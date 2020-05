Agradece médico de Andorra la ayuda de Cuba ante la COVID-19

Agradece mdico de Andorra la ayuda de Cuba ante la COVID-19

El doctor Xavier Castella agradeció la contribución brindada por Cuba a Andorra para contener en ese país europeo la propagación del coronavirus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19. En un vídeo al cual tuvo acceso Prensa Latina, el médico intensivista andorrano expresó la gratitud por la ayuda que recibe ese Principado, donde se encuentra una brigada de 39 profesionales de la salud cubanos a solicitud de las autoridades de su país. En el audiovisual, Castella trasladó un saludo a Cuba, y subrayó ‘que nos ha ayudado en todo lo que ha podido' en medio de esta pandemia. Respecto a la labor de sus colegas cubanos desde la llegada a finales de marzo a su país, el galeno afirmó que cumplen muy bien su misión y 'estamos muy agradecidos y muy contentos' por ello, y destacó que hemos tenido también una buena relación con todos ellos, al referirse al trato interpersonal. La brigada médica cubana en Andorra está compuesta por 25 licenciados en enfermería, 13 médicos y un logístico, y prestan sus servicios en el centro sociosanitario El Cedre y en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ambos ubicados en Andorra la Vieja, capital de ese pequeño estado europeo.

Califican expertos de infundadas las acusaciones de EEUU contra China por la Covid-19



Con el fin de eludir sus propias responsabilidades ante las medidas inadecuadas y el fracaso en la lucha contra la COVID-19, la parte estadounidense ha intensificado recientemente sus reclamamos de que China debería rendir cuentas por el brote, según expertos del país asiático. Esas acusaciones infundadas de Washington contra China sólo están destinadas a buscar chivos expiatorios para el dilema interno en Estados Unidos, de acuerdo con los especialistas. El presidente de la Sociedad de Derecho Internacional de China, Huang Jin aseguró que este año electoral en Estados Unidos ha llevado a algunos políticos de ese país a emprender repetidas acciones para manipular la opinión pública con el fin de ganar los comicios presidenciales y legislativos, incitando el populismo y el odio contra China. Desde el punto de vista jurídico, la pandemia es un problema de salud pública mundial y no existe tal cosa como una 'responsabilidad del Estado' que primero informó sobre los casos, coincidieron los expertos. Desde el brote de COVID-19, China ha estado cumpliendo plenamente con los deberes estipulados por el Reglamento Sanitario Internacional, así como asumiendo sus obligaciones morales, recalcó jefe de la Escuela de Derecho Internacional de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, Kong Qingjiang.



Ascienden a 315 mil 174 los muertos por la COVID-19 en el Mundo



El mundo registra un total de 315 mil 174 muertes por la COVID-19 hasta este domingo, así como 4 millones 713 mil 26 contagios, de acuerdo con estimaciones de la universidad Johns Hopkins, basadas en reportes oficiales de cada país afectado. La propagación del nuevo coronavirus avanza con velocidad, pues estos datos significan un incremento de 3 mil 749 muertes y horas y 83 mil 451 nuevos contagios en las últimas 24. Estados Unidos acumuló un millón 486 mil 515 infecciones por coronavirus este domingo, así como 89 mil 562 fallecimientos, lo que representó un crecimiento de 19 mil 833 nuevos contagios y 817 muertes. El segundo país del mundo con la mayor cantidad de casos de la COVID-19 es Rusia, que reportó 281 mil 752 contagios, nueve mil 709 más que el sábado, aunque solo reporta dos mil 631 muertes desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, en China se registraron cinco nuevos casos de coronavirus en el último día y no se reportaron muertes, y en total, el país registra 84 mil 48 infecciones y cuatro mil 638 fallecimientos. Mientras, que Sudáfrica reportó la mayor cantidad de casos nuevos de coronavirus, con un incremento de mil 160 infecciones en las últimas 24 horas, y la cifra ascendió a 15 mil 515 casos y 264 muertes. Asimismo, Egipto tiene la principal cantidad de muertes por COVID-19, con 630, y la segunda mayor cantidad de infecciones confirmadas en África, con 12 mil 229. Además, Brasil alcanzó este domingo los 241 mil 80 casos de COVID-19 y 16 mil 118 muertes desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud, y el país se convirtió este fin de semana en el cuarto país del mundo con la mayor cantidad de infecciones confirmadas de coronavirus, y el segundo en América después de Estados Unidos.



Presenta Venezuela nuevas pruebas contra Juan Guaidó



El Gobierno de Venezuela difundió otro documento que prueba el vínculo del diputado derechista Juan Guaidó con la incursión armada del pasado 3 de mayo, cuyo propósito era atentar contra el mandatario Nicolás Maduro. Cinco días antes de perpetrarse esa incursión armada, el despacho legal Volk Law, ubicado en la Florida, Estados Unidos, remitió una carta a Guaidó por el pago vencido de 1 coma 5 millones de dólares adeudado a la empresa Silvercorp USA por el contrato firmado entre el dirigente y el gerente general de la compañía, Jordan Goudreau, para ejecutar, entre otros planes violentos, el asesinato del presidente Maduro. En la misiva, remitida el 28 de abril, el bufete legal detalla que el compromiso asumido con Silvercorp USA, contemplaba “un pago inicial de 1,5 millones de dólares dentro de los cinco días posteriores a la firma del Acuerdo de Servicios Generales, el 16 de octubre de 2019”, cuya retención corresponde a la evaluación previa del proveedor de servicios y las tarifas administrativas. Además de Guaidó, la carta está dirigida a otros firmantes del contrato como Juan José Rendón, Sergio Vergara y Manuel Retureta, y también fue remitida a Carlos Vecchio y Fernando Blasi. Tras la fracasada incursión del pasado 3 de mayo, Goudreau se atribuyó la acción, denominada Operación Gedeón y reveló el contrato, acusando a Guaidó que no cumplir los compromisos adquiridos con su empresa.



Advierte principal epidemiólogo chino de un rebrote del nuevo coronavirus Covid-19 en el país



China enfrenta hoy grandes riesgos de sufrir una segunda oleada de la COVID-19, pues la población carece de inmunidad y lleva tiempo obtener una vacuna segura contra la enfermedad, aseguró el principal asesor epidemiológico del Gobierno Zhong Nanshan. El experto argumentó su previsión con el reciente surgimiento de focos infecciosos del nuevo coronavirus y casos autóctonos en las provincias Heilongjiang, Jilin y Hubei, en esta última específicamente en Wuhan, por donde estalló y estuvo focalizada la enfermedad. En ese sentido, Nanshan urgió a las autoridades no ser complacientes aunque el país muestra mejor panorama sanitario en comparación con otros estados del mundo, donde la pandemia de la COVID-19 dejó mayor cantidad de muertos y contagiados. Por otro lado, la Comisión Nacional de Salud de China enfatizó en la importancia de optimizar la capacidad de realizar pruebas, investigar con profundidad y monitorear a los asintomáticos, porque en la primera mitad de mayo la mayoría de los casos locales de contagios surgieron de dichos pacientes. Cifras oficiales constatan que la COVID-19 dejó en China al menos cuatro mil 645 muertos, se reportaron 515 casos asintomáticos y 84 mil 484 confirmados, de ellos mil 700 son mayormente nacionales que retornaron del extranjero.



Cumple Cuba con los protocolos para diálogo entre Ejercito Liberación Nacional y gobierno colombiano



Bajo el título: Cumplir acuerdos no es un apoyo al terrorismo, un editorial del diario El Espectador señaló que Cuba cumple con el protocolo firmado por el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y frente a los países garantes. En todo caso, Colombia, como Estado, le incumplió sus promesas a Cuba, cuando las reglas estaban claras, señaló el texto del periódico. De acuerdo con el protocolo rubricado por las partes en las negociaciones para un acuerdo de paz entre esta guerrilla y el gobierno, en caso de ruptura de la negociación, hay que dar tiempo y garantías a los negociadores del ELN para que puedan retornar a Colombia, y luego el Estado colombiano podría combatirlos, destacó el artículo del diario El Espectador. También, el periódico destacó que Cuba confió en la palabra del Estado colombiano e hizo todo dentro de su poder para facilitar un proceso de paz, por demás necesario, sin embargo, 'la administración de Iván Duque responde celebrando' ahora que Estados Unidos incluya a la Mayor de las Antillas en la lista de países que apoyan el terrorismo. También, el editorial del Espectador advierte que el Gobierno de Duque sigue con sus maromas retóricas para desprestigiar a la diplomacia cubana, la cual fue transparente y esencial para obtener el Acuerdo Final con las FARC-EP.



Responderá Irán a EEUU si intenta decomisar petroleros que se dirigen a Venezuela



Irán advirtió hoy que tomará represalias si Estados Unidos intenta decomisar los barcos petroleros de su país que llevan combustible a Venezuela. Así, el vocero de la cancillería iraní, Abbas Mousavi, respondió a las amenazas de Washington contra el libre comercio y a cualquier intento de incautación de buques iraníes que navegan hacia la nación sudamericana. Además, Mousavi recordó que lo ilegal es interferir esos vínculos entre los países, y Estados Unidos está a la vanguardia en esas operaciones. “La América de Trump busca una especie de anarquismo internacional contra el legado del multilateralismo que preconiza la Carta de la ONU”, destacó el vocero iraní. “Las embarcaciones están cargadas de combustible y navegan rumbo a Venezuela. No estoy al tanto de su ubicación exacta, y esperamos que no se cometa acto estúpido alguno por Washington, de lo contrario, recibirá una fuerte respuesta”, señaló el vocero de la cancillería iraní, Abbas Mousavi. Informes sin confirmar dan cuenta que al menos cinco petroleros con bandera iraní tomaron rumbo a la nación sudamericana, pese a una decisión unilateral de la Casa Blanca de prohibir comercio a Teherán y a Caracas.



Emiten en Bangladesh una alerta a sus puertos marítimos por el ciclón Amphan



El Departamento de Meteorología de Bangladesh emitió hoy un nuevo aviso para los cuatro puertos marítimos del país, ante la primera tormenta ciclónica del año, Amphan, que se formó sobre la parte sudoriental de la Bahía de Bengala. El ciclón se desplaza lentamente, mientras se fortalece en el océano y las probables trayectorias lo dirigen a Bangladesh. Los meteorólogos advirtieron que la tormenta podría traer lluvias torrenciales, fuertes vientos y causar mareas altas desde el sudeste de la India hasta Bangladesh, donde la elevación de la tierra es particularmente baja. Por el momento, Bangladesh va a sentir el impacto del ciclón, dijo al periódico New Age el meteorólogo Abdul Mannan, y señaló que la gravedad del impacto puede variar dependiendo de la trayectoria que tome el ciclón, pero parte de él seguramente atravesará Bangladesh.



