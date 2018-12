ALBA-TCP: 14 años de cooperación para nuestros pueblos de América

La XVI Cumbre del ALBA reafirmará este viernes en La Habana que más allá de la diversidad de sus estados miembros y de las complejas circunstancias para la región, este proyecto fundado hace catorce años por los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, sigue comprometido con la integración, la solidaridad y la unidad de los pueblos en el continente.



La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) arriba este 14 de diciembre a sus catorce años de existencia, como expresión de una integración basada en la complementariedad, la solidaridad y la cooperación entre los estados.





Este día del año 2004, en La Habana, los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, fundaron el bloque integracionista a nombre de Cuba y Venezuela, y luego durante todos estos años se fueron sumando Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Granada.



Fidel y Chávez se convirtieron en los principales impulsores de los procesos regionales de integración, cuando idearon ese mecanismo de concertación política, en un momento en que Estados Unidos intentaba imponer a las naciones del continente los tratados de libre comercio.



En virtud del acuerdo de La Habana, el ALBA selló su vínculo con la historia del nuevo amanecer en América Latina. El proyecto surgió en el contexto de las movilizaciones en el continente contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), aquel fallido plan de dominación comercial y geopolítica diseñado por el gobierno norteamericano.





La realidad demuestra que, en estos catorce años, millones de latinoamericanos y caribeños se han beneficiado de los programas de la Alianza Bolivariana en numerosos sectores, especialmente en la salud y la educación.



En el año 2006, a solicitud del presidente boliviano Evo Morales, se enriqueció el mecanismo con la propuesta del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), un instrumento de intercambio solidario y complementario entre los países, destinado a beneficiar a los pueblos, en contraposición a los Tratados de Libre Comercio que persiguen incrementar el poder y el dominio de las transnacionales.



La Alianza Bolivariana, creada por los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez tendrá que seguir siendo un escudo contra el capitalismo en América Latina y el Caribe. ALBA es el resultado de la lucha de los pueblos, basada en los principios de cooperación, solidaridad y justicia.



América Latina hoy vive los efectos de una articulada contraofensiva oligárquica. La derecha intenta revivir la agenda neoliberal, que en décadas pasadas generó inestabilidad política y graves problemas sociales en la región.





Guerras económicas; campañas mediáticas; intromisión en los asuntos internos; y la ejecución de programas desestabilizadores como parte de la llamada Guerra No Convencional, reciben el apoyo de fuerzas externas y de las derechas nacionales.



Hoy se despliega una fuerte contraofensiva de la derecha en América Latina y el Caribe para derrocar a los gobiernos progresistas. Para retomar la ofensiva de los movimientos y partidos de izquierda es indispensable la consolidación de los actuales procesos de cambio, lo cual requiere ir más allá, profundizando las transformaciones sociales en marcha.



La izquierda latinoamericana vive una hora crucial. El desafío no es nada fácil. Sin la unidad, América Latina no tiene futuro. En ese complejo escenario regional, Cuba se convertirá una vez más en la capital de la integración latinoamericana, cuando acoja este viernes 14 de diciembre la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

