Alarma la situación del nuevo coronavirus en Bolivia 2020-06-17 09:04:14 / web@radiorebelde.icrt.cu / Ana Teresa Badía Valdés





Según el diario paceño Página Siete, suman al menos diez las personas que fallecieron en las calles de Bolivia sin atención médica y enfermas de la Covid-19.



Cínicamente, y en un intento por justificar la situación, el ministro de Obras Públicas del gobierno de facto, Iván Arias, expresó que las muertes reportadas en esas condiciones ocurrieron porque hay personas están que "esperando hasta el último momento" para acudir a un hospital.



En contraposición, especialistas y trabajadores sanitarios denuncian el colapso del sistema hospitalario por la pandemia del nuevo coronavirus y la falta de insumos de bioseguridad, según informó la agencia de noticias EFE.



También el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rubén Castillo, manifestó que las camas de las unidades de cuidados intensivos están cubiertas en su totalidad.



Cifras divulgadas por la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti), revelan que la nación latinoamericana tiene poco más de 100 camas destinadas a la Covid-19, cuando se requiere de al menos siete veces más. Se hace preciso igualmente la duplicación de la cantidad de médicos intensivistas, que en la actualidad solo ronda los 210.



Otras opiniones



El Jefe de Epidemiología, Virgilio Prieto, expresó que el aumento de casos contagiados con la enfermedad, evidencia el descontrol.



Incluso el candidato presidencial derechista Carlos Mesa llamó a la población a organizarse debido a la ineficiencia gubernamental.



Cifras que dicen



Bolivia está cerca de los 20.000 pacientes con el nuevo coronavirus, ubicados fundamentalmente en los departamentos de Potosí y Chuquisaca.



Protestas



La policía detuvo este martes a tres sospechosos de atacar cuatro antenas de telefonía con el argumento de que "propagan el coronavirus'' durante una noche de disturbios en una población del oriente de Bolivia. Yapacaní es una región agrícola y es considerada como uno de los principales bastiones del expresidente Evo Morales.







Hoy el Sindicato de Ramas Médicas de Salud de la capital boliviana ha anunciado que detendrá las actividades de atención debido a las pésimas condiciones de trabajo. "Tenemos al menos 120 colegas con coronavirus en La Paz. El riesgo es cada vez mayor y eso no puede continuar así. Hasta la fecha no estamos dentro de la Ley General del Trabajo", detalló el secretario ejecutivo, Fernando Romero.



En ese contexto, el Hospital del Tórax cerró sus servicios al registrar ocho contagios entre sus sanitarios.



A diario crecen las críticas por las carencias de insumos tanto para atender a los enfermos como para proteger al personal.



En las redes sociales se ha hecho viral el reclamo de una enfermera de la ciudad de Llallagua al gobierno: "Dicen que han contratado personal, quisiera saber dónde está". Además criticó la falta de recursos: "Estamos trabajando con un solo termómetro, no venga aquí a decir que el sector de salud está fallando".



Los contagios



En Santa Cruz y Beni, que concentran poco más del 75% de los contagios de todo el país, las autoridades locales admitieron que los servicios de salud y los laboratorios están colapsados.



En La Paz un hospital público cerró sus puertas debido a que su personal contrajo el virus y en Beni, donde escasean los médicos, un centenar de ellos dio positivo.



Según cifras oficiales, que pueden calificarse de conservadoras, el número de contagios puede llegar a los 100.000 a fines de julio.