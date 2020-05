Algunas ideas para entretenerse en casa durante la cuarentena





Confinarse en casa durante esta cuarentena no es sinónimo de aburrimiento. No es cuestión de desesperarse sino de actuar de manera inteligente aprovechando este montón de horas libre aparecidas sin esperarlas. Pero para quienes necesitan inspiración existe una lista con muchas actividades que se pueden hacer, incluso casi todas de manera productiva. Se trata de muchas tareas que llevaban demasiado tiempo en nuestros asuntos pendientes.



En el hogar

En la propia casa existen infinidad de asuntos pendientes que van desde limpiar los azulejos de la cocina o el baño hasta descongelar el refrigerador o el freezer. También podemos actualizar el guardarropa buscando las prendas que no se van a utilizar más para separarlas y regalarlas a otras personas más necesitadas, así como registrar la caja de los medicamentos para eliminar los ya vencidos. Quien tenga las dotes necesarias puede pintar o reparar una habitación o determinado mueble. Incluso los dueños de vehículos o motos pueden aprovechar este tiempo para hacerle ajustes de menor cuantía que poco a poco se iban posponiendo para cuando hubiera tiempo.



Para la salud física y mental

Este tiempo se puede aprovechar para aprender a hacer recetas de cocina lo más saludable posible en base a las posibilidades actuales y si es posible, congelarlas para consumirlas durante varios días seguidos ahorrando tiempo para otros menesteres también productivos. También se debe dedicar un tiempo diario y a horario fijo para realizar ejercicios físicos dentro de la casa, incluido el tai-chi. Quien conozca yoga, también dedicarle su tiempo todos los días, así como determinados períodos para realizar una buena meditación.







Tiempo utilitario

Esta es una buena etapa para perfeccionarse en la práctica de un instrumento musical conocido. Además, aquellos con dotes literarias ahora dispone de tiempo, aislamiento y soledad, las tres condiciones imprescindibles para ponerse a escribir el buen libro soñado, pero nunca comenzando alegando la falta de tiempo. Y para quienes se dediquen a la danza clásica o popular, nada mejor que la cuarentena para, con tiempo suficiente, perfeccionar determinados movimientos y mantenerse en forma. Quien estudia idiomas es ideal esta temporada para dedicarle determinado horario diariamente para practicar escritura, lectura y pronunciación. Y quien tenga pareja y adecuada privacidad y no tenga las típicas excusas de las llegadas muy tarde a casa y, peor, cansados, podrán pasar muchas horas encerrados con la amada pareja y aprovecharlas para revivir los buenos tiempos y recuperar agilidades.



Como entretenimientos

Si en la familia hay un mago, pues nada mejor que aprender a hacer malabares para sorpresa y agrado de las amistades cuando se vuelva a la vida normal. Mucho cuidado con la televisión. Se debe ser selectivo y solo ver programas informativos o cómicos y ver películas tipo comedia o promotoras de risas. Nada de tragedias o situaciones estresantes y complejas, pues sería como echarle leña al fuego.



Si tienes una computadora o un celular

Quien tenga asignado un teletrabajo nada mejor que disponer del tiempo ahorrado en el traslado al centro laboral para perfeccionarse en lo que hace, y si le es posible, pedir mayores tareas pues el pago se pudiera incrementar. Ahora que hay tiempo, se debe aprovechar para actualiza tareas pendientes. Organizar la música almacenada según cantantes o las mejores canciones de cada uno de ellos. Eso servirá de ameno entretenimiento para escucharla en determinado momento. Una magnífica idea es realizarse videos caseros, pero no al descuido, sino muy bien estudiados, con buena ropa, un fondo adecuado, gestos copiados de nuestros locutores de la tv y un mensaje coherente; decir brevemente algunos buenos consejos sobre la Covid-19 o declamar los siempre gustados y eternos versos de amor de José Ángel Buesa, fáciles de hallar por Internet. Después a subirlos a YouTube, a tu muro de Facebook o hasta enviarlos a la televisión y posiblemente te verán muchísimas personas de la mejor manera posible. Y por supuesto bajar libros gratis con contenido de calidad, imprimirlos y leerlos para un mayor aprendizaje en tu vida. Serán de mucha utilidad para tu futuro. Y, por supuesto, no desperdiciar tu valioso tiempo dedicando interminables horas a tu celular, lleno de fake news o de tontos e improductivos intercambios. Si lo utilizas sería para tu propio beneficio como es hacer las promociones de tus propios videos o colocando certeros, breves y atractivos mensajes de crecimiento para tus lectores.

