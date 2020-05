El aislamiento, un acto de empatías

El aislamiento, un acto de empatas

El aislamiento social es la mejor opción según especialistas para lograr acabar con la pandemia provocada por el virus Sars-CoV-2. Sin embargo, a muchos les cuesta quedarse en casa, y aun cuando saben que la situación es temporal, en algunos momentos la ansiedad y el no saber cómo vivir la cuarentena puede provocar desequilibrios emocionales. Pero casi toda la humanidad vive una lucha contra la COVID-19, por lo que el aislamiento provoca empatías, en la búsqueda de lograrlo.

La ansiedad y el pánico, pueden en ocasiones verse encubiertas, no obstante, se puede mostrar a veces en el trato con las personas dentro de la familia, con la violencia, y no necesariamente la física. Esta violencia se ve también cuando de manera constante convives con las actitudes y conductas que no te agradan de los miembros de la familia, y que quizás por sentirse incómodos por el aislamiento se les vuelve más intensas. Por lo que aprender a vivir en aislamiento es una tarea de todos, pues es para el bien físico y psicológico de cada uno.

Algunas de las profesiones llevan implícitas el aislamiento, para lo cual también reciben preparación. Tal es el caso de los astronautas. El retirado Scott Kelly, sugiere algunas alternativas que se pueden hacer para aprender a vivir en el aislamiento.

Uno de ellos es mantener un horario para cada una de las actividades que piensas hacer en el día. Incluso en tu lista de horarios debes tener en cuenta el tiempo del sueño, o descanso. De esta manera, puedes mantenerte ocupado, y aunque parezca que te atormente, el hecho de saber que después tendrás algo que hacer, de manera subconsciente te ayuda aumentar la productividad y mantener la mente activa.

Unas de las posibilidades en el aislamiento es que de momento todo lo haces a la vez, y esto a provoca un desorden y ansiedad. Es que cuando estudias, trabajas, comes, te diviertes y descansa en el mismo lugar, merita programarse, además de darle su espacio en el hogar, de ser posible, para las diferentes actividades.





Algunos especialistas, también aconsejan que no se usen durante un tiempo prologando equipos de pantallas para buscar que “pase el tiempo”, pues estos provocan, aunque no lo crea, cierta ansiedad durante los aislamientos. Así que debes planificarte tu tiempo frente al televisor, una computadora y hasta de tu propio móvil.

Sin duda el arte en todas sus manifestaciones es muy fructífero. Esto incluye la lectura en silencio, ejercer alguna manualidad o tocar algún instrumento. Practicar rutinas de ejercicios, tiempos de dedicarlo a tu apariencia física, tu pequeño salón de belleza. Además, conversar con los amigos desde la distancia es muy positivo, porque te permite mantener despierta la sensibilidad y las emociones, a pesar de no poder tocarse físicamente.

En las redes sociales muchas personas comparten cómo hacen actividades en familia para poder cumplir con el aislamiento social, y de esta manera, tanto quien lo practica y lo evidencia, como quien lo ve, se siente acompañado por la empatía que puede esto provocar ante su situación.





