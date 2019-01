¡Al fin Freddy! se viste de centenar

Santi Spíritus. Cuba. - El derecho de Sierra Morena Freddy Asiel Álvarez, después de varios intentos infructuosos, llegó a las cien victorias en Series Nacionales y además le regaló a su conjunto de Villa Clara arrancar delante en la semifinal de la 58 Serie Nacional de Béisbol, al dominar el choque frente a la escuadra local 4x0.



El control sobre los envíos por dentro, apelando a los lanzamientos rompientes, con una recta que rondó las 87 millas, fueron sus armas fundamentales para dominar a hombres de calibre. Su labor fue de 7.1 entradas, con solo 4 imparables permitidos, 3 ponches e igual cantidad de boletos.



Al término del desafío en un abarrotado José Antonio Huelga, que concluyó cerca de las 2 de la mañana, por cierto, increíble que se haya comenzado a jugar a las 10 de la noche, Freddy mostró su alegría por llegar al centenar de triunfos en las campañas cubanas. “Pasé mucho trabajo para conseguir la victoria cien, las cosas no me estaban saliendo como esperaba. Por suerte la consigo aquí en el play-off, donde vale por dos o tres. Estoy muy contento y ahora seguiré apoyando al equipo para poder discutir el campeonato”.



Para Freddy, hay una especie de maleficio que cuando él lanza sus compañeros no lo apoyan. “Yo no pienso en eso, me preparo para trabajar seis o siete inning y llegó la sonrisa cuando más hacía falta”.



El “Gallo” que mejor le conectó a Freddy resultó el refuerzo Dayán García de 3-2 con un doble. “Ese muchacho es un buen bateador, selecciona muy bien los lanzamientos y por eso me resulta un tanto incómodo. A medida que me siga enfrentando a él voy a ir buscando los pitcheos que le hacen daño y estoy convencido que el trabajo va a salir”.



Los dirigidos por Eduardo Paret marcaron racimo de 3 en el cuarto capítulo, que a la postre fueron decisivas y agregaron otra en el sexto. Con el madero sobresalió Yurien Vizcaino con par de cuadrangulares, ambos frente al abridor Frank Luís Medina, quien no estuvo en una feliz salida.



El segundo partido de esta semifinal se efectuará en el propio estadio José Antonio Huelga este sábado a las 3:00 PM, por los que los atletas tendrán menos de 12 horas de recuperación. Están anunciados para abrir por los dirigidos por José Raúl Delgado el refuerzo agramontino Yariel Rodríguez y por los visitantes Alain Sánchez.



Escuche y descargue las declaraciones de Freddy Asiel Álvarez, quien consiguió su éxito cien en Series Nacionales y puso delante a su equipo en una de las semifinales de la actual campaña.

Si su conexión es lenta escuche esta versión:

