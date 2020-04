Agradece primera ministra de Barbados ayuda de Cuba ante la Covid-19

La primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, agradeció la ayuda de Cuba ante la pandemia Covid-19, tras el arribo en la noche de este domingo de un grupo de enfermeras y de medicamentos.



A través de su cuenta en Twitter, Mottley, resaltó la solidaridad cubana al dar la bienvenida al centenar de enfermeras pertenecientes al contingente Henry Reeve, quienes llegaron a Bridgetown, para fortalecer la lucha del país frente al nuevo coronavirus.

We say bienvenido a Barbados to the more than 100 nurses who arrived Grantley Adams on Sunday night after having flown for more than 5 hours from Havana (with a fuel stop in Antigua) on board two specially chartered Liat aircraft. #beatcovid19together #barbados pic.twitter.com/7Eil1baI7E