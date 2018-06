Cienfuegos: agricultores de cara a los mercados y la comercialización



Cienfuegos, Cuba.- Los polos productivos de esta provincia del centro sur reciben atención especial y la respuesta de los agricultores esta de cara a los mercados para la comercialización con el pueblo de alimentos que cosechan luego de las lluvias intensas que recientemente afectó las siembras, ganadería y la avicultura por la tormenta subtropical Alberto.



Se lamenta la pérdida de mil 500 toneladas de arroz, a partir del que estaba para cosechar y cuyas áreas quedaron prácticamente devastadas, además de siembras de boniato, maíz y daños a máquinas de riego. La medida es acopiar para dar comida, drenar áreas que aún quedan inundadas y volver a sembrar. Se cuenta con el personal y los recursos para la recuperación, como asegura el Delegado Provincial de la Agricultura, Johan Sarduy Alonso.



El Director General de la Empresa Provincial de Acopio, Yankiel Echeverría Castellanos se refiere a que “fortalecen los cienfuegueros una infraestructura logística que soporte la comercialización y el acopio de productos unido al rescate de una base de transporte provincial, la incorporación de equipos de carga, rastras y un camión de triple tracción para las montañas del Grupo Guamuhaya en los circuitos el Plan Turquino”.



Recuperados casi una decena de mercados para la comercialización de productos en el centro de la ciudad, con transformaciones integrales en el funcionamiento. Próximamente reinaugurarán el de La Calzada de Dolores y VII Congreso. Con diferencia en la mejor presentación de productos: Envases plásticos, anaqueles nuevos y otras estructuras.



Opina el pueblo en el céntrico mercado Agro Sur: “Buen precio y bonito el lugar. Vengo todos los días y compro muy bien. Estoy viendo mangos, plátanos y piñas. Los productos están presentables y además de eso el precio está muy bien. Veo que las viandas y frutas están entrando bastante seguido, y asequibles”.



Dice sobre los precios uno de los dependientes: “A setenta centavos la libra de calabaza, a $1.55 la de mangos, la fruta bomba $1.30, el plátano fruta $1.40, y la piña a $1.55”.



Vemos a la administradora, Ana Martel González en este mercado bonito después de la reparación, con más comodidades para los trabajadores y satisfacción del pueblo: “Los productos están llegando poco a poco, y hasta ahora no hemos sufrido de desabastecimiento. No son muchos, pero siempre tenemos”.







“Por ejemplo, hemos tenido limones, piña, fruta bomba, mango, melocotón, calabaza, plátano vianda, plátano burro, plátano fruta, arroz, frijoles negros y colorados criollos. Disponemos de 15 ó 16 productos y algunas conservas”.



Una dependienta enumera los productos que oferta: “Tengo calabaza, mango, fruta bomba, durazno, pasta de tomate, piña, refresco instantáneo, arroz, frijoles”.



Y este cienfueguero cargando una jaba de alimentos prefiere los mangos y las piñas: “Vienen bien los productos y los precios fluctúan. Hay veces que están altos y otros bajitos. Creo que el mango tiene buen precio y vengo más aquí que a otro lugar porque tengo la facilitad de escoger yo lo que quiero comprar, y aparte los dos dependientes, Juan Carlos y ella son muy atentos”.



Mediante ferias sabatinas agropecuarias en mercados concentradores en todos los consejos populares se estabiliza la comercialización. Asegura el Director de Acopio, Yankiel Echeverría, que evitan violaciones en los precios de la red y fortalecen la presencia de comida hacia la población.



“Se han incorporado productos, precisa, que tienen estabilidad en las ferias, como las caldosas procesadas por el Sistema de Acopio. Otros productos vienen empaquetando, y los granos que van cambiando la manera de lo que se quiere hacer de cara a las normas de protección al consumidor”.



El Delegado, Johan Sarduy asegura que la recuperación será progresiva en la medida que las condiciones del tiempo lo permitan, y todos los indicadores como antes de las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto.



“Seguiremos aportando lo que tenemos a nuestro alcance, afirma, y mantendremos el ritmo de la recuperación. La tarea más importante ahora es volver a sembrar y acopiar lo que tenemos para que no se pierda”.



