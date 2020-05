Ahorro energético: de todos depende

Ahorro energtico: de todos depende

Se ha dicho una y otra vez, sin embargo, no está de más repetir que resulta imperiosa la necesidad de ahorrar la energía eléctrica, sobre todo en estos tiempos de mayor y necesaria permanencia de la familia en el hogar debido a la COVID-19; de esa manera reducirá su factura, cuidará el medio ambiente y a la par contribuirá a que se no se produzcan o minimicen los molestos apagones.



Por tanto, el primer llamado será apagar las luces innecesarias en los hogares. Aproveche al máximo la luz natural, es abundante en nuestro país y no cuesta nada.



En cuanto a nuestro amigo el televisor enciéndalo solo si lo va a ver, no lo emplee como si fuese un radio o un equipo de música, consume más energía; desconéctelo al igual que las computadoras cuando no los emplee, el dejarlos en stand by consume electricidad.



Respecto al refrigerador, tenga siempre presente que abrirlo y cerrarlo continuamente contribuye al incremento del gasto energético pues al modificarse la temperatura interior se requiere un mayor consumo por parte del aparato para recuperarla. En tal sentido, vele porque no lo hagan sobre todo los niños y los jóvenes de la casa.





Si se trata de emplear los alimentos, ordene en una lista o, mentalmente, qué va a cocinar y saque de una vez los ingredientes a usar para el almuerzo y la comida.



Acerca del móvil o smartphone, cuyo uso se ha disparado en los últimos años, cárguelo pero esté al tanto de no dejarlo conectado más allá del tiempo, retírelo del toma tan pronto la batería haya recuperado su carga.



En aquellos casos en que le resulte factible prefiera el microondas al horno, porque su consumo es cerca de un 60 % menor que el del horno convencional, ahora bien, en estos últimos puede aprovechar el calor residual y apagarlo antes de terminar de hacer un plato, para ahorrar.

En tiempos de quedarnos en casa, ahorra electricidad.

Dada la imperiosa necesidad de incrementar los hábitos de higiene para contrarrestar la pandemia, se ha incrementado el empleo de lavadoras y otros electrodomésticos, sobre todo las planchas, de ahí la imperiosa necesidad de sacarles el máximo rendimiento.



Primeramente, es recomendable emplearlos fuera del denominado horario pico; en el caso de las lavadoras usar su programa automático, ya que está diseñado para ajustar el agua y la energía a la carga que se está lavando en cada momento, de centrifugar lo lavado hágalo a toda la potencia que indiquen la etiquetas de las ropas a fin de que estas salgan lo más seca posible y limite de ese modo el uso de la secadora.



En cuanto a la plancha acumule la mayor cantidad de piezas, y cuando ya le quede poca por repasar, desconecte el equipo de la corriente para aprovechar el calor del equipo.

