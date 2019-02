Alain Román dará un Sí por la nueva Constitución





La Habana, Cuba.- El mejor lanzador del softbol cubano Alain Román, está listo para ayudar a su equipo de Ciego de Ávila en el venidero Campeonato Nacional que iniciará el 15 de marzo, después de someterse a una delicada operación quirúrgica.



Una vez finalizados los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, donde los cubanos subieron a lo más alto del podio, Román pensó que su carrera de cerca de dos décadas en la selección nacional, terminaría repentinamente.



“Mi regreso a los terrenos se lo tengo que agradecer al doctor que me operó de una hernia discal. Pensé que después de los centrocaribes terminaría mi carrera como softbolista. Esta son las cosas buenas que tiene Cuba, quizás en otro país me hubiera sido difícil continuar en el deporte”.



Alain Román, quien ha participado en varias de las principales Ligas del conocido deporte de la bola blanda, afirma que en el exterior lo primero es el dinero. Mientras, cuando juegas por el uniforme de las Cuatro Letras, la sensación resulta completamente diferente, pues juegas por amor y te entregas en cuerpo y alma para darle alegrías al pueblo.



“He tenido la posibilidad de participar en diferentes Ligas, en Guatemala, Colombia, Honduras, pero la acogida por la afición aquí es diferente. En otros países mientras ganas todo está bien, cuando pierdes ya no es igual, sobre todo en lo concerniente a las atenciones. Siempre nuestro Comandante en Jefe Fidel, nos inculcó que lo más importante es la dignidad y la entrega en el terreno”, resaltó el pitcher derecho que lleva cerca de dos décadas residiendo en Ciego de Ávila.







El mejor softbolista de Cuba agradece a la Revolución todo lo que ha conseguido en el deporte, de ahí que no dudará en marcar el Sí por la nueva Constitución este 24 de febrero.



“En este país tenemos en la práctica del deporte un derecho de todos los ciudadanos. En mi caso vengo de una familia humilde, del municipio Yateras, Guantánamo. De no ser por esta Revolución, jamás hubiera llegado al equipo Cuba, donde ya llevo 19 años. Por eso este domingo daré un Sí por la continuidad del proceso revolucionario”.



Alain Román tiene la espina de ser el mejor pitcher del pasado Campeonato Nacional de Softbol, donde llegó a ponchar a 27 bateadores consecutivos, sin embargo, perdió en la discusión de la corona frente a Santiago de Cuba.



Los seis conjuntos que animarán el certamen en Ciego de Ávila, del 15 al 25 de marzo, son además de los locales, Holguín, La Habana, Villa Clara, Granma y Santiago, este último actual campeón.



A continuación, las declaraciones de Alain Román, el mejor softbolista cubano en la actualidad, quien está completamente recuperado de una operación quirúrgica.



