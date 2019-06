Alejandro Gil: Ni Título III ni bloqueo impedirán a Cuba desarrollar su economía

Alejandro Gil: Ni Ttulo III ni bloqueo impedirn a Cuba desarrollar su economa

Detener la espiral de endeudamiento, incrementar las inversiones y las exportaciones, potenciar los proyectos de Desarrollo Local y sustituir importaciones, son las tareas más importantes de la economía cubana según el titular del sector Alejandro Gil.



En el contexto del VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), que sesiona en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el ministro de Economía y Planificación advirtió que la economía cubana se afecta por la mentalidad importadora ante los déficits de la producción nacional y los incrementos en la demanda.

A sustituir importaciones a partir de encadenamientos productivos y a fomentar los proyectos de #DesarrolloLocal aprovechando los recursos y las potencialidades endógenas de cada territorio, llamó #AlejandroGil ministro de Economía y Planificación, en #8voCongresoANEC pic.twitter.com/5vCROtXYVv — Yaicelín Palma Tejas (@palma_tejas) June 12, 2019

“Las importaciones generan endeudamiento o requieren de efectivo para pagar en el momento, y sencillamente con la importación nos está pasando dos fenómenos: no desarrollamos la industria y endeudamos el país”.



Con la condición de aprovechar los recursos endógenos y las potencialidades territoriales, el ministro de Economía instó a fomentar los proyectos de Desarrollo Local, y en ese sentido destacó las experiencias en las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos, Holguín y Las Tunas.



“Es necesario insumir productos propios y desconectarnos de la importación. Si los proyectos de Desarrollo Local se conectan con la importación sencillamente no tienen garantía de sostenibilidad”.

"Las secciones de base de la #ANEC deben concretar acciones que contribuyan al fortalecimiento del #ControlInterno despojado de formalismos", dijo Oscar Luis Hung Pentón durante la lectura del informe al #8voCongresoANEC al que asisten 400 delegados e invitados de toda #Cuba pic.twitter.com/4FeAlfRpbh — Yaicelín Palma Tejas (@palma_tejas) June 12, 2019

En presencia de los 400 delegados e invitados al VIII Congreso de la ANEC, Gil informó que ante los reclamos de una planificación más flexible, se prevé elaborar el Plan de la Economía 2020 sin enmarcamientos ni directiva específica, sino que parta desde la base y tenga en cuenta las potencialidades de cada empresa.



También convocó a los presentes a entender que están en el primer frente de combate por ser la economía una de las dos batallas más importantes que libra el país junto a la defensa, y afirmó que la Ley Helms-Burton no representa ninguna limitación para desarrollar la economía.



“Lo que hay que hacer es cambiar un poco la mentalidad, conversar con los trabajadores, integrarnos todos en un objetivo común. La economía tiene posibilidades reales para garantizar crecimiento y desarrollo en medio del recrudecimiento del bloqueo, porque tenemos potencial humano, un desarrollo de la industria turística, capacidad en la industria nacional que está subutilizada, y porque además mantenemos relaciones comerciales con países que nos siguen apoyando siempre y cuando cumplamos en tiempo nuestras obligaciones”.



Convencidos de que el camino correcto ya no es solo resistir, sino desarrollar al país y garantizar la elevación gradual de la calidad de vida de la población cubana, los participantes en el VIII Congreso de la ANEC analizaron otros temas como las nuevas formas de gestión no estatal, la importancia de la empresa estatal socialista, la contabilidad, la auditoría y el control interno.

Le proponemos que escuche y descargue directamente desde nuestro Canal de iVoox una entrevista con Alejandro Gil, Ministro de Economía de Cuba:

Si su conexión es lenta, escuche el siguiente audio:





