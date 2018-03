Alabao... Los muñes cubanos han desaparecido

A propósito de un texto publicado en nuestra web, donde tributamos a la cubanía y la cubanidad presente en todos los animados de factura nacional vinieron a mi mente Elpidio Valdés, Chuncha, Cecilín y Coti y otros tantos personajes de los muñes cubanos que, a juzgar por el tiempo que no los veo, bien podrían estar secuestrados o muertos.



Recuerdo que cuando era niño, las 4:20 PM era el momento más feliz del día, no porque acabara la escuela, sino porque estaban a punto de empezar los muñes, los cubanos con suerte, no los rusos, ni Tom y Jerry, que esos se llevan como perros y gatos, o bueno gatos y ratones…



Elpidio abría casi siempre la tanda, en su manigua, con sus ocurrencias y enseñanzas, luego Chuncha, las ratas inmundas y toda la pandilla de alborotadores que los acompañaba.



Uno se reía, y la infancia transcurría buscando en cada esquina un perro Cacharro, un caballo Palmiche o incluso alguna que otra rata en las escuelas al campo, aunque me consta que no todos éramos tan intrépidos como los niños del “huerto escolar”.



Pero ahora, ahora los niños crecen con Dora, con Diego, con la princesa Sofía y ya con cuatro años saben comer como la realeza, contar en español y en inglés, llamar al mapa, o a la mochila con las fuerzas de sus corazones, y gritarle al televisor, con una sonrisa de satisfacción que a veces no entiendo.



Pero, donde están los alabao de Chuncha, las meteduras de pata de Pancho, las cosas de Eleutelia, y la rebeldía de Palmiche, que ese si es un caballo de Guerra, y dónde están los casquitos que huyeron de los niños que defendían este suelo patrio.



En nuestro país, la cubanía se está perdiendo desde las edades tempranas, y hasta la fecha no encuentro todavía la razón por la cual se dejaron de hacer lo muñes, o por la que empezamos a hacerlos tan malos, que es otra cuestión.



Necesitamos la risa cubana, la rebeldía, algo en lo que pensar, algo con lo que divertirnos, pero al final de día, saber que, si una rata intenta destruir tu huerto, la tienes que procurar hasta que caiga, y que, si quieres entender un poco de la historia que nos cuentan, puedes entrar a un cuadro y ver, por ti mismo, como los niños de antes se la jugaban para pintar en una pared. ¡Aunque eso después no lo puedes hacer!

