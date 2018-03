Al alcance de tu mano





Sin energía eléctrica no sería posible la sociedad moderna. El confort y el avance alcanzados serían imposibles sin su empleo. Es un hecho que a medida que se ha ido desarrollando la humanidad, más dependiente se hace de tecnologías que requieren de su uso.



Hace más de cien años, cuando comenzó a expandirse el servicio eléctrico, su disfrute era algo extraordinario. Hoy es tan natural disponer de electricidad, que solo vemos su importancia cuando ocurren los indeseados apagones, ya sea por causas meteorológicas como el paso de ciclones o por fallas en el servicio, debido a interrupciones en las unidades de generación o en las redes que llevan el fluido eléctrico hasta nuestras viviendas, centros de trabajo, de recreación, de estudio u otros.



Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ahorrar tiene entre sus significados reservar alguna parte del gasto ordinario, guardar como previsión para necesidades futuras y evitar un gasto o consumo mayor.



No significa renunciar a recrearse y estar informados a través de la radio y la televisión, escuchar música, iluminarnos, planchar la ropa o refrigerar los alimentos. No significa tampoco disminuir la iluminación hasta el punto en que necesitemos usar espejuelos, ni que carguemos agua para no consumir la electricidad necesaria para bombearla hacia los tanques elevados. Ahorrar energía no es, tampoco, renunciar al uso de aires acondicionados, computadoras, etc.



Ahorrar electricidad es consumirla con racionalidad, sin despilfarros. Ahorrar energía eléctrica significa usar la cantidad necesaria al realizar las diferentes actividades.



Se debe usar la electricidad consciente y responsablemente, aplicando las medidas indicadas en dependencia de la necesidad de ahorro que exista.



Por los medios de comunicación en Cuba se exhiben numerosos materiales, en los que se hace un llamado al ahorro, de una manera además didáctica e instructiva pues explican cuales son los mayores horarios de consumo, cuanto puede llegar a consumir un equipo encendido innecesariamente, demostrando literalmente que la solución muchas veces está “al alcance de nuestras manos”.



En el ámbito doméstico, permite ahorrar dinero que puede ser destinado a cubrir otras necesidades de la familia. Contar con el servicio y pagarlo no da derecho al despilfarro.



No olvidemos que aunque una parte de los combustibles que empleamos en generar electricidad son recursos nacionales, el resto son importados. Ahorrar electricidad contribuye a disminuir la demanda en los horarios pico, lo cual tiene un impacto en la eficiencia del sistema eléctrico y en el costo de la electricidad producida.



Por otro lado, el ahorro de electricidad es una forma efectiva, económica y al alcance de todos de preservar el medio ambiente. Esta práctica lleva implícito el ejercicio de la responsabilidad ciudadana.





