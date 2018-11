Agradecen en Brasil solidaridad de Cuba y sus médicos

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, agradeció al gobierno y médicos cubanos por la solidaridad hacia su pueblo, que hoy lamenta la no continuación de sus profesionales en el programa Más Médicos, publicó Prensa Latina.



En declaraciones a medios alternativos de prensa y a emisoras radio en el sureño estado de Paraná, Hoffmann explicó pormenores del contrato firmado entre la Organización Panamericana de la Salud, Brasil y Cuba que hizo aflorar la iniciativa, creada en agosto de 2013 durante el Gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff.



También, la presidenta del Partido de los Trabajadores, calificó de irrespetuosa e inaceptable la postura del presidente electo Jair Bolsonaro, quien emitió declaraciones ofensivas sobre los profesionales caribeños que prestaron servicios en las regiones más intrincadas y humildes de su país.



Hoffmann, llamó burla el intento de Bolsonaro de querer una prueba de calificación para los galenos de la isla y argumentó que Cuba envía médicos para 66 países del Mundo.



La medicina de Cuba es una de las más calificadas del mundo e incluso muchos estadounidenses se van a tratar a la isla. Eso es importante que lo sepa el gobierno electo, destacó la líder del Partido de los Trabajadores.





En los cinco años de trabajo del programa Más Médicos, cerca de 20 mil colaboradores cubanos atendieron a 113 millones de seres humanos en más de tres mil 600 municipios de Brasil.



Quiero agradecer a todos los médicos cubanos que estuvieron aquí, a su pueblo que paga la formación con su trabajo, a su gobierno por la solidaridad y el cariño con que trataron a nuestro pueblo y a nuestra gente, afirmó finalmente la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.

Diante dos insanos ataques do futuro presidente, 8500 médicos cubanos encerram as atividades no programa Mais Médicos. Cerca de 80% dos municípios perderam assistência de medicina gratuita e de qualidade. #MaisMédicosFica



Fotos: Araquém Alcântara pic.twitter.com/xSqW8p3pZH