Alcanza Cuba tasa de mortalidad infantil más baja en su historia (+Audio, Fotos y Video)



Este año fue grandioso para el sistema materno infantil del país, afirmó el doctor Roberto Álvarez Fumero en Haciendo Radio. Fotos: Andrés Chang.



El índice de mortalidad infantil en nuestro país cerró el 2017 con el 4 % por cada mil nacidos vivos, la mejor de nuestra historia, afirmó el jefe del Departamento materno infantil del Ministerio de Salud Pública, Roberto Álvarez Fumero.



El directivo del MINSAP calificó de grandioso el año para el sistema materno infantil del país, pues la cifra alcanzada representa 32 muertes menos en relación con el período precedente.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







En entrevista al espacio Haciendo Radio, de Radio Rebelde, Roberto Álvarez Fumero reveló otros importantes indicadores de salud que al cierre del pasado año muestran resultados muy satisfactorios.



En el recién finalizado año, ocurrieron 114 mil 980 nacimientos, mil 892 menos que en el 2016 y se produjeron 465 defunciones en niños menores de un año, que es el menor número de muertes hasta el momento registrado.





El doctor Álvarez Fumero en la entrevista con la periodista Heydi González Cabrera.



Se reduce la mortalidad prenatal y las defunciones por prematuridad; igualmente la mortalidad infantil hasta niños de cinco años de 5,5 a 5,4.



Se identifican también como avances significativos al concluir el año, la reducción del índice de bajo peso al nacer y la mortalidad materna total y la labor del Cardiocentro William Soler que mostró un índice de supervivencia del 85 % en niños menores de un año.



Álvarez Fumero dijo que no se puede hablar de estos buenos resultados al cierre del 2017, si no se refiere la consolidación de las transformaciones necesarias estructuralmente, en el sistema de la salud.



Entre los factores que propician un resultado más favorable en el programa materno en Cuba se mencionan el desarrollo de una red de genética médica, una mayor calidad en la atención y los servicios en los hogares maternos, la presencia de una guía para las principales enfermedades maternas, la excelencia en la atención de cuidados perinatales, entre otros.





Entre los factores que propician un resultado más favorable se mencionan el desarrollo de una red de genética médica.



La ciencia y la técnica, además de la preparación del recurso humano, influyeron asimismo muy decisivamente en los resultados del país en los índices de mortalidad infantil al finalizar el 2017.



Se introdujo una nueva tecnología de alto flujo de ventilación en salas de terapia intensiva neonatales y no se reportan muertes de infantes por diabetes, única nación del mundo que lo logra.



También se menciona la presencia de diez bancos de leche humana en el país certificados por el Ministerio de Salud.



Le proponemos en video detalles de la entrevista en el programa Haciendo Radio:







El resultado en el índice de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos al finalizar el año 2017 ubica a Cuba entre los 30 primeros países del mundo todos altamente industrializados y con un alto desarrollo, donde nuestra nación es la excepción dada la prioridad que le confiere el Estado y el Gobierno a la atención a los niños y las niñas y a las embarazadas.



Finalmente, el jefe del Departamento materno infantil del Ministerio de Salud Pública, Roberto Álvarez Fumero, consideró que la solidez del sistema de salud cubano lo hace único y también la intersectorialidad, pilar de estos resultados.



Acotó que es un reto y compromiso sostener estos indicadores para este año 2018 y el futuro, desde la sistematicidad y exigencia diarias.



Le sugerimos escuchar en audio la entrevista completa:





