Ahorro no solo ahora

El restablecimiento de forma parcial de los servicios de transportación de pasajeros entre provincias que fue noticia este miércoles nos debe alegrar, pero también hacer reflexionar sobre las lecciones que nos debe dejar una coyuntura difícil como la que hemos estado pasando en las últimas semanas.



A partir de las restricciones en el arribo de combustibles bajo la feroz y obsesiva agresión imperial del gobierno de Trump, se ha convertido en una urgencia la necesidad de ahorrar al máximo los recursos existentes. Pero ello debe ir mucho más allá de la acción de este momento tan complejo.



Porque hay quienes piensan que ahorrar es una opción de país pobre, una respuesta ante un desastre imprevisto e incluso una manera de disimular o justificar las inevitables carencias que atravesamos, como consecuencia de medio siglo de bloqueo económico, agravadas por la crisis mundial y nuestras propias deficiencias organizativas.



Nada más lejos de la verdad. Hay múltiples evidencias de que ahorrar puede ser mucho más que una medida anticrisis o una fórmula para combatir emergencias como la de este mes de septiembre. Aunque lamentablemente —y ese es parte importante del error conceptual que cometemos con frecuencia— es cierto también que es en los momentos difíciles cuando más recurrimos al término ahorro.



Una parte de los problemas que genera el subdesarrollo económico, es precisamente la imposibilidad de ahorrar todo lo que pudiéramos, las limitaciones que nos causa para aprovechar lo poco o mucho que podemos tener en un momento dado.







Un ejemplo emblemático de esta paradoja sería quizás la generación de energía mediante fuentes renovables. Es una rama que requiere tecnología de avanzada. Mientras uno menos tiene, también posee menos capacidad para obtener electricidad del viento, el sol u otras opciones que brinda la naturaleza.



No obstante, el país ya cuenta con un programa de desarrollo estratégico que buscará cambiar nuestra matriz de consumo energético a largo plazo.



Adicionalmente, las actuales circunstancias muy probablemente nos estén enviando otra señal de la prioridad que debe recibir esta política, también a corto y mediano plazo.



Porque el ahorro no debe ser una consigna, ni un salvavidas desesperado, sino una concepción distinta de desarrollo, una manera diferente de organizar los procesos económicos.



En Cuba hasta ahora la mayoría de las veces hemos tenido, y todavía sucede, que ahorrar por obligación, pero tendremos que llegar a una fase donde ahorremos por convicción.



De eso han hablado mucho los dirigentes de la Revolución, cuando en más de una ocasión han planteado que el ahorro es un recurso, una fuente de riqueza. No se refieren a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, ni a hacerlas mal, para darnos golpes en el pecho y decir que ahorramos, a costa de no resolver los problemas o incumplir los objetivos en la producción o los servicios.



Ese es el gran reto que tenemos. Convertir el ahorro en una forma de trabajo, en un estilo de vida. Sería lo que distinguiría incluso al proyecto de sociedad que estamos defendiendo. Ser capaz de utilizar con racionalidad los recursos, de una manera ordenada y de acuerdo con una planificación real y efectiva, constituiría un extraordinario aporte del socialismo como sistema económico.



Ahorrar tiene que llegar a ser, para un pueblo culto y consciente como aspira a ser el nuestro, un acto tan natural como respirar. Ello no quita que ese principio sea todavía más importante en las actuales circunstancias. Ahorro, sí, y no solo ahora.



