🎧 Ahorrar: Guardar una parte para la reserva y la economía

Fotos de la autora.

Cienfuegos, Cuba.- “Y ese ahorro lo fructifico en beneficios para la economía del país y de la familia” dice una vecina cienfueguera del Reparto Eléctrico refiriéndose al consumo de energía en los hogares. ¿Su nombre? Ivelise Álvarez.



“Tenemos que estar atentos a no dejar equipos electrodomésticos encendidos, si no se están utilizando, apagar las luces innecesarias y utilizar los medios de la cocina fuera de los horarios pico” asegura esta profesional de la Salud Pública.



¿Por qué ahorrar ahora un poco más? Su respuesta es que “estamos todos en la casa, y también otros miembros de la familia se encuentran aquí sin trabajar por la contingencia, el consumo es mayor, y el país necesita reducir el gasto de energía”.





Galia Vila, Secretaria General de la FMC en la provincia.



Acciones para ahorrar electricidad en estos tiempos del nuevo coronavirus, la Covid-19 asegura Dulce María Muñoz residente en el Consejo Popular La Barrera, de la Perla del Sur.



“En nuestro consejo hemos establecido un sistema, dice, además de por el día nos hemos encargado con los pioneros y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) hacer llamados a las casas para que apaguen las luces innecesarias durante el día”.



Agrega que “por las noches después de los aplausos dedicamos diez minutos a oscurecer las viviendas. A la gente ya no hay que estarles avisando porque saben que cuando terminen los aplausos, diez minutos sin electricidad en las casas, y entonces apagan todos los equipos”.



Pioneros unidos a los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas y al respecto añade: “Los niños a través de las mensajeras envían papelitos a las casas donde ven que no cumplen lo establecido de apagar por diez minutos”.



Es el seguimiento al ahorro energético transmitido por las organizaciones de masas. Aquí están los CDR reforzando las medidas debido a los gastos en el Sector residencial precisa la Coordinadora Provincial Loreley García Ramírez.





Dulce María Muñoz, residente en el Consejo Popular La Barrera.



“La provincia tiene un sobre giro, precisa, y es necesario adoptar las medidas en cada casa de familia para que no tengamos la necesidad en un momento dado aplicar apagón por el sobre giro de energía”.



Reconoce Loreley el trabajo: “El quehacer que nuestros dirigentes de base despliegan apoyando a la Revolución. Nuestra organización llegó para quedarse combativa y vigilante”.



Por su parte la Federación de Mujeres Cubanas hace llegar a las familias la importancia del ahorro actual comenta a Radio Rebelde la Secretaria General de la FMC en la provincia Galia Vila.



“El mensaje del ahorro convocándolas a que cocinen fuera del horario pico y aprovechen la luz solar, afirma, nosotros hacemos tiritas de papel escrito y por las calles se las entregamos a las personas”.



