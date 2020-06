Alerta la OMS de un repunte de la COVID-19 por la flexibilización de las medidas

Alerta la OMS de un repunte de la COVID-19 por la flexibilizacin de las medidas

2020-06-06 08:51:32 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hoy sobre el repunte de casos de la COVID-19 en países que comenzaron la flexibilización del confinamiento y de otras medidas de protección. Pese a la indetenible propagación del coronavirus SARS-Cov-2, que ya acumula más de 6 coma 5 millones de contagios en el mundo y más de 394 mil fallecimientos, en varias naciones se inició el relajamiento de las restricciones y ello ha traído consigo un nuevo aumento de la transmisión dl nuevo coronavirus. La portavoz de la OMS, Margaret Harris, señaló que cuando 'se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social, las personas generalmente lo interpretan como: Bien, se terminó', y alertó, que la pandemia 'no ha terminado. No habrá terminado hasta ya no exista el SARS-Cov-2 en ninguna parte del mundo'. Por otro lado, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en la necesidad de que las personas usen mascarillas para protegerse de la enfermedad, sobre todo en contextos en que no está asegurado el distanciamiento social.



Continúan aumentando en el mundo el número de contagios y muertes por la COVID-19



La cifra de contagios de SARS-CoV-2 en el mundo llegó este viernes a seis millones 724 mil 516, mientras que los fallecimientos suman ya 394 mil 787, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, basados en reportes de todos los gobiernos. Durante la últimas 24 horas se confirmaron 123 mil 824 nuevos casos en todo el orbe y cinco mil 167 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo es de dos millones 745 mil 233. En Estados Unidos, continúa siendo el país más afectado por la COVID-19, el número de personas recuperadas llegó hoy a 491 mil 706; sin embargo, el número de contagios confirmados alcanzó un millón 894 mil 753, mientras que el número de decesos es de 109 mil 127. Por su parte, los datos sobre la pandemia en Brasil, la segunda nación del orbe más afectada por la pandemia del COVID-19, no fueron actualizados hoy por el Ministerio de Salud brasileño, por lo que al corte del 4 de junio, los contagios de SARS-CoV-2 son de 614 mil 941 y el número de muertes es de 34 mil 21. Sin embargo, la cadena de televisión brasileña Globo Tv afirmó que, con base en los datos reportados por las autoridades sanitarias de los estados, este viernes en el país murieron mil 05 personas por COVID-19 y se confirmaron 30 mil 830 nuevos contagios de SARS-CoV-2. Mientras, que el gobierno de Rusia reportó 449 mil 256 contagios confirmados de SARS-CoV-2, mientras que el número de fallecimientos por COVID-19 llegó a cinco mil 520, destacando que el 47 por ciento de las personas que contrajeron el virus ya fueron dadas de alta. Asimismo, las autoridades sanitarias de Sudáfrica informaron este viernes que durante el último día se detectaron tres mil 267 nuevos contagios de SARS-CoV-2, la cifra diaria más alta registrada, y ya suma 40 mil 792 casos confirmados.



Demandan a Trump por ordenar reprimir las protestas frente a la Casa Blanca



Organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos presentaron una demanda contra el presidente, Donald Trump, por ordenar la represión contra los manifestantes que se congregaron el pasado lunes frente a la Casa Blanca. La acusación fue formulada por la Unión Americana de Libertades Civiles y el movimiento afroamericano Black Lives Matter en repudio al uso de la violencia para atemorizar y violar los derechos de los ciudadanos que participaban en las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd por la policía. En la denuncia, los demandantes expusieron que fueron agredidos por agentes de la Policía de Estados Unidos con gas pimienta, proyectiles de goma y gases lacrimógenos, además del empleo de escudos antidisturbios para hacerlos retroceder. También, la acusación expresa que la orden de Trump constituye una violación de los derechos constitucionales de libertad de expresión de los manifestantes, los cuales actuaban de forma pacífica cuando se reunieron minutos antes del toque de queda el pasado primero de junio. Por otro lado, los medios de prensa estadounidense reseñaron que ese día de la agresión policial fue autorizada contra quienes protestaban para permitir que Trump se tomara una foto sosteniendo una biblia frente a la iglesia de St. John's en Washington D.C.



Establece Venezuela una nueva fase de flexibilización de la cuarentena



La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la víspera que el presidente, Nicolás Maduro, “ha tomado la decisión de extender la fórmula del 5+10 y ahora pasará a ser la fórmula 7+7”, para flexibilizar las medidas de cuarentena. La nueva fórmula, 7+7, prevé siete días de trabajo y siete días de confinamiento para los diez sectores económicos que ya se encontraban dentro de este sistema de flexibilización. Esta nueva medidas está basada en el trabajo desarrollado por las comisiones de salud y los Gobiernos locales en el control de la pandemia, lo que permitió hacer “un balance de lo que fue la incorporación de diez sectores de la economía nacional al nuevo modelo de la normalidad relativa”, con excelentes resultados. Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez recalcó que dicha cuarentena deber ser “muy rigurosa, muy disciplinada” y agregó que en los próximos días el Gobierno va a “estudiar la incorporación de otros sectores económicos que no se incluyeron en esta etapa del 5+10”. También la vicepresidenta informó que se mantienen excepcionados de este nuevo esquema del 7+7 los municipios que están bajo condiciones especiales de toque de queda y los municipios que forman parte del cordón epidemiológico de la frontera”.



Amenaza Bolsonaro con romper las relaciones de Brasil con la OMS



El presidente Jair Bolsonaro amenazó con romper las relaciones de Brasil con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que la agencia especializada subordinada a las Naciones Unidas responde como partido político. 'La OMS es la siguiente, Trump les cortó el dinero, se retrasarán atrás en todo. Te diré algo. Estados Unidos está fuera. Estudiamos, en el futuro: o la OMS trabaja sin ideología o nosotros también estaremos fuera', afirmó Bolsonaro a la entrada del Palacio de la Alvorada, en Brasilia. Durante el contacto con la prensa, Bolsonaro declinó responder cuando se le preguntó sobre la declaración de Trump de que, si los norteamericanos hubieran adoptado respuestas como las de brasileños y suecos contra el coronavirus, Estados Unidos podrían tener dos millones de muertes. Después de 100 días de confirmar su primer caso de Covid-19 el pasado 26 de febrero), Brasil superó a Italia en el número de muertes con mil 473 en las últimas 24 horas (récord diario) y alcanzó las 34 mil 21 vidas perdidas.



Rebaja Beijing el nivel de emergencia sanitaria de la COVID-19



Beijing, la capital de China, redujo hoy el nivel de emergencia sanitaria gracias a que lleva tres meses libre de casos contagiados o importados de la COVID-19. De esa manera, la urbe pasó de la fase dos a la tres del sistema de respuesta sanitaria, que tiene cuatro grados, así cesó los 14 días de cuarentena para quienes retornan de la provincia de Hubei y también una segunda prueba de salud será exigida a las personas procedentes de Wuhan. La mejoría de la situación sanitaria permitió que todas las escuelas de Beijing reanudaran las clases e incluso se celebrara las sesiones anuales del Parlamento y el máximo órgano consultor del país. Desde hoy, las comunidades residenciales seguirán con la supervisión de los llamados códigos de salud, pero eliminarán el chequeo de temperatura corporal.



Se espera en Estados Unidos una nueva jornada de protestas



Estados Unidos espera movilizaciones masivas contra la desigualdad racial y la brutalidad policial este sábado, una jornada que también estará marcada por una nueva ceremonia en memoria de George Floyd, cuya muerte suscitó esta ola de protestas histórica. Grandes manifestaciones se anunciaron para hoy en muchas ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, Miami y Washington, donde decenas de miles de personas tomarán las calles, según estimaciones de los medios de prensa. Después de una emotiva primera ceremonia en Minneapolis el pasado jueves, este sábado se rendirá un segundo homenaje a este ciudadano negro de 46 años que fue inmovilizado hasta la asfixia por un oficial de policía blanco durante un arresto el 25 de mayo en esta ciudad del norte del país. Por otro lado, otros dos policías fueron suspendidos, anunció el viernes el jefe de policía de la ciudad, Dermot Shea, citando 'incidentes inquietantes', y se difundieron dos videos, en uno se ve un policía empujando a una mujer al suelo; y en el otro se aprecia cuando otro policía le quitaba la máscara de protección a un manifestante y lo rociaba con spray de gas pimienta.



Denuncian los objetivos de Estados unidos y Colombia en Venezuela



El presidente de la Asociación de Colombianos residentes en Venezuela, Juan Carlos Tanus, denunció hoy que las administraciones de Donald Trump e Iván Duque, sólo pretenden someter a ese país para lograr sus objetivos imperiales. En declaraciones a Venezolana de Televisión, Tanus señaló que esos gobiernos usan artimañas y pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, entre otras excusas, con el fin de derrocar la Revolución bolivariana, y subrayó que el arribo de tropas estadounidenses a territorio colombiano obedece a las constantes agresiones impulsadas por Washington contra del pueblo venezolano y su Gobierno. Además, Tanus explicó que Duque en su entrega a la Casa Blanca violenta el artículo nueve de la Constitución Política Nacional, que habla sobre la soberanía, el respeto y la autodeterminación de los pueblos y establece que la política exterior colombiana, debe ser para la integración de Latinoamérica.



