Alerta Nicolás Maduro de una conspiración golpista contra Evo Morales

Alerta Nicols Maduro de una conspiracin golpista contra Evo Morales

2019-10-24 08:52:10 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente venezolano Nicolás Maduro instó a los países del mundo a pronunciarse contra el golpismo en Bolivia y solidarizarse con el mandatario boliviano Evo Morales. Levantemos las banderas de solidaridad y vamos a movilizarnos contra el golpismo en Bolivia y América Latina y contra el fascismo, declaró, Maduro. Además, el presidente venezolano indicó que la pretensión de los sectores de la derecha boliviana es dar un golpe de Estado, pero el pueblo está consciente de la estabilidad del país y que Evo Morales ha sido el mejor presidente en los últimos 200 años en la nación suramericana. También, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro reiteró su llamado a los líderes del mundo para defender el triunfo del presidente boliviano tras los comicios electorales del pasado 20 de octubre.

Oficializaron el triunfo de Evo Morales en las pasadas elecciones



El presidente Bolivia, Evo Morales, fue declarado oficialmente ganador en las pasadas elecciones generales del domingo con el 46,76 por ciento de los votos, 10 unidades porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar ocupado por Carlos Mesa. Según el Órgano Electoral Plurinacional, la diferencia necesaria para alcanzar la victoria se registró aproximadamente a las 00 hora local, luego de escrutado el 98 por ciento de las actas comiciales, y Morales aventajaba a Mesa en más de 603 mil votos, según reportó el espacio televisivo No mentirás de la cadena televisiva Pat. Estoy seguro que con el voto de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo dijo que ya ganamos, afirmó Evo Morales en una conferencia de prensa en la cual llamó a las organizaciones sociales a movilizarse en defensa de la democracia y el proceso de cambio en Bolivia. En correspondencia con la ley electoral en Bolivia, Evo Morales ganaría en primera vuelta con el 50 por ciento de los votos o el 40 por ciento y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales del segundo candidato mejor ubicado, que en este caso era Carlos Mesa.



Exhumarán hoy en España los restos del dictador Francisco Franco



El Gobierno de España procederá hoy a exhumar los restos del dictador Francisco Franco de su monumental mausoleo del Valle de los Caídos para su posterior inhumación en un discreto cementerio de Madrid. En una nota de prensa, el Ejecutivo en funciones del socialdemócrata Pedro Sánchez confirmó que el cadáver de Franco será trasladado este jueves al camposanto de Mingorrubio, en el distrito madrileño de El Pardo, donde será enterrado junto a su esposa. El texto del ejecutivo también informó que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, estará presente durante la exhumación, el traslado y el entierro de Franco en su condición de notaria mayor del Reino de España. Por otro lado, el Gobierno español siempre argumentó que desde un inicio defendió que los restos del dictador Francisco Franco no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica.



Comenzó el despliegue de las fuerzas militares en Chile para verificar el cumplimiento del nuevo toque de queda



Las Fuerzas Militares de Chile iniciaron la víspera a desplegarse en 12, de las 15 regiones del país, para verificar el cumplimiento de un nuevo toque de queda decretado por el presidente de la Nación, Sebastián Piñera. Las zonas donde rige el toque de queda son Arica, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Iquique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción y la capital Santiago de Chile. A pesar de la medida y de acciones represivas por parte de carabineros y militares, las personas aún se mantienen movilizadas y con cacerolas exigen una vida digna y la salida del Gobierno presidido por Piñera. Mientras, la diputada por el Partido Comunista, Carmen Hertz, rechazó las medidas adoptadas por el Gobierno, que las calificó como leves, y señaló, migajas, nada de tocar el modelo de apropiación de los salarios, y de goce rentistas improductivos a costa de la inmensa mayoría.



Desmiente el Gobierno británico divisiones por la estrategia del Brexit



La residencia oficial de Downing Street desmintió hoy que haya divisiones en el Gobierno británico sobre la próxima estrategia del Brexit, entre los que prefieren las elecciones y los que apoyan continuar la tramitación del proyecto de ley. El proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) se presenta incierto después de que la Cámara de los Comunes rechazase tramitar el proyecto de ley sobre la salida del país del bloque europeo con carácter urgente, como quería el Gobierno, para cumplir con el calendario del 'divorcio' este 31 de octubre. Ante esta situación, el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió dejar en suspenso el trámite parlamentario del proyecto de ley del 'brexit', y valora la posibilidad de convocar a unas elecciones anticipadas, mientras la Unión Europea decide si concede al Reino Unido una nueva prórroga de la retirada. Los medios de prensa habían revelado hoy que los ministros de Johnson se muestran divididos entre la opción de unas elecciones y la de continuar con la tramitación de la legislación del 'brexit', algo que se podría completar si la UE concede una prórroga de unos días.



Decide organización de indígenas continuar el dialogo con el Gobierno ecuatoriano



La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió seguir participando en el diálogo abierto por el presidente, Lenín Moreno, a raíz de la ola de protestas registradas como respuesta a una serie de medidas económicas, entre ellas la supresión de los subsidios al combustible, pese a la investigación abierta contra su líder. Queremos proponer temas alternativos de cómo salir de la crisis económica, en lo que tal vez el presidente no está trabajando; queremos proponer más allá de los intereses del Gobierno, sino colectivos', declaró la organización al término de una reunión de nueve horas de su consejo directivo en su sede de Quito. La organización indígena optó por seguir en el diálogo con vistas a proponer un modelo económico formulado en el marco de un encuentro de sectores sociales que arrancaría hoy, y que esperan tener listo para el próximo miércoles con el fin de trasladárselo a las Naciones Unidas y a la Conferencia Episcopal, que ejercen de mediadores en el dialogo, para que se lo hagan llegar a Moreno, según informó el diario 'El Comercio'. Además, el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, había adelantado que se había 'propuesto y decidido mantener el diálogo para construir el verdadero Estado plurinacional, y señaló que el diálogo con el Gobierno estaba 'parado' porque no había el 'ambiente' adecuado tras las denuncias en su contra en la Fiscalía.



Concluirá hoy la primera Cumbre Rusia-África



La primera cumbre Rusia-África y el foro económico bilateral concluirán hoy en la ciudad Sochi, con la asistencia de jefes de Estado y de Gobierno de 43 países. De acuerdo con el ejecutivo ruso, otras 11 naciones africanas están representadas por sus vicepresidentes, cancilleres y embajadores, además de dos mil empresarios. La víspera, el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que Moscú ha cancelado más de 20 mil millones de dólares en deuda acumulada por los países africanos durante la era soviética. No fue solo un acto de generosidad, sino también una manifestación de pragmatismo, porque muchos de los estados africanos no pudieron pagar intereses sobre estos préstamos, señaló Putin. Además, Putin pidió a los participantes que el comercio entre Rusia y los países del continente africano se duplique en los próximos cuatro a cinco años.



Rechaza China el respaldo de Nancy Pelosi a los disturbios en Hong Kong



China rechazó hoy los comentarios en apoyo a los disturbios en Hong Kong hechos por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a quien criticó por ignorar la realidad en ese territorio. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying criticó en rueda de prensa que la congresista demócrata se empeñe en negar el giro violento de las protestas y exprese admiración por quienes permanecen en las calles. Pelosi confunde lo correcto con lo incorrecto y la postura de políticos como ella solo estimula a los grupos radicales de Hong Kong a incurrir en más acciones ilegales y extremistas, esas manifestaciones, se tratan de violencia callejera ciento por ciento y los actos ilícitos, son factores comunes y están bien claros, señaló la vocera china. De esa manera China respondió a la foto y a una publicación que Pelosi posteó en Twitter con tres activistas hongkoneses, luego de reunirse con ellos.



