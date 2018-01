Alianza Opositora hondureña convoca a una jornada nacional de protestas

La Alianza de Oposición de Honduras convocó a la jornada de protesta, nacional “Fuera JOH”, que además contemplan un paro en contra del presidente Juan Orlando Hernández, quien será proclamado el próximo 27 de enero como el primer mandatario reelecto en la historia del país, publicó Telesur. A nivel nacional, llamamos el pueblo hondureño a incorporarse a las manifestaciones pacíficas porque en sus manos está rescatar el triunfo de la Alianza y sacar del poder a JOH, instó la Alianza de Oposición, mediante un comunicado, en el cual llamaron a boicots, encierros colectivos y a huelga general. En el texto, además convocó a manifestarse del 20 al 27 de enero tanto en Tegucigalpa como en otras ciudades de Honduras. El próximo domingo se realizará una marcha frente al Congreso Nacional junto a los diputados electos del bloque opositor en las pasadas elecciones del 26 de noviembre, cuando Hernández fue declarado ganador con el 42,95 por ciento de los votos, contra 41,24 por ciento de Salvador Nasralla; quien ha denunciado un fraude. Yo gané por medio millón de votos y lo sabe el mundo entero, subrayó Nasralla en la conferencia de prensa, y ojalá que se dé cuenta el presidente del problema en que está metiendo a Honduras por quererse quedar en el poder, pese a que la voluntad popular lo odia.



Se constituirá hoy el Parlamento catalán



El nuevo parlamento catalán debe constituirse hoy con la ausencia del gran protagonista, el líder independentista Carles Puigdemont, que en las próximas semanas intentará ser investido presidente a distancia desde Bélgica a pesar del rechazo del gobierno español, informó la agencia de presa francesa AFP. El pleno se reúne en la mañana de este miércoles por primera vez desde el 27 de octubre, cuando los separatistas proclamaron una república independiente que después no pudieron implementar ante la suspensión de la autonomía regional por parte del gobierno español de Mariano Rajoy. Además de Puigdemont, otros siete diputados independentistas no asistirán a la reunión; tres por estar encarcelados y cuatro por encontrase en Bélgica, lo que pone en peligro la mayoría independentista obtenida en las elecciones del 21 de diciembre. En la tarde del martes reinaba la incertidumbre sobre si los parlamentarios ausentes intentarán ejercer su voto a distancia, lo que podría ser recurrido por parte de la oposición y el gobierno español. (AFP)



Amenaza nuevamente Estados Unidos a Corea del Norte con una acción militar



El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, volvió a amenazar a Corea del Norte con una acción militar después de una reunión, en Vancouver, Canadá, con una veintena de países con los que acordó endurecer la presión contra Pyongyang para que desista de su plan de desarrollo nuclear. Reseña Telesur que el máximo diplomático estadounidense consideró viable una opción militar contra Corea del Norte si ésta no opta por negociar la desnuclearización. Además, Tillerson reconoció los avances significativos alcanzados por Corea del Norte en sus armas nucleares a través de la prueba termonuclear y el progreso en sus sistemas de misiles intercontinentales (ICBM), y señaló que la amenaza está creciendo y que si Corea del Norte no elige la vía de participación, discusión, negociación, ellos mismos activarán una opción militar. En la cita del martes, celebrada bajo la presidencia de Canadá y Estados Unidos, participaron 20 gobiernos aliados de Washington, donde acordaron considerar la imposición a Pyongyang de nuevas sanciones unilaterales que van más allá de las establecidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (Telesur)



CNE de Ecuador niega la inscripción de un nuevo grupo político afín al expresidente Correa



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador negó en primera instancia la entrega de formularios para la inscripción del nuevo grupo político que intenta organizar la facción afín al expresidente Rafael Correa, que la víspera abandonó el movimiento oficialista Alianza País (AP), reportó la agencia de prensa española EFE. La consejera Luz Haro, indicó que el pleno del CNE, en una reunión, resolvió negar las claves para la entrega de formularios al nuevo partido de Correa, por algunas inconsistencias detectadas en los documentos entregados por el nuevo grupo político. Al respecto, Haro recordó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo de control legal, reconoció ante el CNE a la directiva de Alianza País liderada por el presidente del país, Lenín Moreno, tras rechazar una apelación presentada por el grupo afín a Rafael Correa. Esa decisión del TCE generó el rechazo del expresidente Rafael Correa y los suyos que en la víspera presentaron su desafiliación del Movimiento Alianza País y anunciaron la constitución de un nuevo partido al que ya denominan Revolución Ciudadana. Sin embargo, el pleno del CNE no dio paso a la entrega de la clave ni los formularios al nuevo partido de Correa, por considerar que la normativa electoral establece que ninguna organización política puede tomar ni signos ni frases ni consignas de otro movimiento. (EFE)



