Alertan sobre Baja extratropical que afectará el occidente de Cuba

2018-12-20 06:56:47 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió el Aviso de Alerta Temprana No.1 sobre la baja extratropical que afectará la parte occidental del archipiélago este jueves.



De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, la baja extratropical, afectará desde la madrugada del jueves 20 con vientos del sur entre 30 y 45 kilómetros por hora con rachas superiores, en las provincias occidentales y la Isla de la Juventud.



Esta situación ocasionará marejadas en el litoral sur desde Pinar del Río hasta Cienfuegos, incluyendo el municipio especial de Isla de la Juventud, provocando inundaciones costeras. De acuerdo a las modelaciones realizadas, la penetración del mar puede alcanzar hasta 500 metros en Batabanó y mil metros en las zonas bajas de Artemisa.



En la madrugada del viernes 21, con el avance de este sistema se pronostica que los vientos persistan por un periodo de aproximadamente 24 horas, ocasionando desde la mañana del día 21 inundaciones costeras fuertes en zonas bajas de este litoral, incluyendo el malecón habanero.





El frente frío asociado a la baja que se aproximará al extremo occidental de Cuba en horas de la noche de hoy jueves, estará precedido, además, por una línea de actividad de chubascos y tormentas.



Teniendo en cuenta las características de este evento hidrometeorológico, se reitera a los órganos de dirección, organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales y a los territorios, cumplir las medidas previstas en sus respectivos planes de reducción del riesgo de desastres.



Se orienta a la población mantenerse atenta a las informaciones del Instituto de Meteorología y de la Defensa Civil, y cumplir disciplinadamente las orientaciones de las autoridades locales.



Suspenden transportación marítima entre los puertos de Batabanó, Gerona y Cayo Largo del Sur





El Grupo Empresarial Marítimo Portuario (Gemar) informó que debido a las condiciones hidrometeorológicas adversas en el Golfo de Batabanó, que afectan la seguridad para la navegación durante la travesía y el atraque en los puertos de Batabanó, Gerona y Cayo Largo del Sur, se decidió suspender la transportación marítima de pasajeros y carga entre estos puertos a partir de las 00 horas de hoy 20 de diciembre del 2018, hasta tanto no mejoren las mismas.



Las empresas Prácticos de Cuba y Navegación Caribe se mantienen en contacto con el Instituto de Meteorología para informar el restablecimiento de estos servicios a la población.



La Empresa Viajero comenzó a aplicar el procedimiento aprobado para estos casos y mantiene comunicación estrecha con los pasajeros anotados en las listas de espera y con reservaciones.



Cuando se restablezca la transportación, serán atendidos priorizadamente los pasajeros con reservaciones que no pudieron recibir el servicio durante los días de suspensión. Los que no deseen viajar tendrán derecho al reintegro del 100 por ciento del valor del pasaje hasta 15 días posteriores al restablecimiento de los viajes.

Más detalles en el siguiente video:



(Haciendo Radio)

Artículos relacionados