Alfred Hitchcock y sus palabras irreverentes

¿Qué les parece si curioseamos de nuevo en el cine del ayer? ¡Claro que sí les parece bien!



Hoy traemos algunas palabras dichas por el llamado “Mago del suspenso”, en la década de los años 50 del siglo anterior.



Durante el Festival de San Sebastián el Maestro dio rienda suelta a sus demonios develando algunos “secretos” de su profesión.



Él dijo cosas como esta: “Mato con humor, soy diplomático y tengo buena memoria”. La prensa que lo acechaba tomaba notas sin parar y en ese momento el realizador comentó: “Mi mejor película es “La sombra de la duda”, aunque debo decir que no estoy satisfecho con ninguna de mis obras hasta ahora”.



También dijo: “Cuando empiezo a filmar todos los problemas se encuentran solucionados. Antes de que echen a andar las cámaras he tardado por lo menos 6 meses en la preparación de la película, Yo mismo dibujo en papel cada escena, así el cameraman tiene la idea exacta de situaciones y distancias”.





Acerca del género suspense, que lo ha distinguido como se sabe, planteó: Para conseguirlo procedo de forma absolutamente opuesta a la que se acostumbra siempre. Me preocupo antes de los detalles que provocarán esa sensación de curiosidad o de sorpresa en el público. Luego aplico cada detalle al personaje y según reaccione continuo, siempre preocupado porque su actitud parezca natural”.



Sobre la temida censura Alfred Hitchcock no tuvo reparos en decir: “Nunca he tenido dificultades con la censura. Cualquier conflicto o situación puede mostrarse en el cine, siempre que se maneje con buen gusto. Cuando entregué el guión de “Vértigo” me lo devolvieron con 5 páginas de objeciones y no hice caso a ninguna”.

