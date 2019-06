Alba, un rey que tratará de mantener su trono

Alba, un rey que tratar de mantener su trono



La Habana, Cuba.- El doble monarca del orbe Rafael Alba, será una de la figuras que prestigiará los Juegos Panamericanos de Lima, a efectuarse del 26 de julio al 11 de agosto. El santiaguero sale como favorito en +80 Kg para mantener su título de la edición de Toronto, aunque en la división chocará con varios atletas de nivel.



En el Campeonato Mundial de Manchester, Inglaterra, Alba dejó en el camino a tres figuras que las volverá a ver en la cita peruana. Son los casos del estadounidense Jonathan Healy, a quien sometió en el primer combate, el brasileño Maicon Siqueira su víctima de las semifinales y el mexicano Carlos Sansores, al cual derrotó en pleito por la medalla de oro.



Al respecto, el “gigante indómito” señaló a Radio Rebelde que esta división en los Juegos Panamericanos, tendrá nivel mundial. “Será otro Campeonato Mundial. Tendré rivales muy fuertes como estos tres hombres, ellos vendrán por tratar de quitarme el título y yo buscaré llegar lo mejor preparado posible”.







El 2019 ha sido un año importante para Alba, en cuanto a la cantidad de eventos internacionales que ha podido asistir, algo que no ocurre con normalidad y esto le perjudica a la hora de la ubicación en el ranking mundial.



“Eso es lo que nos pasa a todos los cubanos cuando salimos a una competencia. Como no tenemos un buen lugar en el escalafón, siempre tenemos que empezar con los atletas más nivel”.



El también campeón mundial de Puebla 2013, agregó que con el tema de la tecnología, están en desventaja en comparación con la mayoría de las principales figuras del mundo. “Este ha sido un problema que nos ha venido afectando desde que iniciamos en esta disciplina. No podemos entrenar con los aditamentos más modernos y tenemos que adaptarnos en medio de las competencias”.



Alba, jamás olvidará su magnífica actuación en Manchester, donde consiguió su segundo título mundial. “Fue un certamen muy fuerte, para el cual nos preparamos bastante bien. Siempre al mundial previo a los Juegos Olímpicos, asisten los competidores con el objetivo de buscar puntos para el ranking y así poder clasificar para la cita bajo los cinco aros”.



A pesar de las dos preseas en citas del orbe y su título en unos Juegos Panamericanos, Alba tiene el sin sabor de haberse quedado fuera del podio en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Tokio es la meta final. Espero darle a Cuba esa medalla que se me negó en el 2016”.

En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, el Taekwondo aportó tres títulos, gracias al desempeño de Yania Aguirre, José Angel Cobas y Alba y dos metales bronceados, los cuales fueron a los pechos de Yamicel Núñez y Daima Villalón. Este deporte tendrá en Lima actividad los días 27, 28 y 29 de julio en la Villa Deportiva Regional del Callao.

