Kim ven interesante coordinar sus posiciones antes de las cumbres Kim-Trump. China y Rusia consideran que la ONU debería plantearse levantar esas sanciones. Pero Donald Trump afirmó el domingo que éstas seguirían vigentes hasta que no hubiera resultados 'muy positivos' sobre la desnuclearización.



Cierre parcial de gobierno estadounidense afecta a los pobres



Las suspensiones de cupones alimentarios, de servicios de salud y de algunos tipos de subvenciones, son algunas de las consecuencias del cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que afecta a los más desfavorecidos en ese país. Para la mayoría de los estadounidenses el cierre es abstracto, pero va a pasar a ser real muy pronto, advirtió Mike Allen, autor de una reciente investigación sobre el tema. La exigencia del presidente Donald Trump, de 5 700 millones de dólares del presupuesto federal, para destinarlos a la construcción de un muro fronterizo con México, mantiene en una precaria situación a los más pobres. El mandatario aseguró que puede identificarse con los cientos de trabajadores federales que no están recibiendo salarios desde el cierre parcial del Gobierno hace 16 días, y llamó a hacer nuevos ajustes para lidiar con la situación.



Acusa Irán a Estados Unidos de la crisis del Medio Oriente



El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, reiteró este lunes que "la huella" de Estados Unidos es evidente en todas las crisis que enfrenta el Medio Oriente por su participación activa en varios conflictos armados que persisten en la región. El Gobierno iraní considera que la hegemonía y la dominación del Occidente en la región ha mermado ante el fracaso de sus planes. Durante su intervención en la Conferencia de Defensa y Seguridad del Oeste de Asia realizada en Teherán (capital iraní), Hatami aseguró que los ataques de Occidente, particularmente de EE.UU. y sus aliados, han ocasionado la precaria situación económica y social de varias naciones. Afirmó que "En todas las crisis ha habido huellas de EE.UU. y el Occidente (…) la resistencia de las naciones de Irán, Siria, Irak y Yemen, así como el fracaso del plan para fragmentar la región".



